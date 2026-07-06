Χρυσός: Γύρισε πτωτικά

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Αντέστρεψε την πορεία του ο χρυσός αφού έφτασε ενδοσυνεδριακά σε υψηλό δύο εβδομάδων, καθώς ενισχύεται το δολάριο εν αναμονή των πρακτικών της Fed.

Ο χρυσός spot υποχωρούσε κατά 0,6% στα 4.148,73 δολάρια η ουγγιά, αφού έφτασε τα 4.202,13 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τις 22 Ιουνίου νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Αυγούστου αυξήθηκαν κατά 0,8% στα 4.160,40 δολάρια η ουγγιά.

Το δολάριο ΗΠΑ κέρδισε 0,2%, καθιστώντας το χρυσό πιο ακριβό στους κατόχους ξένων νομισμάτων.

Με το βλέμμα στη Fed o χρυσός

Ο αναλυτής της Saxo Bank, Ole Hansen, εκτιμά ότι ο χρυσός βρίσκεται σε φάση σταθεροποίησης, αφού σημείωσε άνοδο άνω του 2% την περασμένη εβδομάδα, διακόπτοντας μια πτωτική πορεία τεσσάρων εβδομάδων, καθώς τα αδύναμα στοιχεία για την αύξηση της απασχόλησης στις ΗΠΑ μείωσαν τις προσδοκίες για αυξήσεις των επιτοκίων.

Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι επενδυτές εκτιμούν ότι η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο ανέρχεται σε περίπου 56%, από πάνω από 60% πριν από τη δημοσίευση των στοιχείων.

Χρειάζεται περαιτέρω μετριασμός των προσδοκιών για αύξηση των επιτοκίων προκειμένου να στηριχθεί το χρυσό, το οποίο προς το παρόν συνεχίζει να σταθεροποιείται, ανέφερε ο Hansen.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης της πρώτης υπό την προεδρία του Κέβιν Γουόρς συνεδρίασης της Fed στις 16-17 Ιουνίου, αναμένονται την Τετάρτη. Οι traders θα αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις προοπτικές των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για τα επιτόκια.

Η J.P. Morgan, σε σημείωμα την Παρασκευή, ανέφερε ότι η ζήτηση για χρυσό από βασικούς τομείς δεν θα είναι τόσο ισχυρή όσο αναμενόταν, με τις τιμές να περιορίζονται στα 4.300 δολάρια/ουγγιά το τρίτο τρίμηνο και στα 4.500 δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Το ασήμι spot υποχώρησε κατά 0,7% στα 61,96 δολάρια η ουγγιά, αφού νωρίτερα είχε φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τις 23 Ιουνίου. Η πλατίνα υποχώρησε κατά 0,2% στα 1.635,47 δολάρια και το παλλάδιο αυξήθηκε κατά 0,1% στα 1.275,21 δολάρια η ουγγιά.