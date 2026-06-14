ΕΕ: Εξετάζουμε τις συνέπειες της απόφασης για την Anthropic

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Tις πρακτικές επιπτώσεις μιας οδηγίας των ΗΠΑ για τις εξαγωγές προιόντων της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, αξιολογεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου της την Κυριακή , που υποστηριξε ότι τα μέτρα δεν πρέπει να δημιουργούν διακρισεις έναντι των εταίρων.

Σημειώνεται ότι, η αμερικανική Anthropic ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα «απενεργοποιήσει αμέσως» τα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της για όλους τους χρήστες, μετά την εντολή της αμερικανικής κυβέρνησης να αναστείλει την πρόσβαση στα μοντέλα για αλλοδαπούς, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η Anthropic ανακοίνωσε ότι αναγκάζεται να «απενεργοποιήσει απότομα» το πιο προηγμένο μοντέλο της έπειτα από εντολή της κυβέρνησης Τραμπ να κόψει την πρόσβαση σε όλους τους μη Aμερικανούς πολίτες, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας.

Στην εταιρεία επιβλήθηκε απαγόρευση εξαγωγών για τα μοντέλα Mythos και Fable, χωρίς να διευκρινίζεται ποια είναι η ανησυχία για την εθνική ασφάλεια, ανέφερε η Anthropic.

ΕΕ και τεχνολογική κυριαρχία

«Βλέπουμε μια νέα γενιά μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης υψηλής ικανότητας να φτάνει στην αγορά. Αυτά τα μοντέλα προσφέρουν σημαντικά οφέλη, μεταξύ άλλων για την κυβερνοάμυνα, αλλά δημιουργούν επίσης σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που πρέπει να αντιμετωπιστούν», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τομάς Ρενιέ.

«Πιστεύουμε ότι τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται υπό αυτό το πρίσμα δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των εταίρων», πρόσθεσε.

«Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια ακόμη απόδειξη του λόγου για τον οποίο η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την τεχνολογική της κυριαρχία», δήλωσε ο Ρενιέ. «Εξετάζουμε προσεκτικά τις πρακτικές συνέπειες που αυτό έχει για τους Ευρωπαίους χρήστες των εν λόγω υπηρεσιών».

Η Anthropic βρίσκεται σε συγκρούση με την κυβέρνηση Τραμπ λόγω της άρνησης της εταιρείας να επιτρέψει τη χρήση των προϊόντων της για τη μαζική παρακολούθηση των αμερικανών πολιτών ή την ανάπτυξη αυτόνομων όπλων.

Η κυβέρνηση απάντησε απαγορεύοντας στο αμερικανικό δημόσιο και τους εργολάβους του να χρησιμοποιούν προϊόντα της Anthropic, μέτρο που αναμένεται να ενεργοποιηθεί αργότερα φέτος.