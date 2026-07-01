Επιτόκια: Το μήνυμα που έστειλαν ισχυροί κεντρικοί τραπεζίτες από τη Σίντρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του ot.gr στην Google
Τις εκτιμήσεις τους για τη νομισματική πολιτική, τον πληθωρισμό αλλά και τις προκλήσεις των κεντρικών τραπεζών παρουσίασαν στο τελευταίο πάνελ του ετήσιου Φόρουμ της ΕΚΤ στη Σίντρα της Πορτογαλίας, οι επικεφαλής των Fed, EKT, Τράπεζα της Αγγλίας και Τράπεζα του Καναδά.
Η παρουσία του νέου προέδρου της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, ως ήταν αναμενόμενο έκλεψε τα φώτα της δημοσιότητας καθώς πρόκειται για τη δεύτερη δημόσια εμφάνιση του μετά την συνέντευξη Τύπου, τον Ιούνιο, όταν η κεντρική τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια.
Ο Αμερικανός κεντρικός τραπεζίτης δεν έδωσε κανένα στοιχείο για τις επόμενες κινήσεις της Fed όσον αφορά τα επιτόκια. «Δεν πρόκειται να δώσω μελλοντική καθοδήγηση» είπε απαντώντας στην ερώτηση της παρουσιάστριας του CNBC, Sara Eisen, που συντόνισε το πάνελ λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η Sara προσπαθεί να με κάνει να παραβώ αυτόν τον κανόνα. Θα αποτύχει».
Η πολιτική γαι τα επιτόκια
Είχε προηγηθεί η ερώτηση στην πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, αν η κεντρική τράπεζα θα αυξήσει ξανά τα επιτόκια. Η Λαγκάρντ υπενθύμισε ότι η ΕΚΤ αποφάσισε να μην παρέχει καμία μελλοντική καθοδήγηση.«Προσωπικά, και το έχω πει δημόσια, αν έχω κάτι για το οποίο μετανιώνω, είναι που ένιωσα δεσμευμένη και υποχρεωμένη από την καθοδήγηση» είπε.
Ο ‘Αντριου Μπέιλι σημείωσε ότι η Τράπεζα της Αγγλίας έχει μια οικονομία που επιβραδύνει και η απόφαση να διατηρηθούν τα επιτόκια στο 3,75% τον περασμένο μήνα βασίστηκε σε στοιχεία αυτής της αδυναμίας, αν και απέκλεισε μια επικείμενη μείωση των επιτοκίων.
Ο Τιφ Μάκλεμ, διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Καναδά σημείωσε ότι η οικονομία του Καναδά είναι άνετη με τα επιτόκια να βρίσκονται στο 2,25%, σημειώνοντας ότι η οικονομία είναι υποτονική.
Βρίσκονται λοιπόν οι κεντρικές τράπεζες σε διαφορετική πορεία;
Η Λαγκάρντ αντέκρουσε αυτή την άποψη δεδομένου ότι η καθεμία έχει διαφορετικό σημείο εκκίνησης όσον αφορά τα επιτόκια και τον πληθωρισμό. «Η δέσμευση είναι ίδια για τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και για την υλοποίηση ό,τι χρειάζεται» σημείωσε.
Γουόρς: Δέσμευση για σταθερότητα των τιμών
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Κέβιν Γουόρς, εξήγησε ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό έχουν μειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ επανέλαβε την αποφασιστικότητά του να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%.
«Οι τιμές είναι πολύ υψηλές και δεν νομίζω ότι είμαι ο μόνος σε αυτό το στάδιο που έχει δεσμευτεί εκ νέου να επιτύχει σταθερότητα τιμών» είπε χαρακτηριστικά.
🔵 Watch live: the #ECBForum policy panel with:
🔹President Christine @Lagarde
🔹@bankofengland Governor Andrew Bailey
🔹@bankofcanada Governor Tiff Macklem
🔹@federalreserve Chair Kevin Warsh
🔹@CNBC anchor @SaraEisen (moderator)https://t.co/z3MCUxRmuM pic.twitter.com/gr6emyYTK1
— European Central Bank (@ecb) July 1, 2026
Ο πρόεδρος της Fed επανέλαβε τη δέσμευσή του να τιθασεύσει τον πληθωρισμό, αν και προσέφερε ελάχιστες οδηγίες για το πώς σχεδιάζει να το κάνει αυτό, ακολουθώντας το ίδιο μοτίβο της συνέντευξης Τύπου του Ιουνίου.
«Θα επιτύχουμε σταθερότητα τιμών στις ΗΠΑ, γι αυτό έχει δεσμευτεί αυτή η επιτροπή και ο στόχος μας είναι να το κάνουμε», είπε. «Οι τακτικές, η στρατηγική και τα υπόλοιπα, αυτά μένουν να γίνουν» σημείωσε.
«Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό κατά τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες αυτής της περιόδου έχουν μειωθεί, οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό έχουν μειωθεί» ανάφερε.
«Αν υπήρχαν άνθρωποι στα νοικοκυριά ή στον επιχειρηματικό τομέα, στις χρηματοπιστωτικές αγορές, που πίστευαν ότι αυτή η κεντρική τράπεζα θα ένιωθε άνετα με έναν στόχο για τον πληθωρισμό πάνω από 2%, υποθέτω ότι θα απογοητεύονταν: Θα επιτύχουμε σταθερότητα τιμών στις ΗΠΑ».
