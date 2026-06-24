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Atlantic SEE LNG Trade: Ενισχύει τη θέση της στον Κάθετο Διάδρομο με νέες συμφωνίες

Διπλασιάζονται οι ποσότητες από τη Venture Global, καθώς η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κομβική πύλη ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη

Φυσικό αέριο 24.06.2026, 18:50
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Atlantic SEE LNG Trade: Ενισχύει τη θέση της στον Κάθετο Διάδρομο με νέες συμφωνίες
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Η Atlantic SEE LNG Trade ενισχύει τη στρατηγική της παρουσία στις αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που δημιουργεί ο Κάθετος Διάδρομος και ο διπλασιασμός των ποσοτήτων LNG που έχει εξασφαλίσει από τη Venture Global. Τη στρατηγική αυτή παρουσίασε η διοίκηση της εταιρείας στην εκδήλωση με θέμα «Greece-US Alliance for Energy Security», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle, ενώ κεντρικοί ομιλητές ήταν ο πρόεδρος της Atlantic SEE LNG Trade και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας Κωνσταντίνος Ξιφαράς και ο διευθύνων σύμβουλος της Atlanitc SEE LNG Trade και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR Αλέξανδρος Εξάρχου.

Νέες συμφωνίες και περιφερειακή επέκταση

Η εταιρεία σχεδιάζει να προχωρήσει σε σύναψη βραχυπρόθεσμων συμφωνιών προμήθειας και εμπορίας LNG πριν από το 2030, οπότε τίθενται σε ισχύ οι μακροχρόνιες συμβάσεις που έχει ήδη εξασφαλίσει. Όπως επισημάνθηκε, η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, καθώς συνεχίζεται η απεξάρτηση από τις ρωσικές προμήθειες και εντείνονται οι πιέσεις στις διεθνείς αγορές LNG.

Παράλληλα, η Atlantic SEE LNG Trade βρίσκεται σε διάλογο με χώρες του Κάθετου Διαδρόμου για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών. Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, τα Μνημόνια Συνεργασίας που έχουν υπογραφεί με την Ουκρανία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία αναμένεται να εξελιχθούν σε οριστικές συμφωνίες έως το τέλος του έτους.

Η συμφωνία με τη Venture Global

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμφωνία με τη Venture Global, μέσω της οποίας οι εξασφαλισμένες ποσότητες LNG διπλασιάζονται σε 1 εκατ. τόνους ετησίως για περίοδο 20 ετών. Η διοίκηση της εταιρείας χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου του έντονου διεθνούς ανταγωνισμού για την εξασφάλιση μακροχρόνιων ποσοτήτων LNG.

Η Ελλάδα, όπως υπογραμμίστηκε, μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής χάρη στις στρατηγικές υποδομές της και τη γεωγραφική της θέση. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της χώρας ως ενεργειακής πύλης προς την Ευρώπη.

Ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτικό περιβάλλον

Ο κ. Ξιφαράς σημείωσε ότι οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η προσωρινή διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, υπενθυμίζουν ότι η ενεργειακή ασφάλεια δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως ασφαλής και αξιόπιστη ενεργειακή πύλη για την Ευρώπη.

Η διοίκηση της Atlantic SEE LNG Trade εκτίμησε ότι οι πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου θα παραμείνουν έντονες και τον επόμενο χειμώνα, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη τη διασφάλιση αξιόπιστων και μακροχρόνιων πηγών προμήθειας.

Η θέση της κυβέρνησης και των ΗΠΑ

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί ζήτημα εθνικής και ευρωπαϊκής κυριαρχίας και όχι μόνο οικονομικό μέγεθος. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης για την ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου και σημείωσε ότι οι νέοι κανόνες δημοπράτησης χωρητικότητας θα συμβάλουν στη δημιουργία διασυνοριακών προϊόντων και στην επέκταση του διαδρόμου προς την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Η Kimberly Guilfoyle χαρακτήρισε τη συμφωνία με τη Venture Global ορόσημο για τη διατλαντική συνεργασία, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται μόνο για επιχειρηματική συμφωνία αλλά για πρακτική ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Όπως ανέφερε, η συμφωνία είναι σημαντική για την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, καθώς προσφέρει περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ισχυρότερη ενεργειακή ανεξαρτησία.

Προοπτικές για τον Κάθετο Διάδρομο

Στο πλαίσιο της συζήτησης έγινε επίσης αναφορά στη δυνατότητα η αμερικανική Development Finance Corporation να διαδραματίσει μελλοντικά ρόλο στη χρηματοδοτική υποστήριξη έργων που συνδέονται με τον Κάθετο Διάδρομο, ανάλογα με την πορεία των συμφωνιών και των αναγκαίων υποδομών. Το συνολικό συμπέρασμα της εκδήλωσης ήταν ότι η εμβάθυνση της διατλαντικής συνεργασίας και η ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου διαμορφώνουν μια νέα στρατηγική πραγματικότητα για την Ευρώπη.

Η Ελλάδα, αξιοποιώντας τις υποδομές, τη γεωγραφική της θέση και τις διεθνείς συνεργασίες της, αναδεικνύεται σε βασική πύλη εισόδου LNG και σε κομβικό παράγοντα για την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

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