ΗΠΑ: Παραμένει ισχυρή, αλλά χάνει τη κυριαρχία της

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Οι συζητήσεις για την αμερικανική ισχύ τείνουν να πέφτουν στην υπερβολή, σημειώνει σε ανάλυσή του ο Economist, υπενθυμίζοντας ότι ο Τραμπ στην πρώτη ομιλία του κατά την ορκωμοσία, το 2017, εξέφρασε τη θλίψη του για τη «μαζική καταστροφή της Αμερικής». Στη δεύτερη ομιλία του, το 2025, δήλωσε ότι «η Αμερική θα ανακτήσει τη θέση που της αξίζει ως το μεγαλύτερο, ισχυρότερο και πιο σεβαστό έθνος στον πλανήτη».

Σε αντίθεση με μεγάλο μέρος της 250ετούς ιστορίας της χώρας, είναι η ανερχόμενη άποψη ότι αυτή η χώρα των μεταναστών βλάπτεται από τους ίδιους τους μετανάστες.

Οι ίδιοι οι Αμερικανοί είναι απαισιόδοξοι όσον αφορά τον ρόλο της χώρας τους στην παγκόσμια σκηνή. Έξι στους δέκα πιστεύουν πλέον ότι, μέχρι το 2050, η χώρα τους θα είναι «λιγότερο σημαντική στον κόσμο» από ό,τι σήμερα.

Αλλά μήπως η παγκόσμια ισχύς της Αμερικής βρίσκεται πράγματι σε παρακμή; Και ποια είναι η φύση της αμερικανικής δύναμης; Αυτά είναι ερωτήματα για τα οποία πολλοί πολιτικοί εκφράζουν απόψεις, οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να βοηθήσουν στη νίκη στις εκλογές, να καθοδηγήσουν την πολιτική και να αναδιαμορφώσουν τον κόσμο.

Έτσι, με αφορμή την 250ή επέτειο της Αμερικής, ο Economist αποφάσισε να μετακινηθεί από το υποκειμενικό στο ποσοτικό, πραγματοποιώντας μια εμπειρική εξέταση της παγκόσμιας ισχύος των ΗΠΑ. Από οικονομική, στρατιωτική και τεχνολογική άποψη, η χώρα είναι πλουσιότερη, ισχυρότερη και πιο εξελιγμένη από ποτέ. Ωστόσο, η σχετική της θέση δεν είναι αυτή που ήταν.

O Economist διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία, η κυριαρχία της φαίνεται να υποχωρεί — με αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα και που ενδέχεται να ενισχύσουν ορισμένες μορφές ισχύος και να αποδυναμώσουν άλλες.

Η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας

Η ραγδαία ανοδική πορεία της χώρας μπορεί να παρακολουθηθεί πιο εύκολα μέσω της ανάπτυξης της οικονομίας της. Το 1820, έτος κατά το οποίο άρχισαν να καταγράφονται συγκρίσιμα οικονομικά στοιχεία, η Αμερική ήταν μια μικρή χώρα με περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαίων αποίκων, των σκλάβων και των ιθαγενών Αμερικανών. Η έκτασή της ήταν λιγότερο από το μισό της σημερινής· η οικονομία της ήταν περίπου το ένα δέκατο εκείνης της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, η οποία με τη σειρά της επισκιάζονταν από την Κίνα της δυναστείας των Τσινγκ, η οποία έλεγχε περίπου το ένα τέταρτο της παγκόσμιας οικονομικής παραγωγής.

Με την ώθηση του πολέμου, της αποικιοκρατίας και της βιομηχανικής επανάστασης, η Βρετανική Αυτοκρατορία ξεπέρασε την Κίνα ως τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου γύρω στο 1840, όταν βρισκόταν σε εξέλιξη ο πρώτος πόλεμος του οπίου μεταξύ των δύο χωρών. Η Αμερική, ωστόσο, την πλησίαζε με γρήγορους ρυθμούς.

Η εφεύρεση της μηχανής αποκοκκισμού βαμβακιού το 1793 και η χρήση της δουλείας είχαν ως αποτέλεσμα η χώρα να παράγει το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου βαμβακιού μέχρι τη δεκαετία του 1850. Η Αμερική επεκτάθηκε, συχνά με βίαιο τρόπο, προς τα δυτικά, αποκτώντας φυσικούς πόρους που θα προκαλούσαν τον φθόνο ολόκληρου του κόσμου.

