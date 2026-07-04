Νάγκελ: Η ΕΚΤ πρέπει να είναι σε εγρήγορση

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Σε εγρήγορση για τους κινδύνους πληθωρισμού θα πρέπει να παραμείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να διατηρεί ανοιχτές τις επιλογές της, δήλωσε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου, Γιοαχίμ Νάγκελ.

Ο επικεφαλής της Bundesbank, επαναλαμβάνοντας το κεντρικό θέμα των δηλώσεων που έκανε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε στο συνέδριο Rencontres Economiques στην Αιξ-αν-Προβάνς της Γαλλίας την Παρασκευή ότι το τέλος των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο.

«Η όλη κατάσταση εξακολουθεί να είναι πολύ ασταθής», είπε ο Νάγκελ, σημειώνοντας πώς η πτώση της τιμής του πετρελαίου ήταν μια έκπληξη. «Θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, ό,τι και να συμβεί, διατηρώντας τις επιλογές μας. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, η προσέγγισή μας σε κάθε συνάντηση».

Βούληση για πληθωρισμό 2%

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ ολοκλήρωσαν το ετήσιο συμπόσιό τους στην Πορτογαλία χωρίς σαφή συναίνεση σχετικά με το εάν χρειάζεται άλλη αύξηση των επιτοκίων. Η αύξηση του κόστους δανεισμού τον περασμένο μήνα ήταν η πρώτη αντίδραση κεντρικής τράπεζας της G7 στον πόλεμο του Ιράν.

«Αυτό που κάναμε τον Ιούνιο ήταν κατά κάποιο τρόπο χωρίς εναλλακτική λύση» υπογράμμισε ο Νάγκελ. «Όλοι οι αριθμοί, οι προβλέψεις που είχαμε στη συνάντησή μας τον Ιούνιο, ήταν κατά κάποιο τρόπο πειστικοί ότι ακόμη και στο πιο ήπιο σενάριο, ο πληθωρισμός ήταν πολύ υψηλός».

Μιλώντας στο ίδιο πάνελ, ο συνάδελφός του, υπεύθυνος χάραξης πολιτικής Γκάμπριελ Μαχλούφ, ο οποίος ηγείται της ιρλανδικής κεντρικής τράπεζας, τόνισε ότι η ΕΚΤ έχει «απόλυτη βούληση» να επιτύχει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%.

Ο Νάγκελ δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα θα αντιμετωπίσει την τρέχουσα πρόκληση με «πολύ ρεαλιστικό» τρόπο.

«Όταν πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση, θα έχουμε όλα τα απαραίτητα δεδομένα για να καταλήξουμε σε μια απόφαση», είπε.

Μιλώντας ξεχωριστά για το πακέτο μεταρρυθμίσεων της Γερμανίας που ανακοινώθηκε τις τελευταίες ημέρες, ο Νάγκελ επαίνεσε τις ενέργειες του συνασπισμού.

«Συμφωνήσαμε σε ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων, ειδικά σε μια σημαντική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος», είπε. «Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για να φέρουμε επίσης κάποια ενοποίηση με τον τρόπο που αυξάνουμε την πιθανότητα για υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης».