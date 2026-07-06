Κεντρική τράπεζα Ισραήλ: Μειώνει τα επιτόκια στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022

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Για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση η κεντρική τράπεζα του Ισραήλ μείωσε τα επιτόκια που κατήλθαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022, με ένα ισχυρό νόμισμα και μέτριες προσδοκίες για τον πληθωρισμό να υπερτερούν της αναμενόμενης ανάκαμψης της ανάπτυξης.

Η Τράπεζα του Ισραήλ μείωσε το βασικό της επιτόκιο στο 3,50% από 3,75% σύμφωνα με τη μέση πρόβλεψη έρευνας του Bloomberg.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δέχονται αυξανόμενες πιέσεις να περιορίσουν την ανατίμηση του σέκελ μειώνοντας το κόστος δανεισμού. Οι εξαγωγείς του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών τεχνολογίας, προειδοποιούν όλο και περισσότερο ότι πιέζονται από τον επίμονα ισχυρό νόμισμα.

Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, έχει επανειλημμένα ζητήσει από την Τράπεζα του Ισραήλ να μειώσει τα επιτόκια.

Οι προοπτικές

Το σέκελ υποχώρησε κατά περισσότερο από 5% έναντι του δολαρίου τον περασμένο μήνα, αφότου η κεντρική τράπεζα επανέλαβε τις μειώσεις επιτοκίων, μια από τις χειρότερες επιδόσεις στον κόσμο σε ένα καλάθι διευρυμένων νομισμάτων που παρακολουθεί το Bloomberg. Ωστόσο, παραμένει κοντά στο ισχυρότερο επίπεδο εδώ και δεκαετίες.

Με τις τιμές να αυξάνονται λιγότερο από 2% τον Μάιο σε ετήσιους όρους και την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να ισχύει σε γενικές γραμμές, η κεντρική τράπεζα εξέτασε την αναμενόμενη επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας στο δεύτερο τρίμηνο.

Η μελλοντική πρόβλεψη παρέμεινε αμετάβλητη, με την τράπεζα να λέει ότι η πορεία των επιτοκίων «θα καθοριστεί με βάση τη δυναμική του πληθωρισμού, την οικονομική απόδοση, τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις δημοσιονομικές εξελίξεις», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Το τμήμα έρευνας της τράπεζας προβλέπει πληθωρισμό στο 1,8% στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2027, με επιτόκια στο 3%.