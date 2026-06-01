UBS: Η γεωπολιτική κρίση φέρνει ανατροπές στις στρατηγικές των family offices

Τη στροφή των family offices παγκοσμίως προς στρατηγικές ανθεκτικότητας, διαφοροποίησης και μακροπρόθεσμων επενδυτικών επιλογών καταγράφει η νέα έκθεση της UBS με τίτλο «UBS Global Family Office Report 2026».

Η έρευνα βασίζεται σε στοιχεία από 307 family offices σε περισσότερες από 30 αγορές παγκοσμίως, με μέση καθαρή περιουσία 2,7 δισ. δολαρίων, και αναδεικνύει την αυξανόμενη ανησυχία για τη γεωπολιτική αστάθεια, τα υψηλά επίπεδα χρέους και τους κινδύνους ύφεσης.

Γεωπολιτικός κίνδυνος και στροφή στη διαφοροποίηση

Σύμφωνα με την UBS, οι γεωπολιτικές συγκρούσεις αναδεικνύονται πλέον ως ο σημαντικότερος κίνδυνος τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα για τα family offices.

Απέναντι σε αυτό το περιβάλλον, οι επενδυτές επιλέγουν πιο μετρημένες και μεσοπρόθεσμες κινήσεις, δίνοντας έμφαση στη διαφοροποίηση ανάμεσα σε κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, νομίσματα και γεωγραφικές περιοχές, αντί για απότομες αλλαγές στις τοποθετήσεις τους.

Όπως δήλωσε ο Benjamin Cavalli, επικεφαλής Strategic Clients & Global Connectivity της UBS Global Wealth Management, τα family offices συνεχίζουν να προσαρμόζουν τα χαρτοφυλάκιά τους «με προσεκτικό τρόπο», διατηρώντας παράλληλα έκθεση σε μακροπρόθεσμα επενδυτικά θέματα, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, σημείωσε ότι αρκετοί επενδυτές εξετάζουν τη μείωση της έκθεσης στο αμερικανικό δολάριο και τη μεγαλύτερη γεωγραφική διαφοροποίηση, αν και τα περιουσιακά στοιχεία της Βόρειας Αμερικής εξακολουθούν να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των χαρτοφυλακίων.

Ρεκόρ αλλαγών στις στρατηγικές κατανομές

Για πρώτη φορά, το 60% των family offices δηλώνει ότι σχεδιάζει αλλαγές στη στρατηγική κατανομή ενεργητικού μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ποσοστό που αποτελεί ιστορικό υψηλό για την UBS.

Παρότι οι ανεπτυγμένες αγορές παραμένουν ο βασικός πυλώνας των χαρτοφυλακίων, η έκθεση μετατοπίζεται σταδιακά προς τις μετοχές αναδυόμενων αγορών και εναλλακτικές επενδύσεις, όπως οι υποδομές, ενώ περιορίζεται η έκθεση στα ακίνητα.

Η έκθεση καταγράφει επίσης σημαντική μεταβολή στις νομισματικές τοποθετήσεις. Το 65% των family offices εκτιμά ότι θα αποδυναμωθεί η εμπιστοσύνη στο δολάριο ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, γεγονός που οδηγεί σε ευρύτερη υιοθέτηση πολυνομισματικών στρατηγικών, με το ευρώ και το ελβετικό φράγκο να αναδεικνύονται ως βασικές εναλλακτικές.

Η τεχνητή νοημοσύνη παραμένει κυρίαρχο επενδυτικό θέμα

Η τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να αποτελεί το κυρίαρχο επενδυτικό θέμα παγκοσμίως, με το 65% των family offices να έχει ήδη επενδύσει στον κλάδο.

Οι τοποθετήσεις καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της AI, από data centers και λογισμικό έως παραγωγούς ημιαγωγών.

Παρά τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις, τα family offices δηλώνουν ότι σκοπεύουν να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν την έκθεσή τους στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Yves-Alain Sommerhalder, επικεφαλής Global Wealth Management Solutions της UBS, χαρακτήρισε την AI «το καθοριστικό επενδυτικό θέμα αυτής της δεκαετίας», σημειώνοντας ότι οι επενδυτές προσεγγίζουν τον κλάδο με «πεποίθηση αλλά και επιλεκτικότητα».

Παράλληλα, σημαντικές επενδυτικές προτεραιότητες αποτελούν οι υποδομές, η ενέργεια και οι φυσικοί πόροι, καθώς και οι εφαρμογές AI στον τομέα της υγείας.

Περιορισμένη ακόμη η έκθεση στα crypto

Αντίθετα, τα crypto και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία παραμένουν περιορισμένη επενδυτική κατηγορία.

Μόλις το 24% των family offices δηλώνει ότι έχει επενδύσει σε crypto, συνήθως με μικρές τοποθετήσεις κοντά στο 1% του χαρτοφυλακίου.

Ωστόσο, μεταξύ όσων έχουν ήδη έκθεση, το 44% θεωρεί πλέον τα crypto μέρος της στρατηγικής κατανομής ενεργητικού.

Ελλείψεις στη διαδοχή και στη συμμετοχή της νέας γενιάς

Η έκθεση αναδεικνύει επίσης σημαντικά κενά στα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και διαδοχής.

Παρότι τα family offices έχουν υιοθετήσει πιο επαγγελματικές πρακτικές διαχείρισης, με το 68% να διαθέτει επίσημες διαδικασίες αξιολόγησης απόδοσης και το 60% επενδυτικές επιτροπές, λιγότερα από τα μισά διαθέτουν οργανωμένα συστήματα διακυβέρνησης.

Ακόμη πιο έντονο εμφανίζεται το πρόβλημα στη συμμετοχή της επόμενης γενιάς. Μόλις το 27% έχει δημιουργήσει οργανωμένες διαδικασίες εκπαίδευσης και προετοιμασίας των διαδόχων, παρά το γεγονός ότι σχεδόν το ένα τρίτο των ερωτηθέντων θεωρεί ανεπαρκή τη χρηματοοικονομική και διοικητική εκπαίδευση των νεότερων μελών.

Η UBS επισημαίνει ότι η έλλειψη προετοιμασίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της τεράστιας διαγενεακής μεταφοράς πλούτου που αναμένεται τις επόμενες δεκαετίες.

Περιφερειακές τάσεις

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα family offices εμφανίζουν τη μεγαλύτερη εγχώρια επενδυτική προτίμηση παγκοσμίως, με το 88% των χαρτοφυλακίων να τοποθετείται στη Βόρεια Αμερική.

Στην Ευρώπη, τα family offices συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο δραστήριων ως προς την αναθεώρηση των χαρτοφυλακίων τους, με το 67% να σχεδιάζει αλλαγές στις στρατηγικές κατανομές.

Στη Μέση Ανατολή, το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει το 82%, το υψηλότερο παγκοσμίως, ενώ στη Νοτιοανατολική Ασία καταγράφεται η μεγαλύτερη έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη, με το 88% των family offices να έχει ήδη επενδύσει στον κλάδο.

Η UBS καταλήγει ότι η παγκόσμια επενδυτική στρατηγική των family offices μετασχηματίζεται σταδιακά, με επίκεντρο την ανθεκτικότητα, τη γεωγραφική διαφοροποίηση και την αξιοποίηση των τεχνολογικών αλλαγών που διαμορφώνουν τη νέα οικονομική πραγματικότητα.