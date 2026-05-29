ΕΛΣΤΑΤ: Αλμα 12,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ετήσια αύξηση 12,8% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη βιομηχανία, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 12,8% έναντι αύξησης

0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2026, παρουσίασε αύξηση 1,2% έναντι

μείωσης 2,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2025 – Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου

Μαΐου 2024 – Απριλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,0% έναντι μείωσης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των

προηγούμενων δωδεκαμήνων.

ΕΛΣΤΑΤ: Πού οφείλεται η αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 12,8%, τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη

του Απριλίου 2025, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 30,4%

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 5,9%

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE

Αναθ. 2, ως εξής:

Οι μηνιαίες μεταβολές Απριλίου σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2026

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 1,2%, τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2026, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 3,2%

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 0,3%

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής: