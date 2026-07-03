Airbnb: Πόσες διανυκτερεύσεις σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης έγιναν στην ΕΕ το α’ τρίμηνo

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Αυξημένες ήταν οι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην ΕΕ που έκλεισαν οι επισκέπτες μέσω των πλατφορμών Airbnb, Booking ή Expedia, κατά το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2026.

Ανήλθαναν σε 144,3 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε καταλύματα βραχυπρόθεσμης μίσθωσης στην ΕΕ, αυξημένες κατά 9,7% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2025, ενώ σημείωσαν άνοδο 16,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Οι πιο δημοφιλείς περιφέρειες το δ’ τρίμηνο του 2025

Οι πιο δημοφιλείς περιφέρειες για καταλύματα βραχυπρόθεσμης μίσθωσης με κράτηση μέσω διαδικτυακών πλατφορμών κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2025 ήταν η Ανδαλουσία (9,9 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις) και τα Κανάρια Νησιά (8,2 εκατομμύρια) στην Ισπανία, καθώς και η περιφέρεια Ιλ-ντε-Φρανς (7,2 εκατομμύρια) στη Γαλλία.

Τα 3 τελευταία έτη

Κατά τη διάρκεια των 3 προηγούμενων ετών, οι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα βραχυπρόθεσμης μίσθωσης στην ΕΕ που έκλεισαν οι επισκέπτες μέσω των πλατφορμών Airbnb, Booking ή Expedia σημείωσαν εκθετική αύξηση. Συγκεκριμένα, το 2023 διαμορφώθηκαν σε 719 εκατομμύρια, το 2024 σε 854 εκατ. και το 2025 αυξήθηκαν σε 961 εκατ.

Σύνολο διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα

Σύμφωνα με άλλα στοιχεία της Eurostat, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σημειώθηκαν 471,1 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα σε ολόκληρη την ΕΕ, καταγράφοντας αύξηση 3,4% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2025.

Ο Ιανουάριος κατέγραψε 143,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις (+3,2% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025), ο Φεβρουάριος 154,4 εκατομμύρια (+3,4%) και ο Μάρτιος 173,2 εκατομμύρια (+3,7%).

Σε επίπεδο χωρών, η Ιρλανδία κατέγραψε με διαφορά τη μεγαλύτερη αύξηση στις διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, αγγίζοντας το 35,3%, μπροστά από τη Μάλτα (11,1%) και τη Δανία (9,3%). Ανάμεσα στις 9 χώρες της ΕΕ που είδαν μείωση στο μερίδιο των επισκεπτών, η Λιθουανία κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση (-12,9%), ακολουθούμενη από τη Ρουμανία (-6,7%) και το Λουξεμβούργο (-3,8%).

Οι ξένοι επισκέπτες αντιπροσώπευαν περίπου το 46,6% του συνόλου των διανυκτερεύσεων κατά τους πρώτους 3 μήνες του 2026, με μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Το μεγαλύτερο μερίδιο διανυκτερεύσεων από ξένους επισκέπτες κατά την περίοδο αυτή καταγράφηκε στη Μάλτα (93,3%), την Κύπρο (85,6%) και το Λουξεμβούργο (85,1%).

Αντίθετα, οι ξένοι επισκέπτες αντιπροσώπευαν μόνο περίπου το ένα πέμπτο των διανυκτερεύσεων στη Γερμανία (19,9%), την Πολωνία (20,2%) και τη Ρουμανία (22,4%).

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, σημειώθηκε αύξηση τόσο στις διανυκτερεύσεις των ξένων (+5,5%) όσο και των εγχώριων επισκεπτών (+1,7%). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις διανυκτερεύσεις από ξένους επισκέπτες καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (+42,3%), στη Λιθουανία (+24,1%) και στη Σλοβακία (+15,4%). Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες μειώσεις ξένων επισκεπτών καταγράφηκαν στη Λετονία (-7,5%), στη Βουλγαρία (-4,3%) και τσο Βέλγιο (-4,0%).