Τα απέραντα δάση παρείχαν ξυλεία για ταχεία κατασκευή. Τα στρατηγικά τοποθετημένα λιμάνια και ο ποταμός Μισισιπής παρείχαν διαδρομές για τις εξαγωγές. Τα ανθρακωρυχεία στην Πενσυλβάνια, τα Αππαλάχια και τις Μεσοδυτικές περιοχές τροφοδοτούσαν σιδηροδρόμους και εργοστάσια· τα πλούσια κοιτάσματα σιδηρομεταλλεύματος των Μεγάλων Λιμνών τροφοδοτούσαν χαλυβουργεία. Ο εμφύλιος πόλεμος έπληξε σοβαρά τη χώρα, αλλά δεν την κατέστρεψε, τερματίζοντας τη δουλεία το 1865.

Με ταχείς ρυθμούς εκβιομηχάνισης, η Αμερική ξεπέρασε τη Μεγάλη Βρετανία ως μεγάλη καταναλώτρια ενέργειας το 1891. Ο Economist υπολογίζει ότι το 1899 — μετά τον ισπανοαμερικανικό πόλεμο και τη Συνθήκη του Παρισιού, η οποία της έδωσε τον έλεγχο του Πουέρτο Ρίκο, του Γκουάμ και των Φιλιππίνων — έλεγχε περισσότερη εύφορη γη από οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός από τη Ρωσική Αυτοκρατορία. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1903, η Αμερική είχε τη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

Η κυριαρχία της Αμερικής ενισχύθηκε καθώς η Ευρώπη εξαντλούνταν από τον πόλεμο. Το 1945, ενώ μεγάλο μέρος του κόσμου βρισκόταν σε ερείπια, η οικονομία των ΗΠΑ έφτασε στο αποκορύφωμά της σε σχετικούς όρους. Μοναδική μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, η επικράτειά της είχε μείνει σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστη από τον πόλεμο. Μια χώρα με το 6% του παγκόσμιου πληθυσμού έλεγχε περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας οικονομικής παραγωγής.

Στη συνέχεια, η αμερικανική οικονομία απογειώθηκε, ωθούμενη από τη βιομηχανική ισχύ, την αδηφάγα καταναλωτική ζήτηση και τις κρατικές επενδύσεις — σε εθνικά εργαστήρια, για παράδειγμα, και σε αυτοκινητόδρομους. Βοήθησε το γεγονός ότι το πετρέλαιο, το οποίο είχε ανακαλυφθεί στην Πενσυλβάνια στα μέσα του 19ου αιώνα, άρχισε να αναβλύζει από τα πηγάδια του Τέξας τον 20ό αιώνα.

Κυριαρχία και ισχύς

Γιατί, λοιπόν, όλη αυτή η καταστροφολογία για τη ραγδαία παρακμή της Αμερικής; Υπάρχει διαφορά μεταξύ δύναμης και κυριαρχίας — ένας σχετικός όρος που τυχαίνει να είναι ένας από τους αγαπημένους του Τραμπ. Η Αμερική είναι ισχυρότερη από ποτέ, αλλά σύμφωνα με ορισμένους οικονομικούς δείκτες είναι λιγότερο κυρίαρχη. Το μερίδιο του δολαρίου στα παγκόσμια συναλλαγματικά αποθέματα μειώνεται εδώ και δεκαετίες, φτάνοντας στο 57% πέρυσι. Το πιο σημαντικό είναι ότι η παγκόσμια τάξη υπό την ηγεσία των ΗΠΑ έχει δώσει ώθηση σε άλλες χώρες. Αυτό αποτελεί είτε πλεονέκτημα είτε μειονέκτημα, ανάλογα με την οπτική γωνία του καθενός.

Από το 1945, η παγκόσμια οικονομία έχει αυξηθεί κατά 19 φορές, ενώ τα μέσα εισοδήματα έχουν περίπου πενταπλασιαστεί. Η άνοδος της Κίνας, ιδίως μετά την ένταξή της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) το 2001, έχει εξοργίσει τον Τραμπ. Η Κίνα έγινε η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου σε τοπικές τιμές πριν από περίπου μια δεκαετία. Σε δύο δείκτες που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον Τραμπ —τη βιομηχανική παραγωγή και τις εξαγωγές αγαθών— ο συνολικός όγκος των ΗΠΑ έχει αυξηθεί σε απόλυτους αριθμούς, αλλά υστερεί σε σχετικούς όρους. Το 1945 οι ΗΠΑ παρήγαγαν περίπου το ήμισυ των βιομηχανικών προϊόντων παγκοσμίως· έως το 2024, το μερίδιό τους ανερχόταν σε περίπου 15%, ενώ το μερίδιο της Κίνας στη μεταποίηση ήταν υπερδιπλάσιο. Παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ εξάγουν διπλάσιες υπηρεσίες από την Κίνα, ο Τραμπ κατακρίνει τις σχετικά χαμηλές εξαγωγές αγαθών.

