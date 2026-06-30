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UBS: Άλμα άνω του 10% στην παγκόσμια περιουσία – Πρώτη η Ελβετία, η Ελλάδα στην 29η θέση

Τι δείχνει έρευνα της UBS για τον παγκόσμιο πλούτο - Η Ευρώπη στην κορυφή της αύξησης του πλούτου

World 30.06.2026, 12:51
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UBS: Άλμα άνω του 10% στην παγκόσμια περιουσία – Πρώτη η Ελβετία, η Ελλάδα στην 29η θέση
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Η παγκόσμια ιδιωτική περιουσία κατέγραψε το 2025 τον ταχύτερο ρυθμό αύξησης από το 2017, σηματοδοτώντας την τρίτη διαδοχική χρονιά ανόδου, σύμφωνα με την 17η έκδοση της έκθεσης Global Wealth Report 2026 της UBS

Όπως επισημαίνει η ελβετική τράπεζα, η συνολική παγκόσμια περιουσία αυξήθηκε κατά 10,8% σε όρους δολαρίου, έναντι αύξησης 4,6% το 2024 και 4,2% το 2023, με την άνοδο να στηρίζεται στις ισχυρές επιδόσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών και στην αύξηση της αξίας των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Η μέση περιουσία αυξήθηκε με ταχύτερο ρυθμό από την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, αν και τα οφέλη δεν κατανεμήθηκαν ισόρροπα μεταξύ χωρών και κοινωνικών ομάδων.

Η Ελβετία διατηρεί την πρώτη θέση με μέση περιουσία 910.382 δολάρια ανά ενήλικα, ακολουθούμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Λουξεμβούργο

Η Ευρώπη στην κορυφή της αύξησης του πλούτου

Η περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA) κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση περιουσίας το 2025, με άνοδο 17,5%, ενώ ακολούθησαν η αμερικανική ήπειρος με 8,5% και η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού με 5,9%, επιταχύνοντας σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η UBS σημειώνει ότι οι περιφερειακές διαφοροποιήσεις αντανακλούν σε σημαντικό βαθμό και τις συναλλαγματικές μεταβολές, κυρίως την αποδυνάμωση του αμερικανικού δολαρίου, η οποία ενίσχυσε την αποτίμηση του πλούτου εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Ελβετία παραμένει στην κορυφή

Σε επίπεδο μέσης περιουσίας ανά ενήλικα, οι κάτοικοι της Βόρειας Αμερικής εξακολουθούν να είναι οι πλουσιότεροι παγκοσμίως, με μέσο πλούτο περίπου 660.000 δολάρια ανά ενήλικα. Ακολουθούν η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία με σχεδόν 590.000 δολάρια, ενώ η Δυτική Ευρώπη ξεπερνά τις 330.000 δολάρια.

Σε επίπεδο χωρών, η Ελβετία διατηρεί την πρώτη θέση με μέση περιουσία 910.382 δολάρια ανά ενήλικα, ακολουθούμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Λουξεμβούργο.

Στον δείκτη διάμεσης περιουσίας, που θεωρείται περισσότερο αντιπροσωπευτικός της πραγματικής οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών, την πρώτη θέση καταλαμβάνει το Λουξεμβούργο, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 29η θέση με διάμεση περιουσία 59.162 δολάρια ανά ενήλικα.

Με βάση τη μέση περιουσία, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 30ή θέση, με 143.343 δολάρια ανά ενήλικα.

Σχεδόν ένα εκατομμύριο… νέοι εκατομμυριούχοι

Η έκθεση καταγράφει σημαντική αύξηση και στον αριθμό των εκατομμυριούχων. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ατόμων με περιουσία άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων αυξήθηκε κατά 1,5% μέσα στο 2025, γεγονός που αντιστοιχεί σε σχεδόν ένα εκατομμύριο νέους εκατομμυριούχους παγκοσμίως ή περισσότερους από 2.600 νέους εκατομμυριούχους κάθε ημέρα.

Σχεδόν οι μισοί νέοι εκατομμυριούχοι δημιουργήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου προστέθηκαν περισσότερα από 440.000 άτομα. Ακολούθησαν η Κίνα, η Ιαπωνία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, χώρες που διαθέτουν πλέον περισσότερους από δύο εκατομμύρια εκατομμυριούχους η καθεμία.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αύξηση στις περιουσιακές κατηγορίες άνω των 5 εκατ. δολαρίων

Παράλληλα, περισσότερο από το 50% του παγκόσμιου ιδιωτικού πλούτου εξακολουθεί να συγκεντρώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ηπειρωτική Κίνα, γεγονός που, σύμφωνα με την UBS, επιβεβαιώνει την κυριαρχία των δύο μεγαλύτερων οικονομιών.

