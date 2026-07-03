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Σεισμός στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία

Η κατάρρευση της Rheinmetall αλλάζει τις ισορροπίες: Από πρωταγωνίστρια του πολέμου στην Ουκρανία σε επίκεντρο αμφισβήτησης

World 03.07.2026, 07:08
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Σεισμός στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία
Επιμέλεια Γιώργος Μαζιάς

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Για περισσότερα από τέσσερα χρόνια η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία αποτελούσε το μεγάλο επενδυτικό στοίχημα των χρηματιστηρίων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η επανεξοπλιστική στρατηγική της Ευρώπης και οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις είχαν μετατρέψει τις εταιρείες όπλων και αμυντικών συστημάτων στους απόλυτους πρωταγωνιστές των αγορών. Ωστόσο, η θεαματική πτώση της γερμανικής Rheinmetall έρχεται να υπενθυμίσει ότι ακόμη και οι πιο ισχυρές αμυντικές εταιρείες δεν είναι απρόσβλητες από επιχειρησιακές αστοχίες και επενδυτικές αναθεωρήσεις.

Η μετοχή της Rheinmetall κατέγραψε βουτιά άνω του 16%, προκαλώντας ισχυρές αναταράξεις σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό αμυντικό κλάδο. Η αιτία ήταν η απώλεια ενός σημαντικού γερμανικού κρατικού συμβολαίου για την κατασκευή φρεγατών, έργο που είχε ανατεθεί το 2020 και αφορούσε επένδυση περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, οι συνεχείς καθυστερήσεις στην υλοποίηση του προγράμματος οδήγησαν το Βερολίνο στην απόφαση να αποσύρει το έργο από τη Rheinmetall και να το αναθέσει στην TKMS, τη ναυπηγική θυγατρική του ομίλου ThyssenKrupp.

Η εξέλιξη αυτή δεν είχε μόνο συμβολική σημασία. Η Rheinmetall είχε οικοδομήσει μεγάλο μέρος της επενδυτικής της εικόνας πάνω στην υπόσχεση ότι θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς ωφελημένους της νέας ευρωπαϊκής αμυντικής στρατηγικής. Η απώλεια ενός τόσο σημαντικού συμβολαίου έφερε στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα εκτέλεσης μεγάλων έργων και την πραγματική δυνατότητα των εταιρειών να ανταποκριθούν στον τεράστιο όγκο παραγγελιών που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος.

Η αγορά αντέδρασε άμεσα. Η JP Morgan υποβάθμισε τη σύστασή της για τη μετοχή από «αγορά» σε «ουδέτερη», μειώνοντας σημαντικά την τιμή-στόχο της. Οι επενδυτές άρχισαν να επαναξιολογούν τις προσδοκίες για τα μελλοντικά έσοδα και την κερδοφορία της εταιρείας, οδηγώντας σε ένα κύμα ρευστοποιήσεων που επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον κλάδο.

Η πτώση δεν περιορίστηκε στη γερμανική εταιρεία. Η ιταλική Avio, η Leonardo, η γερμανική Renk, η νορβηγική Kongsberg και η ισπανική Indra κατέγραψαν σημαντικές απώλειες, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν άμεση σχέση με το επίμαχο πρόγραμμα φρεγατών. Οι αγορές έστειλαν ένα σαφές μήνυμα: η περίοδος κατά την οποία κάθε αμυντική εταιρεία θεωρούνταν αυτόματος νικητής της γεωπολιτικής κρίσης φαίνεται να ολοκληρώνεται.

Αντίθετα, μεγάλος κερδισμένος της υπόθεσης αναδείχθηκε η TKMS. Η εταιρεία εξασφάλισε όχι μόνο τις τέσσερις μικρότερες φρεγάτες που είχαν ήδη ανατεθεί, αλλά και επιπλέον παραγγελίες, ενισχύοντας τη θέση της στον ευρωπαϊκό ναυπηγικό τομέα. Η μετοχή της σημείωσε άνοδο περίπου 10%, αποδεικνύοντας ότι σε μια αγορά που επηρεάζεται έντονα από κρατικές συμβάσεις, οι ισορροπίες μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγες ώρες.

Η υπόθεση έχει όμως και μια ευρύτερη διάσταση. Για πρώτη φορά μέσα στο 2026, ο συνολικός ευρωπαϊκός αμυντικός κλάδος περνά σε αρνητικό έδαφος. Ο δείκτης Bloomberg Europe Defense Net Return Index, στον οποίο κυριαρχούν εταιρείες όπως η Rheinmetall, η Airbus, η Safran και η Rolls-Royce, καταγράφει πλέον απώλειες από την αρχή του έτους. Πρόκειται για μια εξέλιξη που θα φάνταζε αδιανόητη πριν από λίγους μήνες, όταν οι επενδυτές θεωρούσαν τις αμυντικές μετοχές ασφαλές καταφύγιο.

Το χρονικό σημείο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της επικείμενης εισαγωγής της KNDS στα χρηματιστήρια του Παρισιού και της Φρανκφούρτης. Η γαλλογερμανική εταιρεία, γνωστή για την κατασκευή αρμάτων μάχης Leopard και άλλων χερσαίων οπλικών συστημάτων, σχεδιάζει δημόσια εγγραφή σε μια περίοδο όπου οι αποτιμήσεις του κλάδου βρίσκονται υπό πίεση.

Η KNDS φιλοδοξεί να αποτιμηθεί μεταξύ 15 και 25 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τους βασικούς μετόχους –το γαλλικό κράτος και την οικογένεια Wegmann– να διαθέτουν περίπου το 20% του μετοχικού κεφαλαίου. Παρά τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και τις σημαντικές παραγγελίες που διαθέτει, η αρνητική ψυχολογία που επικρατεί στον κλάδο μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την επιτυχία της εισαγωγής.

Το επεισόδιο της Rheinmetall αναδεικνύει μια νέα πραγματικότητα για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Οι γεωπολιτικές εντάσεις εξακολουθούν να δημιουργούν τεράστια ζήτηση για εξοπλισμούς, όμως οι επενδυτές δεν αρκούνται πλέον στις υποσχέσεις. Ζητούν αποδείξεις ότι οι εταιρείες μπορούν να παραδώσουν έγκαιρα τα έργα τους, να διαχειριστούν τα αυξημένα κόστη και να μετατρέψουν τα ιστορικά βιβλία παραγγελιών σε πραγματικά κέρδη.

Η Ευρώπη βρίσκεται στη μέση ενός άνευ προηγουμένου εξοπλιστικού κύκλου. Ωστόσο, η βουτιά της Rheinmetall δείχνει ότι η εποχή των εύκολων κερδών στις αμυντικές μετοχές ίσως να φτάνει στο τέλος της. Από εδώ και πέρα, η επιτυχία δεν θα κρίνεται μόνο από το ύψος των στρατιωτικών δαπανών, αλλά και από την επιχειρησιακή ικανότητα των εταιρειών να ανταποκριθούν στις προσδοκίες που οι ίδιες δημιούργησαν.

Πηγή: in.gr

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