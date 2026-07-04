Μουλέν: Σε «καλή θέση» η ΕΚΤ μετά την αύξηση των επιτοκίων

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Σε «καλή θέση» βρίσκεται μετά την αύξηση των επιτοκίων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα στοιχεία δείχνουν ότι ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει με την πτώση των τιμών του πετρελαίου, δήλωσε το Σάββατο το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εμανουέλ Μουλέν.

«Δεν κάνουμε πρόβλεψη για το μέλλον, επομένως δεν θα πω τι θα κάνουμε τον Ιούλιο» ανέφερε μιλώντας στο συνέδριο Rencontres Economiques στην Aix-en-Provence. «Αλλά αυτό που είναι αλήθεια είναι ότι η πολύ ραγδαία πτώση της τιμής του πετρελαίου μας καθησυχάζει και μας τοποθετεί σε καλύτερη θέση σήμερα όσον αφορά τα επιτόκια».

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ υποστήριξαν ομόφωνα την αύξηση των 25 μονάδων βάσης τον περασμένο μήνα, καθώς είδαν τις αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου να εξαπλώνονται σε όλη την οικονομία. Αλλά η ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν και η εκπληκτικά απότομη επιβράδυνση του πληθωρισμού προκαλούν διχασμό σχετικά με το τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια.

Μουλέν: Τα επιτόκια της ΕΚΤ είναι «πολύ χαμηλά» σε σύγκριση με άλλες κεντρικές τράπεζες

Ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής διαβλέπουν τον κίνδυνο η τρέχουσα πίεση στο κόστος της ενέργειας ακόμη και μετά την υποχώρησή της να μεταδοθεί τελικά στα τρόφιμα, στις υπηρεσίες και στις μισθολογικές απαιτήσεις. Εν τω μεταξύ, άλλοι επικαλούνται το πρόσφατο μεταβαλλόμενο πλαίσιο ως λόγο για τον οποίο η ΕΚΤ θα πρέπει να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα προς το παρόν.

Οι επενδυτές έχουν επίσης περιορίσει τα στοιχήματά τους για περαιτέρω σύσφιγξη φέτος, ενώ το Bloomberg Economic εκτιμά τώρα ότι η κορύφωση του πληθωρισμού έχει περάσει.

Ο Μουλέν δήλωσε ότι τα επιτόκια της ΕΚΤ είναι «πολύ χαμηλά» στο 2,25% σε σύγκριση με άλλες κεντρικές τράπεζες και ότι η αύξηση του Ιουνίου ήταν «δικαιολογημένη» σε όλα τα σενάρια.

Σημείωσε επίσης ότι η ανακοίνωση της ΕΚΤ ανέφερε τότε ότι η αύξηση του κόστους δανεισμού δεν σηματοδοτούσε την έναρξη ενός νέου κύκλου αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής.