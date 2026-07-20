Crypto: Ανοίγει η κάνουλα των αδειών – Το μήνυμα της Λαζαράκου στην αγορά

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Η πρώτη άδεια για την παροχή υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (crypto) στην Ελλάδα αποτελεί είναι πλέον γεγονός εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για την εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άναψε το «πράσινο φως» στη Bcash, η οποία γίνεται ο πρώτος αδειοδοτημένος πάροχος στη χώρα.

Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής αναμένεται να συνεδριάσει μέσα στην εβδομάδα για να εγκρίνει δυο ακόμη άδειες

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν αποτελεί μεμονωμένη εξέλιξη. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής αναμένεται να συνεδριάσει μέσα στην εβδομάδα έχοντας στην ατζέντα την εξέταση δυο ακόμη φακέλλων υποψήφιων παρόχου προς έγκριση.

Η διαδικασία για την αδειοδοτήση των crypto

Η διαδικασία, πάντως, μόνο τυπική δεν είναι. