Goldman Sachs: Στις 2.600 μονάδες ο στόχος για τον Γενικό Δείκτη του Euronext Athens

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Αισιόδοξη παραμένει η Goldman Sachs για τις προοπτικές της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, θέτοντας ως στόχο για τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών τις 2.600 μονάδες.

Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος εξακολουθεί να συγκαταλέγει την Ελλάδα στις αγορές που παρουσιάζουν ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ευρώπη, επικαλούμενος το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον και τις θετικές προοπτικές του τραπεζικού κλάδου.

Στην τελευταία του ανάλυση για τις αναδυόμενες αγορές, η Goldman Sachs επισημαίνει ότι, πέρα από τις ευρύτερες επενδυτικές ευκαιρίες στην Ευρώπη, εξακολουθεί να προτιμά την ελληνική αγορά, καθώς οι ισχυρές μακροοικονομικές επιδόσεις της χώρας και η βελτιωμένη εικόνα των τραπεζών δημιουργούν περιθώρια περαιτέρω ανόδου.

Παράλληλα, ξεχωρίζει και την Ουγγαρία, εκτιμώντας ότι η σταδιακή σύγκλιση με την ευρωζώνη μπορεί να οδηγήσει σε διαρθρωτική αναβάθμιση των αποτιμήσεων των μετοχών της.

Ποιοι κλάδοι θα ξεχωρίσουν

Η GS θεωρεί ότι οι καταλύτες όπως η ενεργειακή ασφάλεια, οι επενδύσεις στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης (AI) και η αυξημένη ένταση κεφαλαίου θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις αγορές μεσοπρόθεσμα.

Ωστόσο, προειδοποιεί ότι βασικοί κίνδυνοι για το θετικό σενάριο παραμένουν μια πιο επιθετική στάση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερα επιτόκια και ισχυρότερο δολάριο, καθώς και μια πιθανή έντονη διόρθωση στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, εάν αμφισβητηθεί η βιωσιμότητα των υψηλών επενδυτικών δαπανών.

Σε ό,τι αφορά συνολικά τις αναδυόμενες αγορές, η Goldman Sachs σημειώνει ότι οι μετοχές κατέγραψαν άνοδο 23% στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα κέρδη να συγκεντρώνονται κυρίως στις εταιρείες τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης.

Για το δεύτερο εξάμηνο εκτιμά ότι η άνοδος θα αποκτήσει ευρύτερη βάση, καθώς η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου στηρίζει το μακροοικονομικό περιβάλλον και την κυκλική ανάπτυξη.

Παράλληλα, προβλέπει αύξηση των εταιρικών κερδών κατά 55% φέτος και κατά 20% το 2027, διατηρώντας θετικές τις προοπτικές για τις μετοχές των αναδυόμενων αγορών.