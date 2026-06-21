Ρωσία: Γιατί η πολεμική μηχανή του Πούτιν δυσκολεύεται στην εποχή των drones

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Τα πυκνά σύννεφα καπνού πάνω από τη Μόσχα, μετά την επίθεση των ουκρανικών drones στο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της ρωσικής πρωτεύουσας αυτή την εβδομάδα, δεν θα μπορούσαν να το καταστήσουν πιο σαφές: οι τεχνολογικές εξελίξεις του Κιέβου έχουν αναγκάσει τις δυνάμεις του Βλαντιμίρ Πούτιν να προσπαθούν να καλύψουν τη διαφορά, σύμφωνα με δημοσίευμα των FT.

Από τότε που ο Ρώσος πρόεδρος διέταξε την πλήρη εισβολή το 2022, οι δυνάμεις της Μόσχας βασίζονταν στην υπεροχή τους σε αριθμό στρατιωτών και σε πυροβολικό έναντι της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούσαν αεροπορικές επιδρομές για να χτυπήσουν πόλεις και ενεργειακές υποδομές πολύ πέρα από τη γραμμή του μετώπου.

Η Ρωσία και οι ουκρανικές τεχνολογίες

Ωστόσο, οι ουκρανικές καινοτομίες στον τομέα των drones μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς έχουν καταστρέψει αεροπορικές βάσεις, στρατιωτικές φάλαγγες και διυλιστήρια πετρελαίου εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα στο ρωσικό έδαφος. Εν τω μεταξύ, τα στρατεύματα της Μόσχας κατέλαβαν μόλις 164 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου, έναντι 1.151 τετραγωνικών χιλιομέτρων την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με την Black Bird Group, μια φινλανδική ομάδα παρακολούθησης του πολέμου.

«Το πρόβλημα για τη Ρωσία είναι ότι οι τρέχουσες τακτικές δεν παρέχουν τα εργαλεία που θα επέτρεπαν μεγαλύτερες επιτυχίες, και οι Ρώσοι δεν έχουν καταφέρει να βρουν νέα εργαλεία», δήλωσε ο συνιδρυτής της Black Bird, Εμίλ Καστεχέλμι.

Η ρωσική επίθεση συνήθως γνωρίζει μια περίοδο ηρεμίας στα τέλη του χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης, πριν αναζωπυρωθεί τον Μάιο. Ωστόσο, η προέλασή της δεν έχει δείξει κανένα σημάδι επανέναρξης κατά μήκος της γραμμής του μετώπου τον Ιούνιο.

Οι Ρώσοι διοικητές εξακολουθούν να διατάζουν μικρές ομάδες στρατιωτών να επιτίθενται σε πεδία μάχης γεμάτα με drones, σε συχνά θανατηφόρες προσπάθειες να εντοπίσουν κενά στις ουκρανικές γραμμές.

Ωστόσο, οι πρόοδοι του Κιέβου στον τομέα του πολέμου με drones έχουν ανατρέψει την κατάσταση εις βάρος της Μόσχας.

«Η ρομποτοποίηση έχει μειώσει σημαντικά τη σημασία του αριθμού των στρατιωτών, γεγονός που έχει αλλάξει την τύχη του καθεστώτος του Κιέβου», δήλωσε ένα πρόσωπο που συμμετέχει στην πολεμική προσπάθεια. «Χρειάζεσαι 10 ή 20 χιλιάδες χειριστές drones, όχι εκατοντάδες χιλιάδες άνδρες να κάθονται στα χαρακώματα. Έτσι, το πρόσωπο του πολέμου αλλάζει».

Πόλεμος με drones

Ο πόλεμος με τα drones έχει επίσης περιορίσει σημαντικά το πλεονέκτημα του Κρεμλίνου σε ανθρώπινο δυναμικό. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, η Ρωσία έχει χάσει περισσότερους άνδρες στο πεδίο της μάχης από όσους μπορεί να στρατολογήσει για να τους αντικαταστήσει για σχεδόν μισό χρόνο.

Στοιχεία από τον ρωσικό προϋπολογισμό δείχνουν ότι στρατολόγησε 71.216 άνδρες το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με 89.601 την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με τον Janis Kluge, εμπειρογνώμονα για τη Ρωσία στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων και Ασφάλειας.

