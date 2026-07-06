Βιομηχανία: Άλμα 5,7% στις τιμές παραγωγού της ευρωζώνης τον Μάιο

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Σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Μάιο, σε ετήσια βάση, καθώς αυξήθηκαν κατά 5,9% στην ευρωζώνη και κατά 5,7% στην ΕΕ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Τον Μάιο του 2026, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2026, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,2% τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ.

Η εικόνα των βιομηχανικών κλάδων

Από την ετήσια σύγκριση ανά κύρια βιομηχανική ομάδα και ανά κράτος μέλος, στην ευρωζώνη, προκύπτει ότι οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 5,5 % για τα ενδιάμεσα αγαθά, 14,0 % για την ενέργεια, 2,2 % για τα κεφαλαιουχικά αγαθά, 2,8 % για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και μειώθηκαν κατά 0,5 % για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά.

Αντίστοιχα η εικόνα σε επίπεδο ΕΕ είναι η εξής: Αύξηση των τιμών παραγωγού κατά 5,2% για τα ενδιάμεσα αγαθά, 14,3% για την ενέργεια, 2,1% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά και 2,7% για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, ενώ προκύπτει μείωση κατά 0,5% για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά.

Οι τιμές στο σύνολο της βιομηχανίας, εξαιρουμένης της ενέργειας, αυξήθηκαν κατά 2,8%.

Οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+19,3%), τη Ρουμανία (+13,5%) και τη Λιθουανία (+12,3%), ενώ η μόνη μείωση παρατηρήθηκε στο Λουξεμβούργο (-3,2%).

Σε μηνιαία σύγκριση προκύπτουν τα εξής:

Στη ζώνη του ευρώ, τον Μάιο του 2026, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2026, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 1,4% για τα ενδιάμεσα αγαθά και μειώθηκαν κατά 1,0% για την ενέργεια, ενώ οι τιμές στο σύνολο της βιομηχανίας, εξαιρουμένης της ενέργειας, αυξήθηκαν κατά 0,7%.

Στην ΕΕ, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 1,4% για τα ενδιάμεσα αγαθά και μειώθηκαν κατά 1,0% για την ενέργεια. Οι τιμές στο σύνολο της βιομηχανίας, εξαιρουμένης της ενέργειας, αυξήθηκαν κατά 0,7%.

Οι υψηλότερες μηνιαίες αυξήσεις στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία καταγράφηκαν στην Κύπρο (+3,6%), την Ιρλανδία (+2,8%) και τις Κάτω Χώρες (+1,9%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Κροατία (-2,1%), την Ουγγαρία (-1,3%) και την Ιταλία (-0,5%).