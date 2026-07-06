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ΗΠΑ: Μπούμεραγκ για τον Τραμπ ο πόλεμος στο Ιράν – Δεν άξιζε το κόστος του πολέμου, λένε 6 στους 10 ψηφοφόρους

Πώς αποτυπώνονται οι τάσεις μεταξύ των ψηφοφόρων στις ΗΠΑ - Τι έδειξε η δημοσκόπηση των FT 4 μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές

World 06.07.2026, 08:38
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ΗΠΑ: Μπούμεραγκ για τον Τραμπ ο πόλεμος στο Ιράν – Δεν άξιζε το κόστος του πολέμου, λένε 6 στους 10 ψηφοφόρους
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Ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν δεν άξιζε το κόστος, λένε 6 στους 10 Αμερικανούς ψηφοφόρους σύμφωνα με δημοσκόπηση των FT, ενδεικτικό του πολιτικού κόστους για τον αμερικανό πρόεδρο στο εσωτερικό της χώρας του.

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το Κογκρέσο να εγκρίνει 67 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες ομοσπονδιακές δαπάνες για την κάλυψη των εξόδων του πολέμου μέχρι σήμερα. Η δημοσκόπηση, η οποία διεξήχθη την περασμένη εβδομάδα από τη Focaldata σε όλο το εύρος των ΗΠΑ, διαπίστωσε ότι το 58% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων δήλωσε ότι ο πόλεμος δεν άξιζε το κόστος του.

Το 44% των ψηφοφόρων δήλωσε ότι ο πόλεμος άφησε τις ΗΠΑ σε ασθενέστερη θέση έναντι του Ιράν, έναντι 31% που δήλωσε ότι η σύγκρουση άφησε την Ουάσιγκτον σε ισχυρότερη θέση.

Στο εσωτερικό μέτωπο

Η δημοσκόπηση των FT έρχεται σε μια εύθραυστη στιγμή για τον αμερικανό πρόεδρο, καθώς αποτυπώνει τις τάσεις τέσσερις μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι, όπως προέκυψε από τη δημοσκόπηση, οι ψηφοφόροι ήταν σε μεγάλο βαθμό σκεπτικοί απέναντι στο λεγόμενο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Περισσότεροι από 6 στους 10 -ποσοστό 66%- δήλωσαν ότι αυτό είτε θα έχει ελάχιστη έως καθόλου διαφορά για την ειρήνη ή τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, είτε θα αυξήσει την αστάθεια και θα καταστήσει τον πόλεμο πιο πιθανό, ενώ μόλις ένας στους πέντε ψηφοφόρους δήλωσε ότι η συμφωνία θα οδηγούσε σε ειρήνη.

Η έρευνα έδειξε επίσης πώς ο πόλεμος συνεχίζει να παρασύρει προς τα κάτω τα ποσοστά αποδοχής του προέδρου: μόλις το 36% των ψηφοφόρων δήλωσε ότι εγκρίνει το έργο του Τραμπ ως προέδρου, παρουσιάζοντας πτώση δύο ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Μεταξύ των ανεξάρτητων ψηφοφόρων, η πτώση ήταν εντονότερη, με το ποσοστό αποδοχής να διαμορφώνεται στο 21%, σημειώνοντας μείωση οκτώ μονάδων σε σχέση με έναν μήνα νωρίτερα.

Η δημοσκόπηση έδειξε επίσης τους Δημοκρατικούς σε σταθερότερο έδαφος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Στην ερώτηση ποιον υποψήφιο κόμματος θα υποστήριζαν για το Κογκρέσο, έδωσαν στους Δημοκρατικούς προβάδισμα έξι μονάδων, με το 44% των ψηφοφόρων να υποστηρίζει το κόμμα έναντι 38% για τους Ρεπουμπλικανούς. Έναν μήνα νωρίτερα, οι Δημοκρατικοί είχαν προβάδισμα τεσσάρων μονάδων.

Η δημοσκόπηση έδωσε και κάποια σημάδια αισιοδοξίας για τους Ρεπουμπλικανούς: όταν οι ψηφοφόροι ρωτήθηκαν σε μια κλίμακα από το ένα έως το 10 πόσο πιθανό ήταν να ψηφίσουν τον Νοέμβριο, τα τρία τέταρτα των αυτοπροσδιοριζόμενων Ρεπουμπλικανών έδωσαν βαθμολογία οκτώ ή υψηλότερη, έναντι 69% των Δημοκρατικών και λίγο περισσότερο από τους μισούς -56%- των ανεξάρτητων ψηφοφόρων.

Να παραμείνουν οι ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ

Παραμονές της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, η δημοσκόπηση των FT διαπίστωσε επίσης ότι το 53% των ψηφοφόρων πιστεύει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να παραμείνουν μέλος της συμμαχίας, έναντι μόλις 23% που δήλωσε ότι θα έπρεπε να αποχωρήσουν.

Ο Τραμπ απειλεί εδώ και χρόνια να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ. Στις αρχές του χρόνου, το χαρακτήρισε «χάρτινη τίγρη» και επιτέθηκε σφοδρά στους ευρωπαίους συμμάχους επειδή αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στον πόλεμο που ο ίδιος μαζί με το Ισραήλ κήρυξαν εναντίον του Ιράν.

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