Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε την «ενέργεια» για τις 2.560 μονάδες

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ανοδικά έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, φτάνοντας στη ζώνη των 2.560 μονάδων, με τη βοήθεια τόσο των ενεργειακών όσο και των τραπεζικών μετοχών, που υπερκέρασαν τις πιέσεις αρκετών δεικτοβαρών τίτλων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,91% στις 2.560,34 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.542,76 μονάδων (+0,22%) και 2.560,38 μονάδων (+0,91%). Ο τζίρος ανήλθε στα 296,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 37,1 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 3,9 εκατ. τεμάχια αξίας 40,1 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,95% στις 6.502,64 μονάδες, ενώ στο +0,75% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.220,05 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,37% στις 2.901,58 μονάδες.

Οριοθετημένα

Με ήπιους ρυθμούς συνέχισε την ανοδική του πορεία το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να διατηρεί την επαφή της με τα υψηλά πολλών ετών, παρά τις επιλεκτικές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών που περιόρισαν τη δυναμική της ανόδου. Μετά την ισχυρή εικόνα της προηγούμενης εβδομάδας, αρκετά χαρτοφυλάκια προχώρησαν σε ενίσχυση της ρευστότητάς τους, χωρίς ωστόσο να διαταραχθεί η θετική τάση, η οποία εξακολουθεί να στρέφει το βλέμμα των επενδυτών προς τη ζώνη των 2.600 μονάδων.

Η Fast Finance εκτιμά ότι το ανοδικό σενάριο παραμένει απολύτως ενεργό, με την περιοχή των 2.540-2.560 μονάδων να αποτελεί την επόμενη σημαντική αντίσταση. Διάσπασή της, σύμφωνα με την ανάλυση, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για κίνηση προς τις 2.620-2.660 μονάδες, ενώ μακροπρόθεσμα εξακολουθεί να θεωρεί εφικτή την προσέγγιση της ζώνης των 2.650-2.850 μονάδων εντός του 2026, μια εκτίμηση που μέχρι πρόσφατα φάνταζε ιδιαίτερα αισιόδοξη αλλά πλέον κερδίζει έδαφος και μεταξύ άλλων αναλυτών.

Καθοριστικός παράγοντας για τη συνέχεια θεωρείται ο τραπεζικός κλάδος. Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής της Fast Finance, Ηλίας Ζαχαράκης, ο τραπεζικός δείκτης δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τα υψηλά της χρονιάς και η υπέρβαση της περιοχής των 2.860 μονάδων θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα για νέα ανοδική επιτάχυνση, με επόμενο στόχο τις 3.000 μονάδες. Παράλληλα, εκτιμά ότι η μέχρι σήμερα περιορισμένη αξία συναλλαγών θα μπορούσε να ενισχυθεί αισθητά εφόσον οι τράπεζες αναλάβουν εκ νέου πρωταγωνιστικό ρόλο.

Την ίδια ώρα, η εικόνα της αγοράς διευρύνεται πέρα από τις τραπεζικές μετοχές, καθώς ολοένα και περισσότεροι τίτλοι συμμετέχουν στην άνοδο. Σύμφωνα με τη Fast Finance, η αυξημένη ρευστότητα αναζητά νέες επενδυτικές ευκαιρίες σε μετοχές που έχουν μείνει πίσω ή βρίσκονται σε φάση συσσώρευσης, εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερη διάχυση της ανόδου τους επόμενους μήνες. Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου έχει ήδη διαμορφωθεί στα 187 δισ. ευρώ, ενώ ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη περίπου 20% από τις αρχές του έτους, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι και το 2026 μπορεί να εξελιχθεί σε μία ακόμη ιδιαίτερα ισχυρή χρηματιστηριακή χρονιά.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Motor Oil έκλεισε με κέρδη 4,59%, με τις ΕΥΔΑΠ και Cenergy να ακολουθούν με άνοδο 3,85% και 3,81% αντίστοιχα. Άνω του 2% ήταν τα κέρδη σε ΔΕΗ και Alpha Bank και άνω του 1% σε Eurobank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Πειραιώς και Εθνική. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Aktor, Βιοχάλκο, Oprima, ΕΛΧΑ, Κύπρου, Λάμδα και Jumbo.

Στον αντίποδα, Coca Cola, Aegean και ΔΑΑ έκλεισαν με απώλειες που ξεπέρασαν το 1%, με τις Allwyn, CrediaBank, Metlen και Helleniq Energy να κλείνουν ήπια πτωτικά. Ο ΟΤΕ έκλεισε αμετάβλητος.