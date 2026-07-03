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Πετρέλαιο: Ελαφρώς ανοδικά στα 72 δολ. ενόψει εθνικής εορτής στις ΗΠΑ

Οι αγορές των ΗΠΑ θα κλείσουν την Παρασκευή ενόψει της αργίας της Ημέρας Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ το Σάββατο, η οποία ώθησε το πετρέλαιο σε ελαφρά άνοδο, παρά την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Commodities 03.07.2026, 08:12
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Πετρέλαιο: Ελαφρώς ανοδικά στα 72 δολ. ενόψει εθνικής εορτής στις ΗΠΑ
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Ανέβηκε ελαφρώς το πετρέλαιο την Παρασκευή πριν από το μακρύ εορταστικό Σαββατοκύριακο στις ΗΠΑ, καθώς επικρατούσε επιφυλακτική αισιοδοξία για τις προσπάθειες ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 17 σεντς, ή 0,24%, στα 72,10 δολάρια το βαρέλι στις 01:55 GMT. Το West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 14 σεντς, ή 0,20%, στα 68,83 δολάρια το βαρέλι.

Οι αγορές των ΗΠΑ θα κλείσουν την Παρασκευή ενόψει της αργίας της Ημέρας Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ το Σάββατο.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συνεδρίασης, τα δύο benchmarks έφτασαν στα χαμηλότερα επίπεδά τους από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Το Brent για την εβδομάδα μειώθηκε κατά 0,02% και το WTI αυξήθηκε κατά 0,12%, οι μικρότερες εβδομαδιαίες κινήσεις και για τα δύο εδώ και μήνες. «Πρόκειται για μια περίπτωση συγκρατημένης αισιοδοξίας, με την αγορά να θέλει να πιστέψει ότι οι ειρηνευτικές προσπάθειες θα κρατήσουν, αλλά εξακολουθεί να κάνει διακρίσεις μέχρι να δει πραγματικά στοιχεία», δήλωσε στο Reuters ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

Ορισμένες χώρες εργάζονται για να αυξήσουν την παραγωγή με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, το οποίο πριν από την έναρξη του πολέμου μετέφερε το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ημερήσιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

πετρέλαιο

Το πετρέλαιο των χωρών του Κόλπου ρέει ξανά

Η παραγωγή πετρελαίου του Κουβέιτ αυξήθηκε απότομα στα 1,65 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Ιούνιο από 580.000 bpd τον Μάιο, δήλωσε μια πηγή που γνωρίζει το θέμα στο Reuters την Πέμπτη, καθώς το μέλος του ΟΠΕΚ αύξησε τις εξαγωγές μετά την προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν.

Επίσης, τουλάχιστον πέντε υπερδεξαμενόπλοια που μεταφέρουν συνολικά 10 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού πετρελαίου έχουν εξέλθει από το Στενό του Ορμούζ, με την Saudi Aramco να αλλάζει πορεία μεταβαίνοντας σε τιμολόγηση spot για να επιταχύνει τις πωλήσεις στην Ασία, σύμφωνα με εμπορικές πηγές και στοιχεία για τη ναυτιλία.

Οι Σαουδάραβες έχουν μεταφέρει περίπου 34 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω του Ορμούζ από τις 17 Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας εμπορικών πληροφοριών Kpler. Οι εξαγωγές του Ριάντ τις τελευταίες δύο εβδομάδες είναι υπερδιπλάσιες από τα 15 εκατομμύρια βαρέλια που μετέφερε το βασίλειο μέσω των στενών από τις 9 Μαρτίου έως τις 17 Ιουνίου.

«Οι ροές αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας εντός του Κόλπου αναβιώνουν μετά από μήνες αναδρομολόγησης λόγω συγκρούσεων», επισήμανε στους πελάτες του ο αναλυτής της Kpler, Τζασάν Πρέμα, σε σημείωμα της Πέμπτης.

Περίπου 24 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού πετρελαίου που μεταφέρθηκαν από τις 17 Ιουνίου φορτώθηκαν κατά τη διάρκεια ή πριν από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν, σύμφωνα με την Kpler. Αυτό δείχνει ότι οι Σαουδάραβες εκκαθαρίζουν την συσσώρευση πετρελαιοφόρων που δεν μπόρεσαν να εξέλθουν από τον Κόλπο κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ανέφερε η εταιρεία. Περίπου 17 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού πετρελαίου που φορτώθηκαν πριν από τον πόλεμο παραμένουν στον Κόλπο, ανέφερε.

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