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Εθνική Τράπεζα Ελβετίας: Αμετάβλητα τα επιτόκια στο 0% – Έτοιμη να παρέμβει στο φράγκο

Η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας διατήρησε στο μηδέν για τέταρτη συνεχόμενη τριμηνιαία συνεδρίαση το κόστος δανεισμού

World 18.06.2026, 13:33
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Εθνική Τράπεζα Ελβετίας: Αμετάβλητα τα επιτόκια στο 0% – Έτοιμη να παρέμβει στο φράγκο
Τζούλη Καλημέρη

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Αμετάβλητο στο 0% διατήρησε το επιτόκιο της η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας (SNB) η οποία επανέλαβε την αυξημένη ετοιμότητα της να παρέμβει στο ελβετικό φράγκο έναντι των ανανεωμένων γεωπολιτικών αναταραχών.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής με επικεφαλής τον Πρόεδρο Μάρτιν Σλέγκελ υπογράμμισαν για μια ακόμη φορά την «αυξημένη» προθυμία τους να παρέμβουν στο νόμισμα, μια γραμμή που έχουν χρησιμοποιήσει επανειλημμένα από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν.

Το φράγκο αποδυναμώθηκε ελαφρά έναντι του ευρώ μετά την απόφαση, υποχωρώντας έως και 0,2% στα 0,9215 ανά ευρώ.

Αμετάβλητα τα επιτόκια

Η κεντρική τράπεζα διατήρησε στο μηδέν για τέταρτη συνεχόμενη τριμηνιαία συνεδρίαση το κόστος δανεισμού, θέτοντας την Ελβετία σε τροχιά για να εισέλθει σε ένα δεύτερο έτος σε αυτό το πολύ χαμηλό επίπεδο.

«Η  Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας διατηρεί αμετάβλητο το επιτόκιο πολιτικής της SNB στο 0%. Οι καταθέσεις όψεως των τραπεζών που τηρούνται στην SNB θα αποδίδουν τόκο με βάση το επιτόκιο πολιτικής της SNB έως ένα ορισμένο όριο. Το επιτόκιο έκπτωσης για τις καταθέσεις όψεως που υπερβαίνουν το όριο αυτό παραμένει αμετάβλητο στο 0,25 ποσοστιαίες μονάδες.

Έτοιμη να παρέμβει η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας

»Εάν χρειαστεί, η SNB είναι περισσότερο διατεθειμένη να παρέμβει στη συναλλαγματική αγορά. Με τον τρόπο αυτό, η SNB αντιμετωπίζει μια ταχεία και υπερβολική ανατίμηση του ελβετικού φράγκου, η οποία θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα των τιμών στην Ελβετία.» αναφέρει η ανακοίνωση.

Όπως διαφαίνεται από την απόφαση οι αξιωματούχοι εξακολουθούν να φοβούνται την επανεμφάνιση πιέσεων επί του φράγκου, παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες που προκάλεσαν την ανησυχία τους έχουν πλέον υποχωρήσει. Το νόμισμα είναι πλέον πιο αδύναμο από ό,τι πριν από το ξέσπασμα της σύγκρουσης που προκάλεσε ροές κεφαλαίων προς περιουσιακά στοιχεία που λειτουργούν ως ασφαλή καταφύγια, ενώ το MoU που αναμένεται να υπογραφεί ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν εκτιμάται ότι θα αποτρέψει τους επενδυτές από την αναζήτηση ασφαλών καταφυγίων.

Το πλεονέκτημα για τους αξιωματούχους είναι ότι διατηρούν την ευελιξία να ενεργήσουν σε περίπτωση αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών. Το εάν η SNB έχει παρέμβει στην αγορά συναλλάγματος, όπως είχε πει πρώτη φορά τον Μάρτιο, θα γίνει γνωστό μόνο όταν δημοσιευτούν τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου στις 30 Ιουνίου.

«Η SNB πιστεύει ότι η μάχη κατά του αποπληθωρισμού δεν έχει τελειώσει ακόμα» εξηγεί στο Bloomberg ο Arthur Jurus, οικονομολόγος στην Oddo BHF. «Η κύρια ανησυχία της κεντρικής τράπεζας παραμένει το ελβετικό φράγκο».

Ελβετικό φράγκο

Ο πληθωρισμός

Η νομισματική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι Ελβετοί αξιωματούχοι αναδεικνύει την αρκετά μοναδική τους κατάσταση. Σε αντίθεση με τους γείτονές τους στην ευρωζώνη, όπου οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αύξησαν τα επιτόκια την περασμένη εβδομάδα, αντιμετωπίζουν μόνο έναν ήπιο πληθωρισμό που συγκρατείται από την ισχύ του φράγκου.

«Ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες ως αποτέλεσμα των υψηλότερων τιμών της ενέργειας.» αναφέρει η ανακοίνωση. «Ωστόσο, οι μεσοπρόθεσμες πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες σε σύγκριση με την τελευταία αξιολόγηση της νομισματικής πολιτικής. Η νομισματική πολιτική της SNB είναι κατάλληλη για τη διατήρηση του πληθωρισμού εντός του εύρους που συνάδει με τη σταθερότητα των τιμών και υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη. Η SNB θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και να προσαρμόζει τη νομισματική της πολιτική, εάν χρειαστεί, προκειμένου να διασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών.

»Όπως αναμενόταν, ο πληθωρισμός αυξήθηκε από την τελευταία αξιολόγηση της νομισματικής πολιτικής, από 0,1% τον Φεβρουάριο σε 0,6% τον Μάιο. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις υψηλότερες τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων. Τα λοιπά αγαθά και υπηρεσίες συνέβαλαν ελάχιστα στην αύξηση του πληθωρισμού.»

Η κεντρική τράπεζα αύξησε ελαφρώς τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό στο 0,6% φέτος από 0,5%.Το 2027 ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αναμένεται να διαμορφωθεί στο 0,6% και το 2028 στο 0,7%.

«Ο πληθωρισμός είναι πιθανό να αυξηθεί περαιτέρω ελαφρώς τα επόμενα τρίμηνα, πριν μειωθεί ξανά κάπως στη συνέχεια» υπογράμμισε «Δεν υπήρξε σχεδόν καμία αλλαγή στις μεσοπρόθεσμες πληθωριστικές πιέσεις».

Η κεντρική τράπεζα προβλέπει ότι η ανάπτυξη θα διαμορφωθεί γύρω στο 1% φέτος και στο 1,5% το επόμενο έτος, με τις ίδιες προοπτικές όπως και πριν.

Ο Σλέγκελ τόνισε ότι «η αβεβαιότητα σχετικά με τον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη εξακολουθεί να είναι υψηλή», προσθέτοντας ότι «η πολιτική της SNB συνεχίζει να έχει επεκτατική επίδραση».

Δεδομένου αυτού του πλαισίου, οι οικονομολόγοι δεν αναμένουν αλλαγή στα επιτόκια σύντομα.

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