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Citi: Η τιμή του πετρελαίου μπορεί να πέσει μέχρι και στα 60 δολ. – Σύσταση για πώληση

«Προβλέπουμε ότι το Brent θα φτάσει τα 60 με 65 δολάρια το βαρέλι στην αλλαγή του έτους», ανέφεραν οι αναλυτές της Citi

Commodities 03.07.2026, 13:14
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Citi: Η τιμή του πετρελαίου μπορεί να πέσει μέχρι και στα 60 δολ. – Σύσταση για πώληση
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Ακόμη και στα 60 δολάρια μπορεί να πέσει η τιμή του πετρελαίου Brent μέχρι το τέλος του έτους, στον βαθμό που συνεχιστεί η αποκλιμάκωση της έντασης στα Στενά του Ορμούζ. Αυτό προβλέπει η Citigroup, επισημαίνοντας ότι «τα θεμελιώδη μεγέθη επανέρχονται γρήγορα στο προσκήνιο καθώς οι αναταράξεις στο Ορμούζ εξασθενούν. Οι ναυτιλιακές ροές ομαλοποιούνται, οι κινέζοι αγοραστές παραμένουν απόντες, οι φυσικές αγορές αργού πετρελαίου έχουν αποδυναμωθεί απότομα και τα αποθέματα έχουν μειωθεί πολύ λιγότερο από το αναμενόμενο».

Οι παγκόσμιες ενεργειακές αγορές επιστρέφουν με ταχείς ρυθμούς στο φυσιολογικό, καθώς η επανέναρξη των ροών μέσω του Ορμούζ ενισχύει τις βραχυπρόθεσμες προμήθειες, προσθέτοντας βαρέλια για τα διυλιστήρια. Το αποτέλεσμα ήταν μια ταχεία κατάρρευση των τιμών, με το Brent να σημειώνει πτώση 30% κατά το δεύτερο τρίμηνο και να εξανεμίζει όλα τα κέρδη που είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Συνεχίζουμε να συνιστούμε την πώληση σε τυχόν καλοκαιρινά ράλι και προβλέπουμε ότι το Brent θα φτάσει τα 60 με 65 δολάρια το βαρέλι στην αλλαγή του έτους», ανέφεραν οι αναλυτές της Citi.

Διαχειρίσιμος και όχι απαγορευτικός ο κίνδυνος

Αυτή η πρώτη περίοδος «αναμένεται να έχει αναταράξεις καθώς οι ναυτιλιακές διαδρομές ομαλοποιούνται, οι ασφαλιστικές αγορές προσαρμόζονται και τα εναπομείναντα εφοδιαστικά προβλήματα επιλύονται σταδιακά στο σύστημα», ανέφεραν οι αναλυτές, σύμφωνα με το Βloomberg.

«Η επιστροφή των οργανωμένων μοτίβων ναυσιπλοΐας και οι αυξανόμενοι όγκοι κυκλοφορίας υποδηλώνουν ότι οι εμπορικοί φορείς εκμετάλλευσης θεωρούν όλο και περισσότερο το περιβάλλον κινδύνου ως διαχειρίσιμο και όχι ως απαγορευτικό».

Παρόμοιες εκτιμήσεις

Επίσης, και η Goldman Sachs ανέφερε ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου πρόκειται να επιστρέψει σε καθεστώς υπερπροσφοράς, καθώς η επίδραση του πολέμου στο Ιράν εξασθενεί και η κίνηση μέσω του Ορμούζ ανακάμπτει.

Η Morgan Stanley μείωσε τις προβλέψεις της για το πετρέλαιο δύο φορές τις τελευταίες εβδομάδες, επισημαίνοντας τους κινδύνους για πλεόνασμα προσφοράς.

Το Brent βρισκόταν λίγο πάνω από τα 72 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, ενώ τελευταία φορά τον Ιανουάριο βρισκόταν υπό διαπραγμάτευση κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι.

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