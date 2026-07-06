Mitsubishi: Καμπανάκι CEO για την κατασκευή drones από αυτοκινητοβιομηχανίες

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η μετατροπή προβληματικών εργοστασίων αυτοκινήτων σε μονάδες παραγωγής στρατιωτικών drones θα είναι αποτυχία και θα σπαταλήσει τα χρήματα των φορολογουμένων, προειδοποίησε ο μεγαλύτερος ανάδοχος αμυντικών όπλων της Ιαπωνίας.

Το υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας έχει προκαλέσει φρενίτιδα μεταξύ των ξένων παραγωγών drones και των εγχώριων start-ups που προσπαθούν να διεισδύσουν στην εγχώρια αγορά, μετά τον τριπλασιασμό των προμηθειών για μη επανδρωμένα οχήματα για το 2026.

Σύμφωνα με τους FT, ο Εϊσάκου Ίτο, διευθύνων σύμβουλος της Mitsubishi Heavy Industries (MHI), δήλωσε ότι σχεδιάζει έναν σημαντικό ρόλο για τον βιομηχανικό όμιλο στην ώθηση της Ιαπωνίας στα drones, αλλά εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στα σχέδια για τη μετατροπή αδρανών εργοστασίων λόγω των έντονων διαφορών μεταξύ της παραγωγής αυτοκινήτων και της παραγωγής drones.

«Ειλικρινά, ένιωσα ότι τέτοια σχόλια έγιναν από ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν πραγματικά αυτό το αντικείμενο», δήλωσε. «Τα προϊόντα σε αυτόν τον τομέα αλλάζουν συνεχώς τις προδιαγραφές τους ανάλογα με την κατάσταση. Τα εργοστάσια αυτοκινήτων, αντίθετα, είναι σχεδιασμένα να κατασκευάζουν δεκάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια ίδια κομμάτια».

Δείχνει… Ευρώπη

Αρκετές ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες προχωρούν στην αναδιοργάνωση των γραμμών παραγωγής αυτοκινήτων σε εργοστάσια παραγωγής εξαρτημάτων για drones και πυραύλους, σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευτούν εργοστάσια που λειτουργούν κάτω από τη μέγιστη δυναμικότητά τους ή βρίσκονται αντιμέτωπα με κλείσιμο.

Η Renault, με τη στήριξη της γαλλικής κυβέρνησης, έχει υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας με τον γαλλικό αεροναυπηγικό όμιλο Turgis Gaillard, και στη συνέχεια με την αμυντική εταιρεία Thales, για την παραγωγή drones στα εργοστάσιά της.

Η Volkswagen βρίσκεται σε συνομιλίες με την ιστραηλινή κατασκευάστρια του συστήματος αεράμυνας Iron Dome για μια πιθανή συνεργασία, ενώ η Mercedes-Benz συνεργάζεται με την Tytan Technologies για την κατασκευή drones.

Ο Ίτο δήλωσε ότι «θα ήταν τρομακτική να χρησιμοποιηθούν εργοστάσια όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για τα αυτοκίνητα» για την κατασκευή drones στρατιωτικής χρήσης, και προειδοποίησε για τον κίνδυνο παραγωγής μεγάλου αριθμού άχρηστων, παρωχημένων προϊόντων.

«Αν γινόταν αυτό, τότε θα κατέληγε να είναι μια τεράστια σπατάλη των χρημάτων των φορολογουμένων. Δεν νομίζω ότι έχουμε την πολυτέλεια να το κάνουμε αυτό», είπε ο ίδιος.

Η στρατηγική της Ιαπωνίας και ο ρόλος της MHI

Αντλώντας έμπνευση από την ικανότητα της Ουκρανίας να αμυνθεί έναντι της Ρωσίας χρησιμοποιώντας φθηνά drones, η Ιαπωνία επιδιώκει να τα αναπτύξει σε μεγάλη κλίμακα για να αποκτήσει ένα ασύμμετρο πλεονέκτημα έναντι πιθανών μελλοντικών αντιπάλων, όπως η Κίνα. Στο επίκεντρο των σχεδίων της βρίσκεται το πρόγραμμα παράκτιας άμυνας «Shield» για την ανάπτυξη χιλιάδων drones με σκοπό την προστασία των νοτιοδυτικών νησιών της χώρας κοντά στην Ταϊβάν.

Ο Ίτο εξέφρασε την πεποίθηση ότι η δραστηριότητα της κοινοπραξίας στον τομέα των drones θα αναπτυχθεί σε «σημαντική κλίμακα». Η εταιρεία θα μπορούσε να γίνει ο κορυφαίος προμηθευτής drones της Ιαπωνίας επειδή ειδικεύεται στην παραγωγή χαμηλού όγκου με υψηλά επίπεδα παραλλαγών, δήλωσε ο ίδιος.

Το υπουργείο Άμυνας θα ήθελε η Ιαπωνία να αναπτύξει και να κατασκευάσει ορισμένα drones χωρίς διεθνείς εταίρους λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια των δεδομένων, δήλωσε ο Ίτο, δίνοντας στην MHI ένα πλεονέκτημα. «Είμαστε η μόνη εταιρεία στην Ιαπωνία που μπορεί να το χειριστεί αυτό ολοκληρωμένα», είπε, αναφερόμενος στην ικανότητά της να παράγει στρατιωτικό εξοπλισμό που καλύπτει τη θάλασσα, την ξηρά και τον αέρα.

Σε διάστημα μόλις τριών μηνών, η MHI ανέπτυξε πρόσφατα ένα πρωτότυπο drone αναχαίτισης που μπορεί να εξουδετερώνει εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της σε δορυφόρους, συστήματα διοίκησης και ελέγχου, καθώς και σε υποβρύχια.

Ο ιαπωνικός επιχειρηματικός όμιλος, του οποίου μετοχή έχει σημειώσει άνοδο 50% από τότε που ανέλαβε ο Ίτο πριν από 15 μήνες, απολαμβάνει μια πρωτοφανή άνθηση στις αμυντικές δαπάνες και στους αεροστροβίλους που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Ίτο έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας ένα ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών που αναμένεται να ξεπεράσει τα 15 τρισ. γεν (93 δισ. δολάρια), μέσω επεκτάσεων της παραγωγής που περιλαμβάνουν τον διπλασιασμό της παραγωγής αεροστροβίλων. Παράλληλα, θέλει επίσης να αποδείξει ότι η πολυδιασπασμένη δομή της MHI, η οποία εκτείνεται σε εκατοντάδες τεχνολογίες, μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων, όπως τα drones.