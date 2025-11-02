Τεχνητή νοημοσύνη: Η εισβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι προσπάθειες να εισαχθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη στις ροές κοινωνικής δικτύωσης έχουν προκαλέσει γενικευμένες ανησυχίες σε όλο τον ιστό.

Tεχνητή νοημοσύνη 02.11.2025, 10:17
Τεχνητή νοημοσύνη: Η εισβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας θέλουν να δώσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια αναμόρφωση μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης – και μέχρι στιγμής, αυτό δεν πάει πολύ καλά.

Η εφαρμογή Sora, του ChatGPT, είναι η τελευταία είσοδος στον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης της Meta διαθέτει μια ροή βίντεο τύπου TikTok που ονομάζεται Vibes. Στο Instagram μπορείτε να συνομιλήσετε με πρόσωπα Τεχνητής Νοημοσύνης στις αναρτήσεις. Και το εργαλείο AI Alive του TikTok μετατρέπει εικόνες σε βίντεο με μια απλή εντολή.

Οι κινήσεις αυτές αποτελούν μέρος μιας κούρσας με υψηλά διακυβεύματα που θα μπορούσε να διαμορφώσει την επόμενη εποχή του διαδικτύου. Η κούρσα είναι κρίσιμη για τους τεχνολογικούς γίγαντες καθώς προσπαθούν να βγάλουν χρήματα από την Τεχνητή Νοημοσύνη εν μέσω προειδοποιήσεων για φούσκα στον κλάδο.

Οι προσπάθειες εισαγωγής Τεχνητής Νοημοσύνης στις ροές κοινωνικής δικτύωσης έχουν προκαλέσει γενικευμένες ανησυχίες σε όλο τον ιστό, από το αν αυτά τα εργαλεία παραβιάζουν τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων έως το πώς θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αχαλίνωτη εξάπλωση ψεύτικου περιεχομένου.

Παραβίαση κανόνων πνευματικών δικαιωμάτων

Μέσα σε λίγες ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής Sora, για παράδειγμα, ο Διευθύνων Σύμβουλος και πρόεδρος της Ένωσης Κινηματογράφου, Τσαρλς Ρίβκιν, δήλωσε λόγω του Sora ότι «βίντεο που παραβιάζουν τις ταινίες, τις εκπομπές και τους χαρακτήρες των μελών μας έχουν πολλαπλασιαστεί στην υπηρεσία της OpenAI και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε σε  ανάρτηση ιστολογίου ότι η εταιρεία σύντομα θα δώσει στους κατόχους δικαιωμάτων «πιο λεπτομερή έλεγχο στη δημιουργία χαρακτήρων» και ότι διερευνά ένα μοντέλο κατανομής εσόδων.

Οι προτροπές με χαρακτήρες που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, όπως χαρακτήρες καρτούν, οδηγούν τώρα σε ένα μήνυμα σφάλματος που αναφέρει ότι το περιεχόμενο «ενδέχεται να παραβιάζει τα προστατευτικά μας κιγκλιδώματα σχετικά με την ομοιότητα με περιεχόμενο τρίτων».

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει καταφέρει μόνο να ενισχύσει τις μακροχρόνιες ανησυχίες για την παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά εξελιγμένα εργαλεία όπως το Sora, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν ρεαλιστικά πλάνα, έχουν οδηγήσει αυτούς τους φόβους σε νέο επίπεδο, ειδικά επειδή είναι σχετικά εύκολο να αφαιρεθούν τα υδατογραφήματα που υποδεικνύουν ότι τέτοια βίντεο δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη, όπως ανακάλυψε η τεχνολογική έκδοση 404 Media και δοκίμασε το CNN.

Τα βίντεο που δημιουργούνται από το Sora ενσωματώνονται επίσης με μεταδεδομένα C2PA – μια υπογραφή βιομηχανικού προτύπου που υποδηλώνει την προέλευση ενός βίντεο. Η εταιρεία λέει επίσης ότι η τεχνολογία της μπορεί να ανιχνεύσει άτομα και δημόσια πρόσωπα ως μέρος των μέτρων της για την πρόληψη των deepfakes.

Η Meta λέει ότι τα μέσα που δημιουργούνται με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της έχουν ένα «αόρατο υδατογράφημα» για να την βοηθήσουν να παρακολουθεί επιβλαβές περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και ετικέτες τεχνητής νοημοσύνης.

OpenAI

Επιβλαβή chatbots

Υπάρχουν επίσης αυξανόμενες ανησυχίες ότι τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης είναι ιδιαίτερα επιβλαβή για εφήβους, μετά από μια σειρά αγωγών που ισχυρίζονται ότι οι περσόνες τεχνητής νοημοσύνης στην εφαρμογή Character.AI έχουν συμβάλει στην αυτοκτονία και σε προβλήματα ψυχικής υγείας μεταξύ νέων. Η OpenAI αναφέρει ότι το Sora περιλαμβάνει «ισχυρότερη προστασία για τους νεαρούς χρήστες», όπως περιορισμούς στη δημιουργία περιεχομένου για ενήλικες και περιορισμό στην έναρξη μηνυμάτων από τους ενήλικες με εφήβους. Η Meta χρησιμοποιεί τεχνολογία για να αποτρέψει τους ενήλικες που έχουν δείξει ύποπτη συμπεριφορά από το να βλέπουν και να αλληλεπιδρούν με περιεχόμενο εφήβων, ανέφερε η εταιρεία.

Υπάρχει, όμως, και το ερώτημα εάν οι καταναλωτές θέλουν εξαρχής να κατακλύζονται οι ροές τους με «αηδίες τεχνητής νοημοσύνης», όπως τις αναφέρει χαρατηριστικά το CNN.

Η ίδια η ιδέα του συνδυασμού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τους βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης προκάλεσε σύγχυση νωρίτερα φέτος. Ορισμένοι χρήστες της Meta AI φαινομενικά δεν γνώριζαν ότι οι προτροπές τεχνητής νοημοσύνης τους – μερικές από τις οποίες λέγεται ότι περιελάμβαναν προσωπικά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά ερωτήματα – ήταν μέρος της δημόσιας ροής της εφαρμογής. Η Meta δήλωσε τότε ότι οι συνομιλίες είναι ιδιωτικές από προεπιλογή και δεν κοινοποιούνται στη ροή Discover, εκτός εάν οι χρήστες τις κοινοποιήσουν μέσω μιας διαδικασίας πολλαπλών βημάτων.

Όμως, η ατελείωτη κύλιση δεν είναι το νόημα του Sora και της Meta AI. Αυτές οι εφαρμογές έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν τους χρήστες να δημιουργούν περισσότερα βίντεο χρησιμοποιώντας το OpenAI και τα αντίστοιχα εργαλεία της Meta, πιθανώς σε μια προσπάθεια να γίνουν η πλατφόρμα επιλογής για την επόμενη γενιά influencers και αστέρια του διαδικτύου καθώς υιοθετούν ολοένα και περισσότερο την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ωστόσο, η εντυπωσιακή ομοιότητα με το TikTok και άλλες εφαρμογές βίντεο σύντομης μορφής στέλνει το μήνυμα ότι αυτές οι πλατφόρμες προσπαθούν πράγματι να αποτελέσουν προορισμό για την προβολή περιεχομένου και όχι απλώς ένα φόρουμ για δημιουργούς.

Είναι ίσως μια εντελώς νέα μορφή μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ακόμη και εταιρείες όπως το OpenAI και το Meta εξακολουθούν να προσπαθούν να κατανοήσουν.

