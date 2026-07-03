ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ: Εκπαιδευτικά σεμινάρια για κτηνοτρόφους στη Λέσβο

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Δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια με τίτλο «Αρχές βιοασφάλειας και εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» διοργανώνει ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 και την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία στοχεύουν στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου από τον αφθώδη πυρετό, θα πραγματοποιηθούν απογευματινές ώρες (19:00 ) στην αίθουσα παλιού κινηματογράφου Μεσότοπου και στο Δημοτικό Θέατρο Καλλονής, αντίστοιχα.

«Όταν το Νόσημα Χτυπήσει την Πόρτα της Εκτροφής: Βιοασφάλεια και Άμεσες Ενέργειες του Κτηνοτρόφου»

Επίσης, η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην έγκαιρη ενημέρωση, την τεχνική καθοδήγηση και την πρακτική θωράκιση των τοπικών κτηνοτρόφων, προσφέροντας εξειδικευμένες γνώσεις για τη διαχείριση της τρέχουσας επιζωοτίας του αφθώδους πυρετού στο νησί.

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων περιλαμβάνει τις ακόλουθες κρίσιμες θεματικές ενότητες:

1. «Αφθώδης πυρετός: Τι μας διδάσκει το νόσημα»

2. «Αφθώδης πυρετός: Από την υποψία στο πεδίο έως την εργαστηριακή επιβεβαίωση»

3. «Όταν το Νόσημα Χτυπήσει την Πόρτα της Εκτροφής: Βιοασφάλεια και Άμεσες Ενέργειες του Κτηνοτρόφου»

Εισηγητές των σεμιναρίων θα είναι ερευνητές του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, με εξειδίκευση στα λοιμώδη νοσήματα των παραγωγικών ζώων και στη βιοασφάλεια των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Με την υλοποίηση των εν λόγω σεμιναρίων, όπως αναφέρεται, ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ επιβεβαιώνει τον θεσμικό του ρόλο ως βασικός πυλώνας μεταφοράς γνώσης και υποστήριξης του πρωτογενούς τομέα στο πεδίοκαι τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας.