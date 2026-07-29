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Renault: Επιστροφή στην κερδοφορία μέσω EV παρά την άνοδο των κινεζικών εταιρειών

Η Renault ανέφερε ότι οι πωλήσεις της σε πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξήθηκαν κατά 47,6%

Ηλεκτροκίνηση 29.07.2026, 20:50
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Renault: Επιστροφή στην κερδοφορία μέσω EV παρά την άνοδο των κινεζικών εταιρειών
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Αύξηση 9,4% στα έσοδα του πρώτου εξαμήνου ανακοίνωσε την Τετάρτη η Renault επιστρέφοντας στην κερδοφορία χάρη στις ισχυρές πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων.

Η Renault ανέφερε ότι οι πωλήσεις της σε πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξήθηκαν κατά 47,6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025.

Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία άντεξε την αυξανόμενη πίεση από τους καθιερωμένους ανταγωνιστές και τους νέους Κινέζους παίκτες στις τιμές των αυτοκινήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου επιβεβαιώνουν ότι το στρατηγικό μας μοντέλο λειτουργεί, ακόμη και σε ένα περίπλοκο περιβάλλον», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο διευθύνων σύμβουλος της Renault, Francois Provost.

Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία ανέφερε λειτουργικό περιθώριο 5,2% για την εξάμηνη περίοδο, μειωμένο σε σχέση με το 6% του πρώτου εξαμήνου του 2025, αλλά πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών για 5%.

Παρά τον ⁠αυξανόμενο ανταγωνισμό στην Ευρώπη από κινεζικούς κατασκευαστές αυτοκινήτων, όπως η BYD και η Chery, η Renault επιβεβαίωσε τον στόχο της για το λειτουργικό περιθώριο κέρδους του 2026 στο 5,5%, έναντι 6,3% το 2025.

Ως η μικρότερη από τις παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες, η Renault πρέπει να διατηρήσει τα περιθώρια κέρδους της αν θέλει να συνεχίσει να επενδύει σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και νέο λογισμικό για να ανταγωνιστεί στην Ευρώπη.

Αύξηση πωλήσεων σχεδόν 50% στα EV της Renault

Η Renault ανέφερε ότι οι πωλήσεις της σε πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξήθηκαν κατά 47,6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν ένα στα πέντε καινούργια οχήματα που πούλησε.

Σε άλλες αγορές, όπως η Λατινική Αμερική ή η Νότια Κορέα, η Renault βασίζεται σε συνεργασίες με άλλους κατασκευαστές αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης της κινεζικής Geely (GEELY.UL).

Η εταιρεία κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ (797 εκατομμύρια δολάρια) έναντι καθαρών ζημιών ύψους 11,18 δισεκατομμυρίων ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι οποίες οφείλονταν σε εφάπαξ ζημία ύψους 9,3 δισεκατομμυρίων ευρώ που σχετιζόταν με τη συμμετοχή της στη Nissan.

Τα έσοδά της ανήλθαν σε 30,25 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,4% από τα 27,64 δισ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, χάρη στην παραγωγή αυτοκινήτων στα εργοστάσιά της για τους συνεργάτες της, τη Nissan και τη Mitsubishi, ανέφερε η Renault.

Σύμφωνα με τη συγκεντρωτική εκτίμηση που παρέχει η Renault, 21 αναλυτές προέβλεπαν κατά μέσο όρο έσοδα 29,4 δισ. ευρώ, λειτουργικό περιθώριο 5% και καθαρά κέρδη του ομίλου ύψους 770 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας μειώθηκαν κατά 0,4% κατά τη διάρκεια της περιόδου, κυρίως λόγω προβλημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας στη μάρκα χαμηλού κόστους Dacia στις αρχές του έτους.

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