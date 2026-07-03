EFA GROUP: Ολοκληρωμένες ΑΙ-enabled δικτυοκεντρικές λύσεις drones και Counter-UAS  στη «Δούρειος Ίππος 26»

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Την ικανότητά τους να συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαδικασία επιχειρησιακής αξιολόγησης “Δούρειος Ίππος 26”, που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), με τη συνδρομή του Γ.Ε.ΕΘ.Α. και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, στη Δυτική Πελοπόννησο και το Ιόνιο Πέλαγος, ανέδειξαν οι εταιρείες του EFA GROUP.

Οι εταιρείες του EFA GROUP -UCANDRONE, ES SYSTEMS, SCYTALYS και STHENOS AI ανέπτυξαν μια ολοκληρωμένη δικτυοκεντρική αρχιτεκτονική που συνδυάζει αισθητήρες, συστήματα C‑UAS (ES SYSTEMS), μη επανδρωμένες πλατφόρμες (UCANDRONE), καθώς και συστήματα C2 και εφαρμογές AI (SCYTALYS και STHENOS AI).

Η UCANDRONE

Η UCANDRONE ανέπτυξε δυνατότητες σε πολλαπλές κατηγορίες μη επανδρωμένων συστημάτων, συμμετέχοντας σε ποικιλία σεναρίων. Στην αξιολόγηση συμμετείχαν τα UAV AQUILA, MERA και BLACKBIRD, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν το USV “ΑΡΓΩ” και ένα mini UUV, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες συνδυασμένης επιχειρησιακής αξιοποίησης εναέριων και θαλάσσιων μέσων. Για πρώτη φορά ενεργοποιήθηκε το Autonomy System, το οποίο, μέσω του Core Node, επέτρεψε τη διασύνδεση και τον συντονισμό UAV, USV και UUV ως ενιαίο συνεργατικό σύστημα με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.

«Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης επιβεβαιώνουν ότι οι τεχνολογίες αυτονομίας και συνεργατικής λειτουργίας ωριμάζουν με ταχύ ρυθμό, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες επιχειρησιακές δυνατότητες. Η μετάβαση στις δικτυοκεντρικές και αυτόνομες επιχειρήσεις αποτελεί πλέον δυνατότητα που ήδη δοκιμάζεται στο πεδίο», δήλωσε ο Δημήτρης Στεφανάκης, Πρόεδρος της UCANDRONE.

Η ES SYSTEMS

Η ES SYSTEMS συμμετείχε με το προηγμένο σύστημα C-UAS CERBERUS, το οποίο αξιολογήθηκε σε επιχειρησιακά σενάρια εντοπισμού, παρακολούθησης και αντιμετώπισης drones. Το σύστημα συνδυάζει πολλαπλές τεχνολογίες ανίχνευσης και αντιμετώπισης, προσφέροντας ολοκληρωμένη επιχειρησιακή εικόνα και αποτελεσματική διαχείριση απειλών από drones, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις C-UAS.

SCYTALYS και STHENOS AI

Καθοριστική ήταν η συμβολή των SCYTALYS και STHENOS AI, που παρείχαν τις κρίσιμες δυνατότητες C2, διαχείρισης αποστολών και AI. Με τις πλατφόρμες MIMS Ranger και MIMS C2 της SCYTALYS σε συνδυασμό με τις AI εφαρμογές της STHENOS AI, διαμορφώθηκε ενιαία επιχειρησιακή εικόνα, επιτρέποντας τη διασύνδεση αισθητήρων, πλατφορμών και συστημάτων λήψης αποφάσεων.

“Η επιχειρησιακή αξιολόγηση των δυνατοτήτων του EFA GROUP σε όλο το εύρος των επιχειρήσεων, ανέδειξε τη δυναμική του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος, επιβεβαιώνοντας ότι η συνεργασία σε ρεαλιστικά σενάρια επιταχύνει την ανάπτυξη δυνατοτήτων και μετατρέπει την καινοτομία σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Η άσκηση επιβεβαίωσε την ικανότητα παραγωγής διαλειτουργικών λύσεων end to end με ουσιαστική επιχειρησιακή αξία, ενισχύοντας τον ρόλο της συνεργατικής ανάπτυξης και της συνεχούς αξιολόγησης στη διαμόρφωση μιας ανταγωνιστικής αμυντικής βιομηχανίας.” δήλωσε ο Γιώργος Γκέκας, CTO του Cluster “Mission Systems, Simulation & Training” (MSST) του EFA GROUP.