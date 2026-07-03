Tesla Robotaxi: Ξεκίνησε η υπηρεσία αυτόνομης μετακίνησης στο Μαϊάμι

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Η μετάβαση από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης αποκτά όλο και πιο πρακτική μορφή.

Η Tesla συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην αυτόνομη μετακίνηση, επεκτείνοντας την υπηρεσία robotaxi στο Μαϊάμι, σε μια περίοδο που ο ανταγωνισμός για την κυριαρχία στις αυτόνομες μεταφορές εντείνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η νέα υπηρεσία αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη στρατηγική του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Ίλον Μασκ, ο οποίος έχει μετατρέψει την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης και τη ρομποτική σε βασικούς πυλώνες της μελλοντικής ανάπτυξης της Tesla.

Διαθέσιμη πλέον η υπηρεσία robotaxi της Tesla

Η Tesla ανακοίνωσε ότι η υπηρεσία robotaxi είναι πλέον διαθέσιμη στο Μαϊάμι. Την είδηση γνωστοποίησε μέσω του επίσημου λογαριασμού Robotaxi στην πλατφόρμα X, επιβεβαιώνοντας ότι η εταιρεία συνεχίζει την επέκταση των αυτόνομων υπηρεσιών μετακίνησης στις ΗΠΑ.

Τα οχήματα αξιοποιούν έκδοση του λογισμικού πλήρους αυτόνομης οδήγησης (Full Self-Driving), το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο της τεχνολογικής στρατηγικής της Tesla.

Ο ανταγωνισμός ανεβάζει ταχύτητα

Η αγορά των robotaxi αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, καθώς ολοένα και περισσότερες εταιρείες επιδιώκουν να αποκτήσουν σημαντικό μερίδιο στην αυτόνομη μετακίνηση.

Ανάμεσα στους βασικούς ανταγωνιστές της Tesla βρίσκονται η Waymo, θυγατρική της Alphabet, καθώς και η Zoox της Amazon, οι οποίες επιταχύνουν επίσης τα σχέδια επέκτασης των υπηρεσιών τους σε περισσότερες αμερικανικές πόλεις.

Όστιν, Ντάλας και Χιούστον

Η Tesla εγκαινίασε την υπηρεσία robotaxi χωρίς οδηγό ασφαλείας στο Όστιν του Τέξας τον Ιούνιο, ενώ ήδη από τον Απρίλιο είχε ανακοινώσει ότι σχεδιάζει την επέκτασή της και στις πόλεις Ντάλας και Χιούστον.

Ο Έλον Μασκ είχε δηλώσει τον Μάιο ότι εκτιμά πως μέχρι το τέλος του έτους τα πλήρως αυτόνομα οχήματα, χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη, θα αρχίσουν να γίνονται πολύ πιο διαδεδομένα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Tα θετικά μηνύματα στις πωλήσεις

Η ανακοίνωση για την επέκταση της υπηρεσίας έρχεται σε μια περίοδο θετικών εξελίξεων και για τις εμπορικές επιδόσεις της Tesla.

Την Πέμπτη η εταιρεία ανακοίνωσε τις παραδόσεις οχημάτων για το δεύτερο τρίμηνο που ξεπέρασαν τις προβλέψεις της Wall Street, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό για την περίοδο.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την επίδοση διαδραμάτισε η ανάκαμψη των πωλήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά, προσφέροντας ώθηση στη μετοχή και ενισχύοντας την αισιοδοξία των επενδυτών για τη μελλοντική πορεία της εταιρείας, καθώς η Tesla επιχειρεί να εξελιχθεί από μια αυτοκινητοβιομηχανία σε έναν από τους κορυφαίους παρόχους λύσεων τεχνητής νοημοσύνης και αυτόνομης κινητικότητας.