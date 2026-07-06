Γουόλερ (Fed): Η μελλοντική καθοδήγηση πρέπει να είναι ευέλικτη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Tα μηνύματα από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων μπορούν να διαδραματίσουν χρήσιμο ρόλο, εάν γίνουν προσεκτικά εκτιμά ο διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ.

Οι παρατηρήσεις του Γουόλερ σε συνέδριο στη Ρώμη, υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ιταλίας, έρχονται καθώς ο νέος πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, έχει δεσμευτεί να απομακρύνει την κεντρική τράπεζα από τη χρήση της μελλοντικής καθοδήγησης (forward guidance) και να υιοθετήσει μια προσέγγιση που είναι περισσότερο προσαρμοσμένη στα μεταβαλλόμενα οικονομικά δεδομένα.

Ο Γουόλερ σημείωσε ότι η καθοδήγηση προς τα εμπρός παραμένει ένα πολύτιμο εργαλείο και βοήθησε το κοινό κατά τη διάρκεια της απότομης αύξησης του πληθωρισμού στην εποχή της πανδημίας να καταλάβει ότι τα επιτόκια επρόκειτο να αυξηθούν. Αυτό οδήγησε σε αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες ακόμη και πριν η Fed προχωρήσει σε αύξηση.

«Η μελλοντική καθοδήγηση είναι περισσότερο τέχνη παρά επιστήμη»

Ωστόσο, ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι της Fed έχουν κατά καιρούς επιδείξει υπερβολική ακαμψία στη χρήση της προοπτικής καθοδήγησης, περιορίζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις τις δικές τους δυνατότητες δράσης. Ανέφερε συγκεκριμένα το μήνυμα που έστειλε η κεντρική τράπεζα το 2020 και το 2021, σύμφωνα με το οποίο τα επιτόκια θα παρέμεναν αμετάβλητα για κάποιο χρονικό διάστημα, ακόμη και όταν ο πληθωρισμός άρχισε να εκτινάσσεται.

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η προοπτική καθοδήγηση μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο που, κατά καιρούς, έχει ενισχύσει σημαντικά τη χάραξη πολιτικής και θα συνεχίσει να είναι χρήσιμη» υπογράμμισε ο Γουόλερ. «Ωστόσο, η μελλοντική καθοδήγηση είναι περισσότερο τέχνη παρά επιστήμη, και έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου έχει εμποδίσει, αντί να βοηθήσει, τη χάραξη πολιτικής.»

Ενώ οι αξιωματούχοι της Fed διατήρησαν τα επιτόκια αμετάβλητα τον περασμένο μήνα, σηματοδότησαν αυξανόμενη υποστήριξη για αυξήσεις φέτος, αφού ο πληθωρισμός έφτασε στον υψηλότερο ρυθμό του από το 2023.

Οι ενημερωμένες προβλέψεις για το βασικό επιτόκιο της Fed έδειξαν ότι οι μισοί από τους 18 αξιωματούχους προέβλεπαν τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων φέτος. Ο νέος πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, αρνήθηκε να προσφέρει μια πρόβλεψη, επικαλούμενος την αντιπάθειά του για την μελλοντική καθοδήγηση.