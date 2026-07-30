Ferrari: Το Luce πέτυχε ήδη τον στόχο πωλήσεων του 2026

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Καθοριστική στάθηκε η ζήτηση από την Κίνα για το αμφιλεγόμενο μοντέλο Luce της Ferrari, το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της εμβληματικής μάρκας, προκειμένου να πετύχει τον φετινό στόχο πωλήσεων, παρά τις αρνητικές πρώτες αντιδράσεις των επενδυτών και των θαυμαστών της.

Ο ιταλικός όμιλος δεν έχει δημοσιοποιήσει τον στόχο του για το Luce, αλλά δύο άτομα με γνώση του θέματος ανέφεραν στους FT ότι είχε θέσει ως στόχο να πουλήσει φέτος κάτι λιγότερο από 500 οχήματα σε τιμή που ξεκινάει από τα 550.000 ευρώ.

Οι αρνητικές πρώτες αντιδράσεις

Μία από τις πηγές των FT είπε ότι ο στόχος επιτεύχθηκε στη διάρκεια του Ιουλίου, μόλις δύο μήνες μετά την αμφιλεγόμενη παρουσίασή του, όταν οι κριτικοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακωμώδησαν τη μη συμβατική αισθητική του και συνέκριναν τον σχεδιασμό του με πολύ φθηνότερα μοντέλα μαζικής παραγωγής.

Εκείνη την περίοδο, ο πρώην πρόεδρος της Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, ζήτησε να αφαιρεθεί από το Luce το χαρακτηριστικό σήμα της μάρκας, ενώ η μετοχή του ομίλου στο χρηματιστήριο του Μιλάνου σημείωσαν απώλειες μεγαλύτερες από 8% στην πρώτη συνεδρίαση μετά τα αποκαλυπτήρια τον Μάιο.

Ακολούθησε η αιφνίδια αποχώρηση αυτόν τον μήνα του επί σειρά ετών εμπορικού διευθυντή και διευθυντή μάρκετινγκ της Ferrari, Enrico Galliera, αν και ο όμιλος ανέφερε ότι η αποχώρησή του και η αντικατάστασή του από πρώην στέλεχος της BMW είχαν προγραμματιστεί πριν από την κυκλοφορία του Luce.

Η Ferrari, η οποία ανακοινώνει τα κέρδη δευτέρου τριμήνου την Πέμπτη, υπερασπίστηκε το Luce ως μια προσπάθεια να επιδείξει την τεχνολογία της και να προσεγγίσει μια νέα γενιά πλούσιων αγοραστών -ιδιαίτερα στην Κίνα και σε τεχνολογικά κέντρα όπως η Σίλικον Βάλεϊ- οι οποίοι είναι ήδη εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έδωσε επίσης αυστηρές οδηγίες στους αντιπροσώπους να μην πιέσουν τους παραδοσιακούς συλλέκτες της, λάτρεις των βενζινοκίνητων, να στραφούν στο ηλεκτρικό μοντέλο.

Ο στόχος της Ferrari

Ο όμιλος είχε θέσει έναν μακροπρόθεσμο στόχο να πουλήσει περίπου 2.500 οχήματα Luce έως το 2030, δηλαδή περίπου 600 κάθε χρόνο, που ισοδυναμεί με περίπου το 5% των συνολικών ετήσιων πωλήσεων της αυτοκινητοβιομηχανίας και αποτελεί έναν στόχο που πολλοί αναλυτές θεωρούν επιτεύξιμο, όπως γράφουν οι FT.

Ο Benedetto Vigna, διευθύνων σύμβουλος, έχει επίσης δηλώσει ότι η είσοδος της Ferrari στα ηλεκτρικά οχήματα δεν θα βλάψει το κορυφαίο για τον κλάδο περιθώριο λειτουργικού κέρδους της τάξεως του 30%, λόγω των περιορισμένων όγκων παραγωγής.

Παρά τις αρχικές αντιδράσεις, άτομα προσκείμενα στον όμιλο δήλωσαν ότι η αποδοχή του Luce ήταν ισχυρή στην Κίνα, ενώ θετικά ήταν και τα σχόλια από αμερικανούς επιχειρηματίες του κλάδου της τεχνολογίας.

Σε σημείωμα προς τους πελάτες, ο αναλυτής της Jefferies, James Grzinic, ανέφερε επίσης ότι η Ferrari έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τη δημιουργία πλούτου από τη ραγδαία ανάπτυξη των εταιρειών τεχνολογίας που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Ferrari θα δημοπρατήσει το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής Luce για φιλανθρωπικό σκοπό στο Monterey Car Week -την ετήσια εκδήλωση στην Καλιφόρνια όπου παρουσιάζονται σπάνια κλασικά αυτοκίνητα και πολυτελή οχήματα- τον Αύγουστο, με το ειδικά διαμορφωμένο μοντέλο να αναμένεται να πωληθεί για περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s.