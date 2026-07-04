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Τουρισμός 04.07.2026, 15:15
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Airbnb: Ξεκίνησαν οι πρώτοι έλεγχοι σε 1.500 καταλύματα
Ρεπορτάζ Ανδρομάχη Παύλου

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Νέο κύμα ελέγχων στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb) ενεργοποίησε το υπουργείο Τουρισμού, εφαρμόζοντας για πρώτη φορά το νέο θεσμικό πλαίσιο που θεσπίστηκε για την εποπτεία της αγοράς.

Oι διαχειριστές των ακινήτων θα πρέπει να τεκμηριώσουν ότι τα καταλύματα πληρούν όλες τις προδιαγραφές που προβλέπει η νομοθεσία

Έλεγχοι στα Airbnb

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) καλούνται να προχωρήσουν σε διοικητικούς ελέγχους στα πρώτα 1.500 ακίνητα, τα οποία επελέγησαν από τα μητρώα της ΑΑΔΕ, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας διαδικασίας που αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό καταλυμάτων.

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου έρχεται αρκετούς μήνες μετά τη θέσπισή του, καθώς η σχετική νομοθεσία είχε παρουσιαστεί τον περασμένο Σεπτέμβριο από την υπουργό Τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη, συνοδευόμενη από εγκύκλιο με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που οφείλουν να πληρούν τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Σε αντίθεση με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επιτόπιων ελέγχων, το υπουργείο επιλέγει σε αυτή τη φάση μια περισσότερο ευέλικτη διαδικασία.

Οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των ακινήτων θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τον έλεγχο και θα καλούνται να αποστείλουν τον πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά που προβλέπει η νομοθεσία.

Εφόσον τα στοιχεία είναι πλήρη και δεν προκύπτουν ελλείψεις ή ενδείξεις παραβάσεων, ο διοικητικός έλεγχος θα ολοκληρώνεται χωρίς αυτοψία. Αντίθετα, όπου διαπιστώνονται ασάφειες ή ενδείξεις μη συμμόρφωσης, οι ελεγκτές των ΠΥΤ θα μπορούν να προχωρούν σε επιτόπιο έλεγχο, κατόπιν ειδικής έγγραφης εντολής.

Η επιλογή αυτή επιτρέπει στις υπηρεσίες να εξετάσουν μεγάλο αριθμό υποθέσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα, περιορίζοντας παράλληλα το διοικητικό κόστος και την ανάγκη για μαζικές μετακινήσεις – αυτοψίες.

Τι να προσέξετε

Oι διαχειριστές των ακινήτων θα πρέπει να τεκμηριώσουν ότι τα καταλύματα πληρούν όλες τις προδιαγραφές που προβλέπει η νομοθεσία.

Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο αποτελεί χώρο κύριας χρήσης, διαθέτει φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό, ενώ είναι υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης για τυχόν ατυχήματα ή ζημιές.

Παράλληλα απαιτούνται υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης, καθώς και κατάλληλη σήμανση διαφυγής. Στα υποχρεωτικά δικαιολογητικά περιλαμβάνονται ακόμη πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο πρώτων βοηθειών και οδηγός με χρήσιμα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.

Η ύπαρξη των παραπάνω αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

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