Μεταπολεμική τάξη πραγμάτων

Υπάρχει επίσης η αντίληψη, τουλάχιστον μεταξύ ορισμένων, ότι η μεταπολεμική τάξη πραγμάτων έχει αποφέρει στους απλούς πολίτες μια πενιχρή απόδοση της επένδυσής τους. Έχει καταστεί σαφές —στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και, πιο πρόσφατα, στο Ιράν— ότι η στρατιωτική ισχύς από μόνη της δεν εγγυάται τη στρατιωτική επιτυχία. Όλα αυτά τα αεροπλανοφόρα δεν μπορούν να εμποδίσουν το Ιράν να διακόψει τη διακίνηση πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ ούτε να σταματήσουν την Κίνα από το να περιορίσει την πρόσβαση σε σπάνια γαιώδη στοιχεία.

Σχεδόν έξι στους δέκα Αμερικανούς που συμμετείχαν σε έρευνα το 2024 θεωρούσαν ότι η Αμερική είχε χάσει περισσότερα από όσα είχε κερδίσει από το εμπόριο με άλλες χώρες. «Ο πλούτος της μεσαίας τάξης μας», δήλωσε ο Τραμπ το 2017, «έχει αρπαχθεί από τα σπίτια τους και στη συνέχεια έχει αναδιανεμηθεί σε ολόκληρο τον κόσμο». Το λεγόμενο «σοκ της Κίνας» είχε πράγματι αντίκτυπο, με την απώλεια έως και 2,4 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας από το 1999 έως το 2011, σύμφωνα με έρευνα των Ντέιβιντ Άουτορ, Ντέιβιντ Ντορν και Γκόρντον Χάνσον. Όσο οδυνηρό και αν ήταν για τα άτομα αυτά, αυτό δεν κλόνισε την ευρύτερη αγορά εργασίας της Αμερικής. Στα τέλη του 2011, η Αμερική παρουσίαζε τακτική ανανέωση περίπου 4 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας κάθε μήνα.

Η μεταπολεμική τάξη πραγμάτων προώθησε σαφώς την αμερικανική ευημερία. Από το 1960, τα πραγματικά εισοδήματα έχουν αυξηθεί περισσότερο στις ΗΠΑ, σε απόλυτους όρους, από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη μεγάλη χώρα ή περιοχή, σημειώνοντας αύξηση πάνω από πέντε φορές μεγαλύτερη από τα εισοδήματα στην Ινδία και διπλάσια από τα εισοδήματα στην Κίνα. Μεταξύ των χωρών με πληθυσμό άνω των 20 εκατομμυρίων κατοίκων, η Αμερική είναι μακράν η πλουσιότερη, με εισόδημα σχεδόν 20% υψηλότερο από την Αυστραλία, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Το διάμεσο οικογενειακό εισόδημα έχει υπερδιπλασιαστεί σε πραγματικούς όρους από το 1960. Η ανισότητα στην Αμερική είναι πραγματική και υπερβαίνει τον μέσο όρο των πλούσιων χωρών. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις αυξανόμενες αποδόσεις του πλούτου και στη φορολογική δομή της Αμερικής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι οπαδοί του επιδιώκουν πλέον να ανανεώσουν την αμερικανική ισχύ, ή τουλάχιστον να διαμορφώσουν μια νέα εκδοχή της.

Σφαγή εναντίον επιστροφής

Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι οπαδοί του επιδιώκουν πλέον να ανανεώσουν την αμερικανική ισχύ, ή τουλάχιστον να διαμορφώσουν μια νέα εκδοχή της. Επιδεικνύει ένα ενδιαφέρον, χαρακτηριστικό του 19ου αιώνα, για νέα εδάφη και τους πόρους που αυτά συνεπάγονται. Πέρυσι, οι στρατιωτικές δαπάνες των συμμάχων των ΗΠΑ, όταν προσαρμόστηκαν στις τοπικές τιμές, ξεπέρασαν αυτές των ΗΠΑ. Ο Λευκός Οίκος έχει προτείνει αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για το οικονομικό έτος 2027, αύξηση κατά 44% σε σχέση με το 2026. Αφού ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως οι υψηλότεροι μισθοί των στρατιωτών, ώστε τα στοιχεία να είναι συγκρίσιμα μεταξύ των χωρών, οι αμερικανικές στρατιωτικές δαπάνες θα εξακολουθούν να είναι διπλάσιες από αυτές οποιασδήποτε άλλης χώρας. Ωστόσο, ο πρόεδρος δηλώνει ρητά ότι η αμερικανική ισχύς δεν εγγυάται την προστασία των συμμάχων. Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου θα επικεντρωθεί στην ανάγκη της Ευρώπης να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά της. Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) ενδέχεται να αποτελέσει ένα σημαντικό νέο μέσο άσκησης επιρροής.

