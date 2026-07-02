Πετρέλαιο: Επέστρεψε στα 70 δολάρια το βαρέλι

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Το πετρέλαιο έπεσε κατά περίπου 1% την Πέμπτη, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, αφού το Κατάρ δήλωσε ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ είχαν σημειώσει πρόοδο σε έμμεσες συνομιλίες που επικεντρώθηκαν στα Στενά του Ορμούζ, από τα0οποίο διερχόταν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου πριν από τον πόλεμο.

Οι συζητήσεις οδήγησαν σε «θετική πρόοδο» σε θέματα που σχετίζονται με το μνημόνιο που σταμάτησε τον πόλεμο τον Ιούνιο, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ σε ανάρτηση στο X.

Ωστόσο, δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι οι δύο πλευρές είχαν σημειώσει πρόοδο προς μια διαρκή ειρήνη.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent έχασαν 77 σεντς ή 1,1% στα 70,80 δολάρια το βαρέλι έως τις 02:56 GMT, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate υποχώρησε κατά 84 σεντς ή 1,2% στα 67,74 δολάρια το βαρέλι, σημειώνει το Reuters.

Και τα δύο σημεία αναφοράς σημείωσαν επίσης πτώση άνω του 1% στην προηγούμενη συνεδρίαση, φτάνοντας στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων μηνών.

Όσο τα Στενά παραμένουν ανοιχτά το πετρέλαιο πέφτει

Καθώς τα στενά παραμένουν ανοιχτά και το αργό πετρέλαιο ρέει προς τα έξω, υπάρχουν αυξανόμενες προσδοκίες για υπερπροσφορά και ο ανταγωνισμός για μερίδιο αγοράς πιέζει προς τα κάτω τις τιμές, ανέφερε η Haitong Futures σε σημείωμα.

Οι χώρες παραγωγής πετρελαίου του ΟΠΕΚ+ πιθανότατα θα συμφωνήσουν σε περαιτέρω αύξηση των στόχων παραγωγής τους από τον Αύγουστο, όταν συναντηθούν την Κυριακή, ανέφεραν πηγές την Τετάρτη.

Η UBS μείωσε την Πέμπτη τις προβλέψεις της για το Brent επικαλούμενη το μνημόνιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν και την επακόλουθη αύξηση της μεταφοράς πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Μείωσε την πρόβλεψη για τη μέση τιμή Brent για το τρίμηνο του Σεπτεμβρίου κατά 25 δολάρια και για το τρίμηνο του Δεκεμβρίου κατά 10 δολάρια. Η τράπεζα αναμένει τώρα ότι ο δείκτης αναφοράς θα είναι κατά μέσο όρο 80 δολάρια το βαρέλι κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους και 75 δολάρια το 2027.

«Παρά ταύτα, πιστεύουμε ότι είναι πρόωρο να υποθέσουμε μια πλήρη ομαλοποίηση και να δούμε τον κίνδυνο τιμών να στρεβλώνεται προς τα πάνω, σημειώνοντας ότι τα εισερχόμενα δεξαμενόπλοια προς τον Περσικό Κόλπο έχουν μείνει πίσω από τα εξερχόμενα δεξαμενόπλοια», ανέφερε η UBS. Η επόμενη συνάντηση μεταξύ των διαπραγματευτών του Ιράν και των ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί μετά την κηδεία του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στις 9 Ιουλίου, ανακοίνωσε επίσης το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.