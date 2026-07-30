Μασκ: Χάνει τη μαγεία του — και η Tesla πληρώνει το τίμημα

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Η πτώση της μετοχής της Tesla μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οφειλόταν σε κάτι πιο ανησυχητικό από την αποτυχία επίτευξης των στόχων κερδών: ο διευθύνων σύμβουλός της, Ίλον Μασκ, χάνει το «χρυσό του άγγιγμα», σημειώνει εμφατικά το Barron’s, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει τρόπος αυτή η κατάσταση να ωραιοποιηθεί.

Η μετοχή της Tesla έπεσε την Πέμπτη κατά περίπου επτά φορές περισσότερο από τη μείωση του στόχου τιμής, ένα σημάδι ότι η εμπιστοσύνη των επενδυτών αρχίζει να εξασθενεί

Τα νεότερα δεδομένα αφορούν στην έκθεση αποτελεσμάτων της Tesla για το δεύτερο τρίμηνο η οποία ήταν απογοητευτική. Την Τετάρτη το βράδυ, η Tesla ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη 398 εκατομμυρίων δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο, μειωμένα από τα 923 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι και κάτω από τις προσδοκίες της Wall Street για 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την FactSet. Η Tesla υστέρησε κατά 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ακόμη και μετά την πώληση περίπου 480.000 αυτοκινήτων —αύξηση 25%, σχεδόν 80.000 περισσότερα από ό,τι προέβλεπαν οι αναλυτές— λόγω ενός συνδυασμού χαμηλότερων τιμών και λιγότερο ελκυστικού μείγματος οχημάτων, χαμηλότερων πωλήσεων με ρυθμιστικές πιστώσεις, αυξανόμενων κόστους και υψηλότερων δαπανών για έρευνα.

Η αποτυχία αυτή, ωστόσο, είναι το μικρότερο από τα προβλήματα της Tesla. Το αν πρέπει να αγοράσει ή να πουλήσει κανείς τη μετοχή δεν ήταν ποτέ πραγματικά μια απόφαση που βασιζόταν στα θεμελιώδη μεγέθη. Ήταν πάντα ένα στοίχημα για το μέλλον και για την ικανότητα του Μασκ να το οραματίζεται —και να το περιγράφει— πιο καθαρά από οποιονδήποτε άλλο. Όμως, με τη μετοχή της αυτοκινητοβιομηχανίας του να έχει υποχωρήσει κατά 14% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο φόβος είναι ότι η αγορά έχει αρχίσει να αμφισβητεί την προνοητικότητά του.

«Οι επενδυτές χάνουν την υπομονή τους μπροστά στον ενθουσιασμό που ακολουθείται από έλλειψη ουσιαστικής υλοποίησης», λέει ο συνιδρυτής του Future Fund, Gary Black. Και υπήρξε άφθονος ενθουσιασμός κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι ο Musk ακουγόταν συγκρατημένος, αναφέροντας ότι δεν αισθανόταν καλά. Ο τομέας των ρομπο-ταξί συνεχίζει να παρουσιάζει «πολύ υψηλό σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης», και τα ρομπότ θα εξακολουθήσουν να είναι το «μεγαλύτερο προϊόν όλων των εποχών», είπε.

Ο ευμετάβλητος CEO παρουσίασε μάλιστα μια πιθανή νέα επιχειρηματική δραστηριότητα: το «Megapod», ουσιαστικά ένα μικρό, αρθρωτό κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, στο οποίο το υλικό της Tesla αναλαμβάνει μεγάλο μέρος των υπολογιστικών εργασιών.

«Εργαζόμαστε σε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι η πιο φιλόδοξη επέκταση της παραγωγικής ικανότητας προηγμένης υποδομής που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία», δήλωσε.

Η Wall Street δεν φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα. Κανένας αναλυτής δεν αναθεώρησε προς τα πάνω ή προς τα κάτω τη μετοχή μας αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τριμήνου, ενώ ο μέσος στόχος τιμής μειώθηκε μόλις κατά 8 δολάρια, στα 392 δολάρια, σύμφωνα με την FactSet. Αυτό σημαίνει ότι η «αποκλίση» στα κέρδη αντιστοιχούσε σε περίπου 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε αγοραία αξία, ή λιγότερο από το 2% των 1,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που η Wall Street εκτιμά ότι θα έπρεπε να είναι η αξία της Tesla.