Απαντώντας στην ερώτηση ποια θα είναι η απόφαση στην επόμενη συνάντηση ο Γουόρς είπε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα αποφασίσουν όταν θα κλείσουν οι πόρτες για τη διήμερη συνεδρίαση της Fed, στις 28 Ιουλίου. «Μπαίνουμε σε αυτό το δωμάτιο και κλείνουμε την πόρτα, θα κάνουμε μια καλή συζήτηση, αλλά δεν έχω πολλά περισσότερα για εσάς από αυτό»,
Λαγκάρντ: Οι κίνδυνοι πληθωρισμού και ανάπτυξης είναι πλέον σε γενικές γραμμές πιο ισορροπημένοι
Η Λαγκάρντ υπερασπίστηκε την πρόσφατη αύξηση των επιτοκίων λέγοντας ότι το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας «είχε τις ιδανικές συνθήκες νομισματικής πολιτικής» για να θεσπίσει αύξηση επιτοκίων τον περασμένο μήνα, όταν έγινε η πρώτη μεγάλη κεντρική τράπεζα που αύξησε το βασικό της επιτόκιο σε απάντηση στο ενεργειακό σοκ που προκλήθηκε από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν.
«Όταν έχεις ανοδικές τις προοπτικές για τον πληθωρισμό, τον δομικό πληθωρισμό, όταν έχεις και τον υποκείμενο πληθωρισμό να δείχνει ότι έχει επίσης ανοδική τάση και ότι επιστρέφεις στον στόχο του 2% μόνο στο τέλος του 2028… έχεις την προφανή απόφαση — και ήταν τόσο προφανές ότι είχαμε ομοφωνία στο διοικητικό συμβούλιο» τόνισε.
Την Τετάρτη, η τελευταία έκθεση για την ευρωζώνη έδειξε ότι ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο και διαμορφώθηκε στο 2,8%.
«Λαμβάνουμε όλα τα σωστά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε σταθερότητα τιμών» είπε η Λαγκάρντ. «Δεν πρόκειται να αφήσουμε το τζίνι να βγει από το μπουκάλι και ο πληθωρισμός να κινηθεί ανοδικά. Θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα και θα το κάνουμε».
Μπέιλι: Οι μειώσεις επιτοκίων εξακολουθούν να είναι εκτός συζήτησης
Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, προειδοποίησε ότι είναι πολύ νωρίς για να εξεταστεί το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων, προειδοποιώντας τα νοικοκυριά ότι δεν έχουν ακόμη αισθανθεί πλήρως τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.
Υπογράμμισε ότι οι μειώσεις στο κόστος δανεισμού «είναι εκτός συζήτησης αυτή τη στιγμή», ακόμη και καθώς η απειλή από τον πληθωρισμό υποχωρεί μετά την πτώση στις αγορές ενέργειας.
Ερωτηθείς για το γιατί η Τράπεζα της Αγγλίας διστάζει να αυξήσει τα επιτόκια, ο Μπέιλι απάντησε: «Όπως ο Κέβιν και η Κριστίν, όλοι αφιερώνουμε πολύ χρόνο εξετάζοντας την ουσία των στοιχείων. Και νομίζω ότι ένα σημαντικό κομμάτι της ουσίας των στοιχείων για εμάς είναι ότι έχουμε μια οικονομία που υποχωρεί».
«Βλέπουμε μια αγορά εργασίας που υποχωρεί. Βλέπουμε κάποια υποχώρηση της δραστηριότητας» πρόσθεσε.
«Πιστεύουμε ότι έχουμε ένα μικρό κενό παραγωγής που ανοίγει. Και αυτό το είχαμε πριν ξεσπάσει η εχθρότητα στον Κόλπο».
Ο Μπέιλι έχει υιοθετήσει έναν πιο περιστερίσιο τόνο τους τελευταίους μήνες, προτιμώντας μια προσέγγιση αναμονής έναντι του εάν θα πρέπει να αυξηθούν τα επιτόκια για να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε σοκ πληθωρισμού από τον πόλεμο στο Ιράν.
Η στρατηγική του φαίνεται να έχει αποδώσει, με την απειλή ταχείας υποχώρησης του πληθωρισμού μετά την πτώση στις αγορές ενέργειας από τότε που οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε εκεχειρία. Οι οικονομολόγοι αναμένουν τώρα ότι ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο θα οδηγηθεί σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που προέβλεπε η Τράπεζα της Αγγλίας τον Απρίλιο.
Οι traders έχουν επίσης ανταποκριθεί μειώνοντας τα στοιχήματά τους σε αυξήσεις επιτοκίων και τώρα προεξοφλούν λιγότερο από ένα τέταρτο της μονάδας σύσφιγξη φέτος.
Μάκλεμ: Είμαστε άνετοι εκεί που βρισκόμαστε
Ερωτηθείς για τα επιτόκια, ο Μάκλεμ σημείωσε ότι: «Είμαστε άνετοι εκεί που βρισκόμαστε». Η κατάσταση του Καναδά είναι κάπως παρόμοια με αυτή της Βρετανίας, η οικονομία είναι αδύναμη, υπάρχει πλεονάζουσα προσφορά και χαλαρότητα στην αγορά εργασίας. Έτσι, ακόμη και με τον γενικό πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2% της BOC, δεν υπάρχει βιασύνη για αύξηση του κόστους δανεισμού.
Επισημαίνει ότι το βασικό επιτόκιο της BOC (2,25%) βρίσκεται στο κατώτερο άκρο της εκτίμησής της για το ουδέτερο εύρος.
Σχετικά με την πρόβλεψη για το μέλλον, ο Μάκλεμ λέει: «Πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα εκεί έξω».