Μειώνεται το χαμηλότερο στρώμα πλούτου

Η UBS επισημαίνει ότι η κατανομή του παγκόσμιου πλούτου έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία 25 χρόνια.

Το ποσοστό των ενηλίκων με περιουσία μικρότερη των 10.000 δολαρίων υποχώρησε από σχεδόν 75% το 2000 σε λίγο πάνω από 41% το 2025, καθώς αυξήθηκε το ποσοστό των νοικοκυριών που ανήκουν στις μεσαίες και υψηλότερες εισοδηματικές και περιουσιακές κατηγορίες.

Ωστόσο, η έκθεση υπογραμμίζει ότι μετά το 2020 διευρύνεται η απόκλιση μεταξύ της μέσης και της διάμεσης περιουσίας, στοιχείο που αποτυπώνει ότι η αύξηση του πλούτου δεν κατανέμεται ισόρροπα μεταξύ των νοικοκυριών.

Η ανάπτυξη εντοπίζεται στα πολύ υψηλά περιουσιακά στρώματα

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αύξηση στις περιουσιακές κατηγορίες άνω των 5 εκατ. δολαρίων, δηλαδή πάνω από το επίπεδο των «καθημερινών εκατομμυριούχων» (EMILLIs), οι οποίοι διαθέτουν περιουσία μεταξύ 1 και 5 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με την UBS, οι κατηγορίες περιουσίας από 5 έως 100 εκατ. δολάρια αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς τόσο ως προς τον αριθμό των ατόμων όσο και ως προς τη συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων.

Η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη στην Κίνα, την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που αντανακλά τη συνεχιζόμενη δυναμική συγκέντρωσης πλούτου στα υψηλότερα περιουσιακά στρώματα.

Παράλληλα, η έκθεση επισημαίνει ότι για τα περισσότερα νοικοκυριά, ιδιαίτερα για εκείνα που διαθέτουν περιουσία έως 5 εκατ. δολάρια, η κύρια κατοικία εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο, γεγονός που περιορίζει τη συμμετοχή τους στις αποδόσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Την ίδια στιγμή, παρατηρείται σταδιακή αύξηση του ποσοστού των ρευστών και επενδύσιμων περιουσιακών στοιχείων στις ανεπτυγμένες οικονομίες, εξέλιξη που υποδηλώνει μια σταδιακή μετατόπιση προς μορφές πλούτου που συνδέονται περισσότερο με τις αγορές.

UBS: Οι επενδύσεις και η διαφοροποίηση θα καθορίσουν τον πλούτο του μέλλοντος

Ο συν-επικεφαλής της UBS Global Wealth Management, Iqbal Khan, σημειώνει ότι η παγκόσμια περιουσία εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, καθώς επηρεάζεται από τις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες, την τεχνολογική πρόοδο και τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Όπως αναφέρει, το νέο περιβάλλον δημιουργεί μεγαλύτερη πολυπλοκότητα αλλά και περισσότερες επιλογές για τους επενδυτές, καθιστώντας ακόμη πιο σημαντική τη σωστή πληροφόρηση και τη συνεργασία με αξιόπιστους συμβούλους, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται την αβεβαιότητα και να λαμβάνουν μακροπρόθεσμες αποφάσεις για τη διατήρηση και την αύξηση της περιουσίας τους.

Από την πλευρά του, ο επίσης συν-επικεφαλής της UBS Global Wealth Management, Robert Karofsky, υπογραμμίζει ότι η παγκόσμια περιουσία αυξήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και μάλιστα με αισθητά υψηλότερο ρυθμό από την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας.

Κατά τον ίδιο, σε ένα τέτοιο περιβάλλον η συνετή διαχείριση της περιουσίας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, με τους επενδυτές να αναζητούν συνεργάτες που συνδυάζουν διεθνή παρουσία, τοπική γνώση και ολοκληρωμένες επενδυτικές υπηρεσίες.

Η UBS εκτιμά ότι η παγκόσμια περιουσία θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, η έκταση στην οποία τα οφέλη θα διαχυθούν στην κοινωνία θα εξαρτηθεί ολοένα και περισσότερο από την πρόσβαση των νοικοκυριών σε επενδύσιμα περιουσιακά στοιχεία και από τη δυνατότητα διαφοροποίησης των επενδύσεών τους.

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