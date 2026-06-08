ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ: Ξεκίνησε ο τρίτος κύκλος τηλεκπαίδευσης κτηνοτρόφων

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Έως και τις 14 Ιουνίου 2026 θα είναι διαθέσιμη η «Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης του ΚΈντρου ΚΑτάρτισης – εΠΙμόρφωσης Κτηνοτρόφων (ΚΕ.ΚΑ.ΠΙ.Κ.)» του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η παρακολούθηση, αποτελεί εκπλήρωση της προϋπόθεσης συμμετοχής σε πρόγραμμα AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System) για την επιλεξιμότητα των κτηνοτρόφων για συνδεδεμένες ενισχύσεις.

Κάθε μάθημα αποτελείται από τέσσερις θεματικές ενότητες

Η λειτουργία της πλατφόρμας αφορά στον 3ο κύκλο τηλεκπαίδευσης ο οποίος απευθύνεται μόνο σε κτηνοτρόφους οι οποίες/ες ήταν δικαιούχοι των προηγούμενων κύκλων τηλεκπαίδευσης αλλά είτε δεν προσήλθαν (δεν παρακολούθησαν την εκπαίδευση) είτε προσήλθαν αλλά δεν εξετάστηκαν επιτυχώς.

Η πλατφόρμα περιέχει ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό καταμερισμένο σε θεματικές ενότητες κρίσιμες για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και της αποδοτικότητας εκμεταλλεύσεων εκτροφής προβάτων, αιγών και βοοειδών καθώς και για τη μείωση της αβεβαιότητας και τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας αυτών των εκμεταλλεύσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

Η πλατφόρμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρέμβασης Π1-32.3 «Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος – Ζωική Παραγωγή» του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 και απευθύνεται σε όσες και όσους έχουν δηλώσει πρόβατα ή/και αίγες ή/και βοοειδή στη δήλωση ΟΣΔΕ 2025 και αιτούνται συνδεδεμένη ενίσχυση στο πλαίσιο της παρέμβασης. Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού υλικού της πλατφόρμας και η επιτυχής εξέταση σε αυτό εξασφαλίζει την εκπλήρωση της προϋπόθεσης συμμετοχής σε πρόγραμμα AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System) για την επιλεξιμότητά τους στο πλαίσιο της εν λόγω Παρέμβασης.

Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό της Πλατφόρμας έχει αναπτυχθεί από ερευνητές και ερευνήτριες του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ενώ η σχετική προσαρμογή και η υποστήριξη της πλατφόρμας Openeclass που το φιλοξενεί, γίνεται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τα στοιχεία σύνδεσης (Όνομα χρήστη και Συνθηματικό) θα σταλούν στους δυνητικούς δικαιούχους συνδεδεμένης ενίσχυσης στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π1-32.3 (βάσει δηλώσεων ΟΣΔΕ 2025) με ηλεκτρονικό μήνυμα, απευθείας από τον διαχειριστή της πλατφόρμας (e-mail με Θέμα «Η εγγραφή σας στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Κέντρου Κατάρτισης – εΠΙμόρφωσης Κτηνοτρόφων (ΚΕ.ΚΑ.ΠΙ.Κ.) του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ»).

Τα μαθήματα

Οι κτηνοτρόφοι μπορούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα μέσα από τον σύνδεσμο https://oekedivim.aua.gr/elgo/ ή εναλλακτικά elgo.aua.gr. Εκεί μπορούν να συνδεθούν πατώντας το Κουμπί «Σύνδεση» στο πάνω δεξί τμήμα της οθόνης, χρησιμοποιώντας τα ατομικά στοιχεία πρόσβασης που τους έχουν αποσταλεί. Την πρώτη μόνο φορά που θα συνδεθούν, θα κληθούν να αλλάξουν το συνθηματικό τους. Στην αρχική οθόνη της πλατφόρμας υπάρχουν διαθέσιμες σχετικές οδηγίες. Σε περίπτωση που δεν έχουν δηλώσει κάποια ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας ως Όνομα Χρήστη και ως Συνθηματικό τον ΑΦΜ τους.

Μόλις συνδεθούν στην πλατφόρμα, θα βρεθούν στην κεντρική οθόνη όπου θα δουν τα μαθήματα που θα πρέπει να παρακολουθήσουν, σύμφωνα με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2025 ως ακολούθως:

Αν έχουν δηλώσει βοοειδή στη Δήλωση ΟΣΔΕ 2025, θα εμφανίζεται στο χαρτοφυλάκιό τους το μάθημα «Βοοτροφία – Αγελαδοτροφία».

Αν έχουν δηλώσει πρόβατα ή αίγες στη Δήλωση ΟΣΔΕ 2025, θα εμφανίζεται στο χαρτοφυλάκιό τους το μάθημα «Προβατοτροφία – Αιγοτροφία».

Αν έχουν δηλώσει και βοοειδή και πρόβατα ή αίγες στη Δήλωση ΟΣΔΕ 2025, θα εμφανίζονται στο χαρτοφυλάκιό τους και τα δύο μαθήματα.

Κάθε μάθημα αποτελείται από τέσσερις θεματικές ενότητες. Το εκπαιδευτικό υλικό κάθε Θεματικής Ενότητας περιλαμβάνει:

μία βιντεοσκοπημένη παρουσίαση.

το υλικό της παρουσίασης (εκπαιδευτικό υλικό) σε μορφή pdf αρχείου.

επιπρόσθετο υλικό για εμβάθυνση.

Η άσκηση

Αφού οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθήσουν τις βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις και μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό κάθε μαθήματος, θα πρέπει να ολοκληρώσουν μια άσκηση η οποία περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής. Επιτυχής θεωρείται η εξέταση κατά την οποία ο εξεταζόμενος έχει απαντήσει σωστά στις τρείς (3) από τις πέντε (5) ερωτήσεις της άσκησης κάθε μαθήματος. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης, από την έναρξη της άσκησης μέχρι του τέλους αυτής, είναι συνολικά μία (1) ώρα. Κατά την εξέταση, ο εξεταζόμενος θα έχει στη διάθεσή του πέντε (5) προσπάθειες το μέγιστο, στις οποίες μπορεί να επαναλάβει την άσκηση.

Οι εκπαιδευόμενοι, αφού συνδεθούν στην πλατφόρμα, θα βρουν λεπτομερείς οδηγίες για την παρακολούθηση και την εξέταση των μαθημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι, η καταληκτική ημερομηνία για να ολοκληρωθεί η παρακολούθηση των τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων του Μαθήματος (ή και των δύο Μαθημάτων, για τους κτηνοτρόφους που έχουν δηλώσει πρόβατα ή αίγες και βοοειδή) και η εξέταση σε αυτές, είναι η 14/06/2026.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού οι κτηνοτρόφοι μπορούν να επικοινωνούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [email protected]. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα μπορούν να επικοινωνούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [email protected]. Διευκρινίζεται πως δεν θα υπάρχει δυνατότητα τηλεφωνικής υποστήριξης.

Επισημαίνεται πως η διάρκεια του 3ου κύκλου τηλεκπαίδευσης είναι μέχρι και τις 14/06/2026. Πέραν αυτής της ημερομηνίας δεν θα υπάρχει άλλη δυνατότητα παρακολούθησης και άρα εκπλήρωσης της προϋπόθεσης συμμετοχής σε πρόγραμμα AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System) για την επιλεξιμότητα των κτηνοτρόφων για συνδεδεμένες ενισχύσεις.