Anthropic: Κλείνει κενά που επιτρέπουν στην Κίνα πρόσβαση στον Claude

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Εντείνει τις προσπάθειές της η Anhtropic προκειμένου να κλείσει τα «παράθυρα» που έχουν επιτρέψει σε κινεζικές εταιρείες να παρακάμπτουν τους αυστηρούς περιορισμούς που έχει επιβάλει η εταιρεία στη χρήση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της στην Κίνα.

Σύμφωνα με πηγές των Financial Times, κινεζικοί όμιλοι, μεταξύ των οποίων και η Ant Financial, κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, όπως το Claude Code, αξιοποιώντας υποδομές παρόχων cloud και θυγατρικές εταιρείες εγκατεστημένες στο εξωτερικό.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Ant παρείχε στους εργαζομένους της εταιρικούς λογαριασμούς Claude μέσω του εσωτερικού της δικτύου (intranet), το οποίο συνδέεται με τη θυγατρική της στη Σιγκαπούρη.

Αντίστοιχα, η ByteDance δεν παρέχει άμεσα πρόσβαση στο Claude. Ωστόσο, σύμφωνα με πέντε εργαζομένους της μητρικής εταιρείας του TikTok, έχει θεσπίσει από φέτος πρόγραμμα αποζημίωσης που επιτρέπει στους μηχανικούς της να αγοράζουν προσωπικές συνδρομές στην πλατφόρμα με δικά τους έξοδα, λαμβάνοντας στη συνέχεια αποζημίωση από την εταιρεία. Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω υπηρεσιών VPN.

Οι πρακτικές αυτές δεν παραβιάζουν ούτε την αμερικανική ούτε την κινεζική νομοθεσία, παραβιάζουν όμως τους όρους χρήσης της Anthropic, οι οποίοι απαγορεύουν τη χρήση των μοντέλων της από κινεζικές εταιρείες, καθώς και από θυγατρικές τους που εδρεύουν στο εξωτερικό.

Οι αυστηρές πολιτικές της Anthropic

Η Anthropic εφαρμόζει μία από τις αυστηρότερες πολιτικές αποκλεισμού μεταξύ των αμερικανικών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης. Για την πρόσβαση στις υπηρεσίες της απαιτεί επαλήθευση ταυτότητας χρήστη και δεν αποδέχεται πληρωμές μέσω κινεζικών τραπεζών.

Αντίθετα, οι Κινέζοι χρήστες μπορούν σχετικά εύκολα να αποκτήσουν πρόσβαση στα μοντέλα της OpenAI μέσω VPN, καθώς η εταιρεία δεν εφαρμόζει το ίδιο αυστηρό σύστημα ταυτοποίησης.

Η επιμονή των κινεζικών εταιρειών να αποκτήσουν πρόσβαση στο Claude υπογραμμίζει τη σημασία που εξακολουθούν να έχουν τα κορυφαία αμερικανικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για τους Κινέζους μηχανικούς, παρά τη βελτίωση των εγχώριων εναλλακτικών λύσεων και τους αυξανόμενους περιορισμούς.

Ιδιαίτερα δημοφιλή στην Κίνα παραμένουν τα εργαλεία προγραμματισμού της Anthropic, καθώς μπορούν να αξιοποιηθούν στη διαδικασία της λεγόμενης «απόσταξης» (distillation), μέσω της οποίας μικρότερα μοντέλα εκπαιδεύονται ώστε να αναπαράγουν τις δυνατότητες ισχυρότερων συστημάτων.

Πηγές των Financial Times αναφέρουν ότι η εταιρεία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις προσπάθειες εντοπισμού και αποκλεισμού αυτών των διαδρομών πρόσβασης, οι οποίες αποδεικνύονται ιδιαίτερα δύσκολο να ελεγχθούν.