Η Tesla δαπανά περισσότερα τώρα για να αποκομίσει περισσότερα στο μέλλον

Η κοινότητα των αναλυτών φαίνεται επίσης να συμφωνεί στην άποψη ότι η Tesla δαπανά περισσότερα τώρα για να αποκομίσει περισσότερα στο μέλλον, και ότι οι υψηλότερες δαπάνες συνήθως περιορίζουν την κερδοφορία. Φράσεις όπως «διανύει μια επιχειρηματική μετάβαση», «απαιτείται επιτάχυνση του κύκλου κεφαλαιουχικών δαπανών» και η προοπτική για «ένα έτος μετασχηματισμού» διανθίζουν τις εκθέσεις. Ο αναλυτής της RBC, Tom Narayan, για παράδειγμα, είναι ενθουσιασμένος με τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα ρομπο-ταξί και τα ανθρωποειδή ρομπότ, ενώ παράλληλα δηλώνει ότι δεν υπάρχει «καμία θεμελιώδης ανωμαλία στην επιχείρηση».

Παρ’ όλα αυτά, η μετοχή έπεσε την Πέμπτη κατά περίπου επτά φορές περισσότερο από τη μείωση του στόχου τιμής, ένα σημάδι ότι η εμπιστοσύνη των επενδυτών αρχίζει να εξασθενεί. Αυτό θα αποτελούσε μια τεράστια αλλαγή. Το μεγάλο χάρισμα του Mασκ ήταν πάντα η ικανότητά του να κερδίζει αναγνώριση για το δυναμικό της εταιρείας, και αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο η μετοχή της Tesla διαπραγματεύεται περίπου 175 φορές τα κέρδη του 2026, ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες των «Magnificent Seven» διαπραγματεύονται κατά μέσο όρο 24 φορές.

Ο Μασκ διευθύνει επίσης την SpaceX, τη μόνη εταιρεία αξίας ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων που έχει αποτιμηθεί ποτέ αντιστοιχεί σε πάνω από 40 φορές τις πωλήσεις της. Το όραμά του έχει σημασία για την αποτίμηση, και η απώλεια του «πριμ Μασκ» αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τη μετοχή της Tesla.

Η προσοχή των επενδυτών στο λογισμικό

«Η αποτίμηση δείχνει ήδη ότι οι επενδυτές δίνουν λιγότερη προσοχή στις παραδόσεις οχημάτων και περισσότερη στο κατά πόσο τα έσοδα από λογισμικό υψηλού περιθωρίου κέρδους, την αυτόνομη οδήγηση, την ισχύ και, τελικά, τη ρομποτική θα προκύψουν αρκετά γρήγορα ώστε να αντισταθμίσουν τα διαρθρωτικά χαμηλότερα περιθώρια κέρδους στον τομέα των αυτοκινήτων», λέει ο Μπιλ Μπέρμιγχαμ, διευθύνων σύμβουλος της Rex Shares.

Η λύση είναι απλή: ο Mασκ πρέπει να δείξει αποτελέσματα. Το έχει κάνει στο παρελθόν. Η Tesla έχει πουλήσει σχεδόν 10 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα στη διάρκεια της ιστορίας της, ενώ 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι πληρώνουν για το προϊόν υποβοήθησης οδήγησης της εταιρείας, το Full Self Driving (FSD). Η SpaceX, από την πλευρά της, διαθέτει επαναχρησιμοποιούμενους πυραύλους και μια επιχείρηση ευρυζωνικών υπηρεσιών που αποφέρει δισεκατομμύρια σε ετήσια κέρδη. Ωστόσο, έχει σημειώσει και αποτυχίες. Το 2023, είχε δηλώσει ότι η Tesla θα πωλούσε 20 εκατομμύρια αυτοκίνητα ετησίως έως το 2030, ένας αριθμός που φαίνεται πλέον απρόσιτος.

Για να αποκατασταθεί η ισορροπία στον «κόσμο του Μασκ», η Tesla χρειάζεται αυτή τη στιγμή περισσότερα ρομπο-ταξί παρά λειτουργικά έσοδα, ή ανθρωποειδή ρομπότ που θα αποτελέσουν την επόμενη πηγή εσόδων με υψηλά περιθώρια κέρδους — κάτι, οτιδήποτε, που θα αποκαταστήσει πλήρως τη δύναμη του Μασκ να διαμορφώνει την αφήγηση.

«Έχουμε περπατήσει ξανά σε αυτή τη «σχοινί» της Tesla», λέει ο αναλυτής της Canaccord, Τζορτζ Γιαναρίκας. Εξακολουθεί να αξιολογεί τη μετοχή της Tesla ως «Αγορά», αν και ο στόχος τιμής του μειώθηκε κατά 40 δολάρια στα 410 δολάρια μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. «Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι το να στοιχηματίζεις εναντίον του Ίλον Μασκ είναι συνήθως μάταιο εγχείρημα.»