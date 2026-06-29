ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ: Από 13 Ιουλίου οι εγγραφές στις Δημόσιες ΣΑΕΚ

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Έως τις 15 Σεπτεμβρίου θα διαρκέσουν οι εγγραφές στις δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, οι οποίες ξεκινούν τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου.

Για το έτος κατάρτισης 2026-2027 θα λειτουργήσουν, με πρωινό ωράριο, έξι Δημόσιες ΣΑΕΚ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στις Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων, Ηρακλείου, Κορίνθου, Λάρισας, Αττικής και Τρικάλων, προσφέροντας συνολικά επτά ειδικότητες, οι οποίες καλύπτουν σημαντικούς τομείς της αγροτικής παραγωγής, της μεταποίησης και των εφαρμοσμένων τεχνών.

Η φοίτηση στις Δημόσιες ΣΑΕΚ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι δωρεάν και έχει διάρκεια πέντε εξαμήνων

Συγκεκριμένα, στα Ιωάννινα θα λειτουργεί η ειδικότητα του Τεχνικού Γαλακτοκομίας-Τυροκόμος, ενώ στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα στη Μεσσαρά η ειδικότητα του Τεχνικού Θερμοκηπίων και Καλλιεργειών υπό κάλυψη.

Στο ΔΙΕΚ της Λάρισας οι σπουδαστές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν μια από τις δύο ειδικότητες, αυτή του Διαχειριστή Συστημάτων Εκτροφής Αγροτικών Ζώων και του Τεχνικού Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων.

Στο Κτήμα Συγγρού στην Αττική, οι μαθητές θα εκπαιδευτούν στην ειδικότητα του Τεχνικού Κηποτεχνικών Εφαρμογών και Έργων Πρασίνου.

Στη Νεμέα υπάρχει η ειδικότητα του Τεχνικού Αμπελουργίας και Οινολογίας ενώ στην Καλαμπάκα θα παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης στην ειδικότητα του Τεχνικού Ξυλογλυπτικής και Εφαρμογής σε Ξύλινες Κατασκευές.

Η φοίτηση στις ΣΑΕΚ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Σημειώνεται ότι η φοίτηση στις Δημόσιες ΣΑΕΚ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι δωρεάν και έχει διάρκεια πέντε εξαμήνων, τα οποία περιλαμβάνουν τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης.

Επίσης, η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιείται και σε δομές του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε αντικείμενα συναφή με την ειδικότητα φοίτησης, προσφέροντας πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία.

Όπως τονίζει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην ανακοίνωσή του, παρέχει, με δικές του δαπάνες, δωρεάν στέγαση και σίτιση σε συγκεκριμένο αριθμό καταρτιζομένων ανά ΣΑΕΚ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η παροχή αυτή δεν ισχύει για τη ΣΑΕΚ Αττικής (Κτήμα Συγγρού Αμαρουσίου).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι απόφοιτοι λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), σύμφωνα με τον Ν. 4763/2020, η οποία τους παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την απόκτηση τίτλου Επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.