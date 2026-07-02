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Ελβετία: Επιβραδύνεται ο πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός στην Ελβετία επιβραδύνεται για πρώτη φορά μετά από οκτώ μήνες

World 02.07.2026, 13:20
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Ελβετία: Επιβραδύνεται ο πληθωρισμός
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Ο πληθωρισμός στην Ελβετία επιβραδύνθηκε τον Ιούνιο για πρώτη φορά μετά από οκτώ μήνες, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο αντίκτυπος του χαμηλότερου κόστους πετρελαίου επηρεάζει την εγχώρια οικονομία.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κινήθηκε με ρυθμό 0,5% σε ετήσια βάση από 0,6% τον Μάιο, σύμφωνα με τις μέσες προσδοκίες των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

Η αύξηση του κόστους για τα λαχανικά, τα ξενοδοχεία και τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων αντισταθμίστηκε από τις πτήσεις, το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία της Ελβετίας. Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τα πτητικά στοιχεία όπως η ενέργεια, διατηρήθηκε στο 0,3%.

Ενώ το  αποτέλεσμα είναι κάτω από τη μέση πρόβλεψη της Ελβετικής Εθνικής Τράπεζας για αυτό το τρίμηνο, παραμένει άνετα εντός του εύρους 0-2% που στοχεύουν οι αξιωματούχοι. Προβλέπουν μια ήπια αύξηση του πληθωρισμού φέτος, αν και χωρίς αλλαγή στις μεσοπρόθεσμες πιέσεις.

Το φράγκο

Τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν έναν μήνα κατά τον οποίο οι εξωτερικές πιέσεις του υψηλότερου κόστους ενέργειας και των εισροών καταφυγίων στο φράγκο έδειξαν σημάδια υποχώρησης.

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης πόσο ήπιο ήταν το πετρελαϊκό σοκ στην Ελβετία σε σύγκριση με γείτονες όπως η ευρωζώνη, όπου η αύξηση των τιμών είναι πολύ υψηλότερη. Η ευρωζώνη μετρά τις τιμές καταναλωτή με βάση ένα εναρμονισμένο επιτόκιο. Χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, ο πληθωρισμός της Ελβετίας για τον Ιούνιο ήταν 0,7% σε ετήσια βάση. Αυτό συγκρίνεται με 2,8% στην γύρω ζώνη νομίσματος.

«Η επιβράδυνση του ελβετικού πληθωρισμού αντανακλά μια επιβράδυνση των τιμών των υπηρεσιών, εν μέρει εποχιακή, καθώς και κάποια πρώιμη χαλάρωση των τιμών της ενέργειας.» εξηγεί ο Jean Dalbard, οικονομολόγος στο Bloomberg Economics. «Το ασθενέστερο φράγκο από τον Μάρτιο δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε υψηλότερη πίεση στις εισαγόμενες τιμές.

Ωστόσο, αναμένουμε ότι η δυναμική των τιμών θα επιταχυνθεί σταδιακά από το 3ο τρίμηνο του 2026, φτάνοντας στο αποκορύφωμά της στα τέλη του 2026 και φτάνοντας κατά μέσο όρο στο 0,6% σε ετήσια βάση, καθώς η επίδραση της προηγούμενης ανατίμησης του φράγκου εξασθενεί».

Με τα επιτόκια στο μηδέν, οι Ελβετοί αξιωματούχοι χρησιμοποιούν τις παρεμβάσεις στο νόμισμα ως ένα πιο ενεργό εργαλείο προς το παρόν για να αποφύγουν τον πολύ χαμηλό πληθωρισμό που προκαλείται από την επίδραση στο κόστος των εισαγωγών από την ισχύ του νομίσματος.

Τον περασμένο μήνα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επανέλαβαν τη θέση τους για «αυξημένη προθυμία» να πουλήσουν το φράγκο, μια στάση που διατηρούν από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν. Κατά το πρώτο τρίμηνο, το οποίο περιελάμβανε τον πρώτο μήνα της σύγκρουσης, η SNB πούλησε 3,9 δισ, ανέφερε την Τρίτη.

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