Μία από τις πιο συνηθισμένες μεθόδους αφορά τη χρήση της υπηρεσίας Azure της Microsoft από θυγατρικές κινεζικών εταιρειών στο εξωτερικό. Μέσω αυτών των οντοτήτων, κινεζικές επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση στη διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API) του Claude, επιτρέποντας στους μηχανικούς τους στην ηπειρωτική Κίνα να χρησιμοποιούν το μοντέλο μέσω των εσωτερικών εταιρικών δικτύων.

Πηγή που γνωρίζει τη συγκεκριμένη πρακτική ανέφερε ότι η χρήση θυγατρικών του εξωτερικού για πρόσβαση στο Claude αποτελεί «γνωστό πρόβλημα» και δεν αφορά αποκλειστικά έναν πάροχο cloud.

Παλιά και νέα προβλήματα

Από την πλευρά της, η Microsoft δήλωσε ότι η παρακολούθηση της χρήσης της υπηρεσίας και η εφαρμογή των όρων χρήσης αποτελούν ευθύνη της Anthropic, με τη δική της υποστήριξη.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, η Anthropic έχει επίσης στραφεί κατά των λεγόμενων «σταθμών αναμετάδοσης» (relay services), οι οποίοι λειτουργούν ως ενδιάμεσοι: μεταφέρουν αιτήματα χρηστών από την ηπειρωτική Κίνα μέσω λογαριασμών Claude που έχουν δημιουργηθεί στο εξωτερικό και επιστρέφουν στη συνέχεια τις απαντήσεις.

Ωστόσο, οι μεγαλύτερες κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αποφεύγουν συνήθως τέτοιες υπηρεσίες, καθώς θεωρούν ότι οι διαχειριστές τους ενδέχεται να αποθηκεύουν ή ακόμη και να μεταπωλούν τα ερωτήματα των χρηστών. Οι εταιρείες ανησυχούν ότι οι ανταγωνιστές τους θα μπορούσαν να αναλύσουν αυτά τα δεδομένα και να αποκτήσουν πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσουν τα δικά τους μοντέλα.

Η Anthropic ανέφερε ότι αναβαθμίζει συνεχώς τα συστήματα ανίχνευσης, προκειμένου να εντοπίζει νέες τεχνικές παράκαμψης. Στο παρελθόν, είχε αξιοποιήσει ακόμη και το Claude Code για να εντοπίζει ενδείξεις, όπως η ζώνη ώρας του υπολογιστή, που αποκάλυπταν ότι ένας χρήστης βρισκόταν στην ηπειρωτική Κίνα.

«Απαγορεύουμε ρητά την πρόσβαση ή τη διευκόλυνση πρόσβασης στον Claude από μη υποστηριζόμενες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας», ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι είναι «η μοναδική εταιρεία αιχμής στην τεχνητή νοημοσύνη που απαγορεύει τις πωλήσεις σε εταιρείες που ελέγχονται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, ακόμη και όταν αυτές δραστηριοποιούνται μέσω θυγατρικών στο εξωτερικό».

Η Anthropic υπογράμμισε ακόμη ότι εφαρμόζει την πολιτική αυτή μέσω διαρκώς εξελισσόμενων συστημάτων εντοπισμού, σε συνεργασία με τους εμπορικούς της εταίρους, ώστε να εντοπίζονται και να απενεργοποιούνται λογαριασμοί που παραβιάζουν τους όρους χρήσης.

Από την πλευρά του, το Πεκίνο απαγορεύει στις κινεζικές εταιρείες να χρησιμοποιούν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που φιλοξενούνται σε κέντρα δεδομένων εκτός Κίνας για την ανάπτυξη εφαρμογών προς τους καταναλωτές, επικαλούμενο περιορισμούς στις διασυνοριακές ροές δεδομένων. Ωστόσο, το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο δεν απαγορεύει τη χρήση ξένων μοντέλων για εσωτερικούς σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης, αφήνοντας έτσι περιθώρια αξιοποίησής τους από τα κινεζικά εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης.