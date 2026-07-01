AVE Group: Στόχος 20 θυγατρικές το 2026 και μέρισμα το 2027 – Τα σχέδια για Yalco, Carrefour και φαρμακεία

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Το 2027 είναι η χρονιά που έχει κυκλώσει η διοίκηση της AVE Group ως το πρώτο μεγάλο ορόσημο της νέας εποχής του ομίλου. Μέχρι τότε φιλοδοξεί να έχει ολοκληρώσει έναν κύκλο εξαγορών και συμμετοχών που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, να έχει αυξήσει τις θυγατρικές της από 13 σε 20 και, κυρίως, να έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για επιστροφή στη διανομή μερίσματος.

Το στίγμα της επόμενης ημέρας έδωσε η διοίκηση της AVE υπό τον Θωμά Ρούμπα κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων, παρουσιάζοντας ένα επιχειρηματικό σχέδιο που βασίζεται στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου και στη δημιουργία ενός ομίλου με παρουσία σε διαφορετικούς κλάδους.

«Είναι η πρώτη χρονιά που αρχίζουμε και βλέπουμε δημιουργικά το μέλλον, έχοντας τακτοποιήσει εκκρεμότητες του παρελθόντος και περνάμε σε μια νέα φάση ανάπτυξης», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Θωμάς Ρούμπας. Όπως εξήγησε, ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας οργανισμός με πολλαπλές πηγές εσόδων και ανάπτυξης, περιορίζοντας την εξάρτηση από μία μόνο δραστηριότητα.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν όμιλο με πολλαπλές πηγές ανάπτυξης και αξίας», σημείωσε.

Σήμερα η AVE δραστηριοποιείται στη διανομή και τις αντιπροσωπείες προϊόντων, στις υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και στη λιανική αγορά, ενώ παράλληλα εξετάζει νέες επενδυτικές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να διευρύνουν ακόμη περισσότερο το αποτύπωμά της.

Το comeback της Yalco

Από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της διοίκησης είναι η Yalco.

Η AVE απέκτησε ποσοστό 32,5% μέσω της πρόσφατης αύξησης κεφαλαίου και πλέον η προσοχή στρέφεται στην επιστροφή της μετοχής στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Όπως έγινε γνωστό στη γενική συνέλευση, έχουν πλέον αρθεί οι λόγοι που είχαν οδηγήσει στην αναστολή διαπραγμάτευσης και η διοίκηση εκτιμά ότι η επανεισαγωγή μπορεί να γίνει το φθινόπωρο, πιθανότατα μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, μόλις ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις.

Η αποτίμηση της εταιρείας υπολογίζεται κοντά στα 16 εκατ. ευρώ, ενώ η διοίκηση εμφανίστηκε αισιόδοξη για την πορεία της, σημειώνοντας ότι η εμπορική δραστηριότητα ανακάμπτει με ταχείς ρυθμούς. Στο χαρτοφυλάκιό της παραμένουν ισχυρά «όπλα» η παραγωγική μονάδα της Fest στα Οινόφυτα, η παρουσία στον επαγγελματικό εξοπλισμό και το ιστορικό brand Ιωνία, το οποίο εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή αναγνωρισιμότητα στην ελληνική αγορά.

Το μεγάλο στοίχημα στα φαρμακεία

Εάν υπάρχει ένας κλάδος στον οποίο η AVE αυξάνει το βάρος των επενδύσεών της, αυτός είναι τα φαρμακεία.

Ο όμιλος ενισχύει τη συμμετοχή του τόσο στην AVE Pharma όσο και στη Pharma Plus, επιδιώκοντας να δημιουργήσει ένα πανελλαδικό δίκτυο που θα συνδυάζει εταιρικά και συνεργαζόμενα καταστήματα.

Η διοίκηση θεωρεί ότι οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου μοντέλου και εκτιμά ότι έως το τέλος του 2027 το δίκτυο franchise θα αριθμεί περίπου 100 φαρμακεία, ενώ θα αναπτυχθούν και δεκάδες εταιρικά σημεία.

«Βλέπουμε σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στον συγκεκριμένο χώρο και επενδύουμε με μακροπρόθεσμο ορίζοντα», ανέφερε ο κ. Ρούμπας.

Αλλαγή πλεύσης για την Carrefour

Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά σε αναθεώρηση της στρατηγικής για την επέκταση των Carrefour. Η διοίκηση παραδέχθηκε ότι το αρχικό πλάνο, το οποίο στηρίχθηκε κυρίως στην ανάπτυξη εταιρικών καταστημάτων, δεν απέδωσε τα αποτελέσματα που ανέμενε. «Υποτιμήσαμε την ελληνική αγορά. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι το μοντέλο δεν λειτούργησε όπως περιμέναμε», είπε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της AVE.

Πλέον ο όμιλος στρέφεται πιο επιθετικά στο μοντέλο franchise, εκτιμώντας ότι οι αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στον κλάδο των σούπερ μάρκετ δημιουργούν νέα περιθώρια ανάπτυξης. Ο στόχος είναι το δίκτυο Carrefour franchise να αριθμεί περίπου 50 καταστήματα μέχρι το τέλος του έτους.

Ταυτόχρονα, η AVE εξακολουθεί να διατηρεί τα δικαιώματα ανάπτυξης του σήματος σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία για αρκετά ακόμη χρόνια, διατηρώντας ανοιχτές τις επιλογές της για την επόμενη φάση ανάπτυξης.

Οι εξαγορές συνεχίζονται

Το επενδυτικό σχέδιο δεν σταματά στις κινήσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Σύμφωνα με τη διοίκηση, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με αρκετές επιχειρήσεις για νέες συμμετοχές και εξαγορές, οι οποίες θα μπορούσαν να διευρύνουν περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο της AVE.

Η φιλοσοφία, όπως την περιέγραψε ο κ. Ρούμπας στη γενική συνέλευση, είναι η δημιουργία ενός ομίλου εταιρειών που θα λειτουργούν συμπληρωματικά, αξιοποιώντας κοινό πελατολόγιο, εμπορικές συνέργειες και τεχνογνωσία. Εάν ο σχεδιασμός προχωρήσει σύμφωνα με το πλάνο της διοίκησης, το 2027 δεν θα σηματοδοτήσει μόνο την επιστροφή στα μερίσματα, αλλά και την ολοκλήρωση της μετάβασης της AVE από μια εταιρεία με επιμέρους δραστηριότητες σε έναν πολυσχιδή επιχειρηματικό όμιλο.