«Το ρωσικό κράτος είτε αγωνίζεται να βρει καθυστερημένες απαντήσεις στις καινοτόμες λύσεις του εχθρού είτε δεν τις βρίσκει καθόλου», δήλωσε ένα πρόσωπο που συμμετέχει σε παρασκηνιακές συνομιλίες.

Επέκταση των επιθέσεων

Ενώ η Ουκρανία έχει επεκτείνει τις επιθέσεις της με drones και πυραύλους, απομονώνοντας τις δυνάμεις του Κρεμλίνου στις πρώτες γραμμές και διακόπτοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού, η ελίτ μονάδα drones «Rubikon» της Ρωσίας δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει τις ίδιες δυνατότητες, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

«Είναι τεχνολογικά καθυστερημένοι, δεν μπορούν να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους και δεν διαθέτουν [συνδεσιμότητα]», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας: «Αυτό είναι πολύ αποκαλυπτικό. Δεν μπορείς πλέον να τα βγάλεις πέρα χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της “αυτοκρατορίας της πυρίτιδας” [πυροβολικό και πυροβολισμούς]».

Η νέα, αμείλικτη εκστρατεία της Ουκρανίας με drones βασίζεται σε επιθέσεις σε ένα λεγόμενο «μεσαίο βάθος» περίπου 150 χλμ. πέρα από την πρώτη γραμμή.

Από τον Μάιο, εκατοντάδες drones όλων των τύπων έχουν πετάξει προς τον χερσαίο διάδρομο προς την Κριμαία, έναν κρίσιμο αυτοκινητόδρομο που χρησιμοποιούν οι ρωσικές δυνάμεις για τον ανεφοδιασμό της ουκρανικής χερσονήσου που η Μόσχα προσάρτησε το 2014, καθώς και των στρατευμάτων που έχουν αναπτυχθεί στο νότιο μέτωπο.

«Αυτή τη στιγμή, χτυπάμε φορτηγά κάθε μέρα», δήλωσε ο Άρτεμ Μπιελιένκοφ, πρώην στέλεχος του αγροτικού τομέα που τώρα υπηρετεί ως αρχηγός επιτελείου στην 412η ταξιαρχία drones «Νέμεσις» της Ουκρανίας. Οι ρωσικές δυνάμεις περιμένουν περισσότερο για τον ανεφοδιασμό σε καύσιμα ή πυρομαχικά, ενώ οι μονάδες εφοδιασμού καταφεύγουν σε μικρότερα, λιγότερο ορατά φορτηγά ή κινούνται μέσω πιο ανώμαλων χωματόδρομων των χωριών αντί για τον ομαλό αυτοκινητόδρομο R-280.

«Δεν είναι κρίσιμο, αλλά είναι επώδυνο» για τον ρωσικό στρατό, είπε ο Μπιελιένκοφ.

Οι προκλήσεις για τη Μόσχα

Η Μόσχα προσπαθεί να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις, ξεκινώντας μια μεγάλη εκστρατεία για την προσέλκυση νεοσυλλέκτων σε μονάδες μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όπως η «Rubikon».

Ωστόσο, αυτή η στροφή συνοδεύεται από τις δικές της δυσκολίες. Ο αμυντικός τομέας της Ρωσίας λειτουργεί σχεδόν στο όριο της παραγωγικής του ικανότητας, ενώ η ανεργία βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολη την προσέλκυση εξειδικευμένων εργαζομένων σε τεχνολογίες αιχμής, όπως η παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η παραγωγή έχει σε μεγάλο βαθμό σταματήσει εκτός των μη επανδρωμένων συστημάτων και των όπλων μεγάλου βεληνεκούς, των τομέων στους οποίους η Ρωσία αφιερώνει τους περισσότερους πόρους, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Ο Πούτιν και οι κορυφαίοι αξιωματούχοι του έχουν περιοριστεί στο να επιμένουν ότι η Ρωσία εξακολουθεί να έχει το πάνω χέρι στον πόλεμο, ενώ ταυτόχρονα υποβαθμίζουν τις ολοένα και πιο καταστροφικές επιπτώσεις της εκστρατείας αεροπορικών επιθέσεων της Ουκρανίας.