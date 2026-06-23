Tesla: Αντιμετωπίζει ομοσπονδιακή έρευνα για θανατηφόρο τροχαίο

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Έρευνα για ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα που αφορούσε ένα Tesla ξεκίνησαν οι ρυθμιστικές αρχές ασφάλειας αυτοκινήτων των ΗΠΑ.

Το EV έπεσε πάνω σε ένα σπίτι το βράδυ της Παρασκευής και σκότωσε ένα άτομο που βρισκόταν μέσα.

Η Εθνική Διοίκηση Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας – NHTSA, η κορυφαία ρυθμιστική αρχή αυτοκινήτων στη χώρα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα εξετάσει ένα τροχαίο ατύχημα που αφορούσε ένα Tesla Model 3 κοντά στο Χιούστον, αναφέρει η Wall Street Journal

Ο οδηγός του Tesla δήλωσε στην αστυνομία ότι χειριζόταν ένα αυτοματοποιημένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης, σύμφωνα με δήλωση του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Χάρις. Το όχημα βγήκε από τον δρόμο, «μπήκε μέσα από μια κατοικία κατασκευασμένη από τούβλα με μεγάλη ταχύτητα» και χτύπησε μια γυναίκα που βρισκόταν μέσα, δήλωσαν στην Journal αξιωματούχοι του γραφείου του σερίφη. Η γυναίκα, που αναγνωρίστηκε ως Μάρθα Άβιλα, αργότερα πέθανε από τα τραύματα που υπέστη κατά τη σύγκρουση.

Εικόνες από μια οικιακή κάμερα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κοινοποιήθηκαν στην Wall Street Journal δείχνουν το μπλε Model 3 να επιταχύνει προς το σπίτι στο Κέιτι του Τέξας, να διασχίζει την αυλή και το δρόμο και να χτυπάει στον μπροστινό τοίχο του σπιτιού.

Η NHTSA ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ξεκινά ειδική έρευνα για το περιστατικό με το όχημα της εταιρείας. Το τμήμα της ρυθμιστικής αρχής που χειρίζεται τέτοιες έρευνες ανοίγει περισσότερες από 100 υποθέσεις ετησίως για να εξετάσει περιστατικά που αφορούν μοναδικές περιστάσεις ή αποτελέσματα λόγω μηχανικής δυσλειτουργίας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της NHTSA.

Η Tesla τα ρίχνει στον οδηγό

Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ιδιοκτησίας του Ίλον Μασκ, ο αντιπρόεδρος Τεχνητής Νοημοσύνης και λογισμικού της Tesla, Ασόκ Ελουσβάμι, δήλωσε ότι ο οδηγός πάτησε…χειροκίνητα το πεντάλ γκαζιού του αυτοκινήτου και το είχε πατημένο ακόμα και μετά τη σύγκρουση.

Το περιστατικό σηματοδοτεί την τελευταία προσπάθεια της NHTSA να εξετάσει τις προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού της Tesla. Η υπηρεσία διεξάγει έρευνα για ελαττώματα του συστήματος της Tesla, γνωστό ως Full Self-Driving (Supervised), το οποίο ελέγχει τις λειτουργίες οδήγησης και διεύθυνσης, αλλά απαιτεί από τους οδηγούς να παρακολουθούν συνεχώς τον δρόμο. Οι έλεγχοι ελαττωμάτων μπορούν να οδηγήσουν τις αυτοκινητοβιομηχανίες να πραγματοποιήσουν ανάκληση ασφαλείας.

Η Tesla χρεώνει τους ιδιοκτήτες με μηνιαία συνδρομή 99 δολαρίων για τη χρήση του Full Self-Driving.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν το όχημα του οδηγού είχε ενεργοποιημένη την πλήρη αυτόνομη οδήγηση. Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Χάρις, το οποίο διερευνά το ατύχημα, αρνήθηκε να διευκρινίσει.

«Αυτή παραμένει μια ενεργή και ανοιχτή έρευνα», δήλωσε μια εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη. Μόλις συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία, το γραφείο του σερίφη θα τα παρουσιάσει στο γραφείο του τοπικού εισαγγελέα για να διαπιστώσει εάν οι κατηγορίες είναι κατάλληλες, πρόσθεσαν.

Τα τελευταία χρόνια, η NHTSA έχει ξεκινήσει περισσότερες από 40 ειδικές έρευνες για ατυχήματα σε περιστατικά που αφορούν οχήματα Tesla και πιστεύεται ότι περιλαμβάνουν προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες υποχρεούνται να αναφέρουν όλα τα θανατηφόρα ατυχήματα που αφορούν προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού στην ομοσπονδιακή ρυθμιστική αρχή.