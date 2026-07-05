Sony: Χωρίς φυσικά αντίτυπα βιντεοπαιχνιδιών οι κονσόλες Playstation από το 2028 – Οι αιτίες της απόφασης

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Τίτλους τέλους «βάζει» η Sony στην παραγωγή φυσικών δίσκων (physical disks) σε όσα βιντεοπαιχνίδια κυκλοφορήσουν στις Playstation κονσόλες της από το 2028 και εξής, με την απόφαση – σταθμό να σηματοδοτεί τέλος εποχής τόσο για την ιαπωνική εταιρεία όσο και για τη βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών παγκοσμίως.

Σε μια ανακοίνωση που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση ορισμένων gamers, η Sony δήλωσε στο Playstation Blog την Τετάρτη ότι «η παραγωγή φυσικών δίσκων παιχνιδιών όλων των νέων παιχνιδιών που θα κυκλοφορήσουν στις κονσόλες PlayStation θα διακοπεί από τον Ιανουάριο του 2028».

Μια τέτοια απόφαση δεν ήρθε σαν… κεραυνός εν αιθρία, αλλά βασίζεται στις καταναλωτικές τάσεις, που την τελευταία δεκαετία έχει μετατοπιστεί στην αγορά ψηφιακών αντιτύπων βιντεοπαιχνιδιών μέσα από τα online καταστήματα τόσο στης Sony όσο και άλλων εταιρειών, όπως το Microsoft Store, ή και το Steam όσον αφορά τους υπολογιστές.

Κερδίζουν έδαφος οι ψηφιακές αγορές

Όπως ανέφερε η ίδια η Sony, η ζήτηση για ψηφιακά media «ξεπερνά σημαντικά τη ζήτηση για φυσικούς δίσκους» βιντεοπαιχνιδιών. Αλλά και οι αναλυτές συμφωνούν ότι δεν επρόκειτο για κίνηση «έκπληξη», δεδομένου ότι οι online πωλήσεις αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 80% των παιχνιδιών που πούλησε η Sony τα τελευταία τρίμηνα.

Και παρότι συλλέκτες και oldschool gamers αντέδρασαν και συνεχίζουν να αντιδρούν έντονα στο διαδίκτυο, με videos στο YouTube και σχόλια που πέφτουν «βροχή» στις διαδικτυακές πλατφόρμες επικοινωνίας, όλοι αυτοί δεν παύουν να αποτελούν μια μειοψηφία μέσα στο μεγάλο ρεύμα της εποχής προς την ψηφιοποίηση.

«Εάν οι gamers είχαν αγοράσει περισσότερα φυσικά αντίτυπα, τότε η Sony δεν θα είχε δει τους δείκτες ψηφιακών πωλήσεων που δικαιολογούν αυτήν την απόφαση», δήλωσε η Robin Zhu, αναλύτρια παιχνιδιών στην Bernstein, στους Financial Times.

Έπειτα η ίδια πρόσθεσε: «Οι πωλήσεις ψηφιακών παιχνιδιών αποφέρουν ουσιαστικά 100% πρόσθετο περιθώριο κέρδους».

Από την άλλη πλευρά, το κόστος της φυσικής συσκευασίας, της αποστολής και των προμηθειών των λιανοπωλητών «μπορεί να υπερβαίνει το 20% της αρχικής τιμής», τόνισε η Zhu.

Προσδοκίες για κέρδη – Το υπόβαθρο της απόφασης

Με την παραπάνω δήλωση η Sony θα γίνει η πρώτη από τις τρεις εταιρείς κατασκευής κονσολών –οι άλλες δύο είναι οι Nintendo και η Microsoft– που θα καταργήσει την επιλογή που είχαν ως σήμερα οι καταναλωτές για αγορά φυσικών αντιτύπων παιχνιδιών.

«Σκεφτόμουν ότι μπορεί να το έκαναν αυτό όταν κυκλοφορήσει το PlayStation 6. Αλλά η Sony ‘τράβηξε την πρίζα’ κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του PlayStation 5», δήλωσε στους FT ο Serkan Toto, επικεφαλής της συμβουλευτικής εταιρείας Kantan Games. «Θα δείτε ότι η Microsoft θα κάνει ακριβώς το ίδιο στην επόμενη γενιά».

Η κίνηση της Sony έρχεται μετά την ανακοίνωση της Rockstar ότι η πολυαναμενόμενη νέα έκδοση του Grand Theft Auto θα είναι αποκλειστικά ψηφιακή. Το παιχνίδι, το οποίο αναμένεται να δώσει τεράστια ώθηση στη Sony και το PlayStation, πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο.

Αυτό έρχεται επίσης μετά την απόφαση της Sony να παραχωρήσει τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της στον τομέα των τηλεοράσεων και του οικιακού ήχου, συμπεριλαμβανομένης της μάρκας Bravia, στην TCL Electronics μέσω μιας κοινοπραξίας στην οποία ο Κινέζος κατασκευαστής ηλεκτρονικών ειδών θα κατέχει ποσοστό 51%.

Η τιμή της μετοχής της Sony έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 16% φέτος, ακόμη και όταν ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 30% σε ιστορικά υψηλά.

Υπενθυμίζεται ότι οι κατασκευαστές κονσολών, συμπεριλαμβανομένων των Sony και Nintendo, υποφέρουν από τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών και την αύξηση του κόστους των τσιπ μνήμης, η οποία διαβρώνει τα περιθώρια κέρδους και έχει οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών για το PlayStation.