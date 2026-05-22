Carrefour: Πλάνο για επέκταση μέσω… franchise – Αύξηση τζίρου αλλά με ζημιές το 2025

Αλλαγή ρότας αποφάσισε ο όμιλος AVE για την ανάπτυξη των Carrefour, με στροφή στο franchise και πλάνο επέκτασης του brand με νέα καταστήματα.

Συγκεκριμένα, στo πλαίσιo της βελτιστοποίησης των υφιστάμενων λειτουργιών του ο όμιλος πρόκειται περιορίσει την άμεση εμπλοκή του στη λειτουργία των καταστημάτων, επενδύοντας στο μοντέλο της δικαιόχρησης.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η AVE προσανατολίζεται στην απεμπλοκή από 15 περίπου εταιρικά καταστήματα, ιδίως στην Αττική. Στο πλαίσιο αυτό, αναζητούνται αγοραστές είτε από τη «δεξαμενή» των υφιστάμενων franchisees είτε στην ευρύτερη αγορά.

Σκοπός της κίνησης αυτής είναι τα καταστήματα να ανταποκρίνονται στο business model των convenience stores, σύμφωνα με την στρατηγική του ομίλου Carrefour για αυτό τον τύπο καταστημάτων.

Αυτό αναμένεται να βελτιώσει δραστικά το λειτουργικό αποτέλεσμα και τις χρηματοροές, σημειώνει η διοίκηση στην ετήσια έκθεση αποτελεσμάτων για χρήση 2025.

Ταυτόχρονα, ο όμιλος προγραμματίζει την ενίσχυση του δικτύου franchise, με στόχο τη λειτουργία 20 νέων καταστημάτων μέσα στο 2026.

Όπως τονίζεται, η επέκταση αναμένεται να υποστηριχθεί μέσα από την ανάπτυξη εργαλείων πιστότητας σύμφωνα με τη CRM στρατηγική της Carrefour, με λανσάρισμα της κάρτας πιστότητας στα τέλη του 2026.

Συνεχής ανάπτυξη των concept καταστημάτων

Υλοποιώντας το πλάνο ανάπτυξης των stores concepts και formats της Carrefour, ο όμιλος συνέχισε το 2025 να επενδύει στο quick commerce και στο e-commerce εφαρμόζοντας την omni channel στρατηγική της Carrefour.

Παράλληλα, μέσω της θυγατρικής Retail & More A.E. άνοιξαν οκτώ νέα καταστήματα Carrefour σε Κέρκυρα, Κρήτη, Ζάκυνθο και Καρδίτσα, με σκοπό την ενίσχυση της παρουσίας του brand σε περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση.

Οι προκλήσεις λόγω γεωπολιτικής

Στην πρόσφατη ετήσια οικονομική έκθεση του AVE, κύρια θέση στις εκτιμήσεις κινδύνου καταλαμβάνουν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς και οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρεται, η μεταβλητότητα στις ενεργειακές αγορές και οι παρατεταμένες πληθωριστικές πιέσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες ενδέχεται να επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας και να επηρεάσουν την καταναλωτική συμπεριφορά.

Αύξηση τζίρου αλλά με ζημιές

Άνοδο παρουσίασε το 2025 ο κύκλος εργασιών του ομίλου AVE για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο εταιρείας.

Πιο ειδικά, ο τζίρος ανήλθε σε 31,14 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο και σε 17,03 εκατ ευρώ. για την εταιρεία, έναντι 28,78 εκ. για τον Όμιλο και € 15,42 εκ. για την εταιρία το 2024.

Η αύξηση αυτή κατά 8,2 % σε επίπεδο ομίλου και κατά 10,44 % σε επίπεδο εταιρίας οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων του τομέα εκμετάλλευσης δικαιωμάτων ταινιών και διανομής βιντεοπαιχνιδιών.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου στη χρήση του 2025, η έκθεση κατέγραψε ζημιές 2,25 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,1 εκατ. ευρώ το 2024, κυρίως λόγω της μειωμένης ύπαρξης εκτάκτων εσόδων που προήλθαν από την επιτυχή ρύθμιση των δανείων της εταιρίας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Αντίστοιχη πτώση εμφάνισαν και τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας: παρότι κερδοφόρα κατά € 681 χιλ. στη χρήση 2025, ήταν αρκετά χαμηλότερα σε σχέση με τα κέρδη του προηγούμενου έτους, που ανήλθαν στα 6,97 εκατ. ευρώ.

Όταν άλλαξε η σκυτάλη

Υπό τη διοίκηση σήμερα του Νίκου Βαρδινογιάννη και του ομίλου AVE, η γαλλική αλυσίδα σούπερ μάρκετ έχει ανακτήσει σημαντικό έδαφος στην ελληνική αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι το 2022 η γαλλική πολυεθνική έδωσε το δικαίωμα χρήσης των ονομάτων «Carrefour Market» και «Carrefour Express» στην τότε νεοσύστατη Retail & More.

Η στρατηγική πίσω από την επιστροφή ήταν η ενίσχυση της παρουσίας της Carrefour σε Ελλάδα και γενικότερα στα Βαλκάνια.