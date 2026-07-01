Επιτόκια: Το μήνυμα που έστειλαν ισχυροί κεντρικοί τραπεζίτες από τη Σίντρα

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Τις εκτιμήσεις τους για τη νομισματική πολιτική, τον πληθωρισμό αλλά και τις προκλήσεις των κεντρικών τραπεζών παρουσίασαν στο τελευταίο πάνελ του ετήσιου Φόρουμ της ΕΚΤ στη Σίντρα της Πορτογαλίας, οι επικεφαλής των Fed, EKT, Τράπεζα της Αγγλίας και Τράπεζα του Καναδά.

Η παρουσία του νέου προέδρου της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, ως ήταν αναμενόμενο έκλεψε τα φώτα της δημοσιότητας καθώς πρόκειται για τη δεύτερη δημόσια εμφάνιση του μετά την συνέντευξη Τύπου, τον Ιούνιο, όταν η κεντρική τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια.

Ο Αμερικανός κεντρικός τραπεζίτης δεν έδωσε κανένα στοιχείο για τις επόμενες κινήσεις της Fed όσον αφορά τα επιτόκια. «Δεν πρόκειται να δώσω μελλοντική καθοδήγηση» είπε απαντώντας στην ερώτηση της παρουσιάστριας του CNBC, Sara Eisen, που συντόνισε το πάνελ λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η Sara προσπαθεί να με κάνει να παραβώ αυτόν τον κανόνα. Θα αποτύχει».

Η πολιτική γαι τα επιτόκια

Είχε προηγηθεί η ερώτηση στην πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, αν η κεντρική τράπεζα θα αυξήσει ξανά τα επιτόκια. Η Λαγκάρντ υπενθύμισε ότι η ΕΚΤ αποφάσισε να μην παρέχει καμία μελλοντική καθοδήγηση.«Προσωπικά, και το έχω πει δημόσια, αν έχω κάτι για το οποίο μετανιώνω, είναι που ένιωσα δεσμευμένη και υποχρεωμένη από την καθοδήγηση» είπε.

Ο ‘Αντριου Μπέιλι σημείωσε ότι η Τράπεζα της Αγγλίας έχει μια οικονομία που επιβραδύνει και η απόφαση να διατηρηθούν τα επιτόκια στο 3,75% τον περασμένο μήνα βασίστηκε σε στοιχεία αυτής της αδυναμίας, αν και απέκλεισε μια επικείμενη μείωση των επιτοκίων.

Ο Τιφ Μάκλεμ, διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Καναδά σημείωσε ότι η οικονομία του Καναδά είναι άνετη με τα επιτόκια να βρίσκονται στο 2,25%, σημειώνοντας ότι η οικονομία είναι υποτονική.

Βρίσκονται λοιπόν οι κεντρικές τράπεζες σε διαφορετική πορεία;

Η Λαγκάρντ αντέκρουσε αυτή την άποψη δεδομένου ότι η καθεμία έχει διαφορετικό σημείο εκκίνησης όσον αφορά τα επιτόκια και τον πληθωρισμό. «Η δέσμευση είναι ίδια για τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και για την υλοποίηση ό,τι χρειάζεται» σημείωσε.

Γουόρς: Δέσμευση για σταθερότητα των τιμών

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Κέβιν Γουόρς, εξήγησε ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό έχουν μειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ επανέλαβε την αποφασιστικότητά του να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%.

«Οι τιμές είναι πολύ υψηλές και δεν νομίζω ότι είμαι ο μόνος σε αυτό το στάδιο που έχει δεσμευτεί εκ νέου να επιτύχει σταθερότητα τιμών» είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της Fed επανέλαβε τη δέσμευσή του να τιθασεύσει τον πληθωρισμό, αν και προσέφερε ελάχιστες οδηγίες για το πώς σχεδιάζει να το κάνει αυτό, ακολουθώντας το ίδιο μοτίβο της συνέντευξης Τύπου του Ιουνίου.

«Θα επιτύχουμε σταθερότητα τιμών στις ΗΠΑ, γι αυτό έχει δεσμευτεί αυτή η επιτροπή και ο στόχος μας είναι να το κάνουμε», είπε. «Οι τακτικές, η στρατηγική και τα υπόλοιπα, αυτά μένουν να γίνουν» σημείωσε.

«Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό κατά τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες αυτής της περιόδου έχουν μειωθεί, οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό έχουν μειωθεί» ανάφερε.

«Αν υπήρχαν άνθρωποι στα νοικοκυριά ή στον επιχειρηματικό τομέα, στις χρηματοπιστωτικές αγορές, που πίστευαν ότι αυτή η κεντρική τράπεζα θα ένιωθε άνετα με έναν στόχο για τον πληθωρισμό πάνω από 2%, υποθέτω ότι θα απογοητεύονταν: Θα επιτύχουμε σταθερότητα τιμών στις ΗΠΑ».

Απαντώντας στην ερώτηση ποια θα είναι η απόφαση στην επόμενη συνάντηση ο Γουόρς είπε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα αποφασίσουν όταν θα κλείσουν οι πόρτες για τη διήμερη συνεδρίαση της Fed, στις 28 Ιουλίου. «Μπαίνουμε σε αυτό το δωμάτιο και κλείνουμε την πόρτα, θα κάνουμε μια καλή συζήτηση, αλλά δεν έχω πολλά περισσότερα για εσάς από αυτό»,

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