Ο Τραμπ φαίνεται ικανοποιημένος να αφήνει την ισχύ των ΗΠΑ να ατροφεί σε άλλους τομείς όπου κάποτε ήταν ισχυρή. Πέρυσι, η USAID, η κύρια αναπτυξιακή υπηρεσία της χώρας, «περάστηκε από το αλυσοπρίονο», σύμφωνα με τα λόγια και τις οδηγίες του Ίλον Μασκ, ο οποίος είναι πλέον τρισεκατομμυριούχος. Οι ετήσιες μεταβιβάσεις μειώθηκαν δραστικά στα 29 δισ. δολάρια, περίπου στο μισό του προηγούμενου επιπέδου τους. Οι ΗΠΑ παρέχουν πλέον περίπου την ίδια βοήθεια με τη Γερμανία, η οποία έχει οικονομία που αντιστοιχεί στο ένα πέμπτο του μεγέθους της αμερικανικής.

Ο Τραμπ είναι εξίσου αδιάφορος όσον αφορά τους κινδύνους για την υπεροχή των ΗΠΑ στην έρευνα και την καινοτομία. Η χώρα του διαθέτει περισσότερα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου από οποιαδήποτε άλλη χώρα —35 από τα 100 κορυφαία—, αλλά ο αριθμός αυτός μειώνεται. Οι δαπάνες της Κίνας για έρευνα και ανάπτυξη ξεπέρασαν αυτές της Αμερικής το 2024, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ. Πάνω από το ένα τρίτο των άρθρων σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά γράφονται πλέον από Κινέζους ερευνητές, οι οποίοι το 2025 δημοσίευσαν τόσες εργασίες όσες και οι Αμερικανοί, Βρετανοί, Γερμανοί και Ιάπωνες συνάδελφοί τους συνολικά.

Στην κορυφή της επιστήμης — τα βραβεία Νόμπελ — η Αμερική εξακολουθεί να κυριαρχεί. Αυτό αποτελεί πιθανώς έναν δείκτη που αντανακλά την κατάσταση με καθυστέρηση. Κατά την τελευταία δεκαετία, η μέση ηλικία των βραβευθέντων ήταν 72 έτη. Πάνω από 7.800 ερευνητικές επιχορηγήσεις παγώθηκαν ή καταργήθηκαν κατά το πρώτο έτος της δεύτερης θητείας του Τραμπ, σύμφωνα με εκτιμήσεις του επιστημονικού περιοδικού Nature, ενώ περίπου 25.000 επιστήμονες και μέλη του προσωπικού αποχώρησαν από τις ομοσπονδιακές επιστημονικές υπηρεσίες. Ο αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ικανοποιημένος να παραχωρήσει την καινοτομία στις πράσινες τεχνολογίες στους αντιπάλους της Αμερικής.

Το πιο δραματικό, και σε αντίθεση με μεγάλο μέρος της 250ετούς ιστορίας της χώρας, είναι η ανερχόμενη άποψη ότι αυτή η χώρα των μεταναστών βλάπτεται από τους ίδιους τους μετανάστες. Οι ΗΠΑ ενδέχεται να παρουσιάσουν σχεδόν μηδενική καθαρή μετανάστευση το 2025 και το 2026. Δημοσκόπηση της Gallup υποδηλώνει ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ο κορυφαίος προορισμός για τους μετανάστες συνολικά, αλλά μόλις το 15% των ενηλίκων που δηλώνουν ότι θέλουν να μετακομίσουν μόνιμα σε άλλη χώρα αναφέρουν πλέον την χώρα αυτή ως την πρώτη τους επιλογή, σε σύγκριση με το 24% την περίοδο 2007-09. Σε δημοσκόπηση της Nira Data σε 46.667 άτομα σε 85 χώρες, οι ερωτηθέντες κατέταξαν τις ΗΠΑ ως την πέμπτη πιο αντιπαθή χώρα στον κόσμο, πιο απεχθή ακόμη και από τη Ρωσία ή την Κίνα.