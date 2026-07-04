Credit Agricole: Αυξάνει το μερίδιο της στην BPM

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στο 29,3% αύξησε το μερίδιό της στην Banco BPM SpA η Crédit Agricole SA, ενισχύοντας τη θέση της στον ιταλικό χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο λόγω μιας πληθώρας προτάσεων για συμφωνίες.

Η γαλλική τράπεζα, η οποία κατείχε μερίδιο 22,9% στην Banco BPM στο τέλος του πρώτου τριμήνου, αποκάλυψε την αύξηση σε ανακοίνωση της την Παρασκευή το βράδυ. Ανέφερε ότι έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο μέσω αγορών σε χρηματιστήριο και παράγωγα ενώ έχει ενημερώσει τις ιταλικές αρχές και την Banco BPM ότι είχε ξεπεράσει το όριο του 25%.

«Το πρόσθετο μερίδιο θα επηρεάσει τον δείκτη CET 1 της Crédit Agricole κατά περίπου -35 μονάδες βάσης» ανέφερε η δήλωση της γαλλικής τράπεζας. «Η αύξηση της ιδιοκτησίας είναι σύμφωνη με τη στρατηγική της Crédit Agricole ως μακροπρόθεσμου επενδυτή και συνεργάτη της Banco BPM στην ανάπτυξή της».

Η αναδιαμόρφωση του ιταλικού τραπεζικού τομέα

Τον Ιούνιο, η Banco BPM πρότεινε την ιδέα μιας συγχώνευσης μεταξύ ίσων με την Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, μία ημέρα πριν η μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας, η Intesa Sanpaolo SpA, προσφερθεί να εξαγοράσει τη Monte Paschi σε μια συμφωνία αξίας που ξεπερνά τα 30 δισ. ευρώ. Οι ανταγωνιστικές προτάσεις για την παλαιότερη τράπεζα του κόσμου έχουν δώσει νέα δυναμική σε μια σειρά εξαγορών που αναδιαμορφώνουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ιταλίας τα τελευταία δύο χρόνια.

Η Crédit Agricole εξέταζε το ενδεχόμενο αύξησης του μεριδίου της στο BPM καθώς σκέφτεται πώς να ανταποκριθεί στις εξελίξεις, ανέφερε το Bloomberg News τον Ιούνιο. Η γαλλική τράπεζα έχει αυξήσει το μερίδιό της τα τελευταία χρόνια, καθώς επιδιώκει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στην Ιταλία, λέγοντας παράλληλα ότι δεν σχεδίαζε εξαγορά.

Η Ιταλία είναι η μεγαλύτερη ξένη αγορά της Crédit Agricole και ο διευθύνων Σύμβουλος Olivier Gavalda έχει θέσει την ανάπτυξη στη χώρα ως κορυφαία προτεραιότητα από τότε που ανέλαβε πριν από λίγο περισσότερο από ένα χρόνο. Προηγουμένως, είχε λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να αυξήσει το μερίδιό της στην Banco BPM πάνω από 20% σε λίγο κάτω από 30%, καθώς ο ίδιος ο Ιταλός εταίρος έγινε στόχος μιας τελικά ανεπιτυχούς προσπάθειας εξαγοράς από την UniCredit SpA.