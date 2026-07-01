Γιάννης Στουρνάρας: Η αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας αλλάζει τα δεδομένα για τα επιτόκια

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Η μεγαλύτερη του αναμενομένου αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας και η επιβράδυνση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη μειώνουν σημαντικά τις πιθανότητες για νέα αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Γιάννη Στουρνάρα.

Μιλώντας στο Bloomberg, στο περιθώριο του ετήσιου φόρουμ της ΕΚΤ στη Σίντρα της Πορτογαλίας, ο κεντρικός τραπεζίτης χαρακτήρισε τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό της ευρωζώνης, που έδειξαν επιβράδυνση στο 2,8% τον Ιούνιο, ως μια «μεγάλη θετική έκπληξη» σε ό,τι αφορά την αποκλιμάκωση των τιμών.

«Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποια κίνηση τον Ιούλιο, εκτός αν η κατάσταση αλλάξει δραματικά», δήλωσε ο Γιάννης Στουρνάρας. «Με τα σημερινά δεδομένα, θεωρώ ότι είναι προτιμότερο να παραμείνουμε για κάποιο διάστημα στα τρέχοντα επίπεδα».

Η ΕΚΤ αύξησε τον Ιούνιο το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 2,25%, ωστόσο πλέον τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται να αξιολογήσουν αν απαιτείται περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής. Η πρόσφατη αποκλιμάκωση στις αγορές ενέργειας, σε συνδυασμό με τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έχει οδηγήσει τις τιμές κοντά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Ενέργεια και Μέση Ανατολή

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ανέφερε ότι κεντρικοί τραπεζίτες από χώρες του Κόλπου ενημέρωσαν τις τελευταίες ημέρες τους Ευρωπαίους ομολόγους τους πως οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές δεν ήταν τελικά τόσο μεγάλες, ενώ το Ιράν αναμένεται να επανέλθει στην αγορά με σημαντικές ποσότητες πετρελαίου.

Η εκτίμηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες προβλέψεις, σύμφωνα με τις οποίες θα απαιτούνταν πολύς χρόνος ώστε να υποχωρήσουν οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, ακόμη και αν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έληγε σύντομα.

Παρά τη βελτίωση της εικόνας, ο Γιάννης Στουρνάρας προειδοποίησε ότι οι δευτερογενείς επιπτώσεις του πρόσφατου σοκ στις τιμές εξακολουθούν να χρειάζονται προσοχή. Όπως σημείωσε, στην Ευρώπη οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου μετακυλίονται συνήθως άμεσα στις τελικές τιμές, ενώ όταν οι τιμές υποχωρούν δεν παρατηρείται αντίστοιχη μείωση.

Πιέσεις στον πληθωρισμό

Ο ίδιος απέδωσε αυτή τη συμπεριφορά είτε στην έλλειψη ανταγωνισμού είτε, στην περίπτωση χωρών όπως η Ελλάδα, στην υπερβάλλουσα ζήτηση.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι και οι μεγάλες δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη θα έχουν επιπτώσεις στον πληθωρισμό, μεταξύ άλλων μέσω των τιμών εισαγόμενων ηλεκτρονικών προϊόντων από χώρες όπως η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν.

Το μήνυμα του Στουρνάρα είναι σαφές: το επόμενο διάστημα η ΕΚΤ θα κινηθεί με μεγαλύτερη προσοχή, παρακολουθώντας τόσο τις εξελίξεις στις τιμές ενέργειας όσο και τις ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις που μπορεί να προκύψουν από τη διεθνή οικονομία και τις επενδύσεις στην τεχνολογία.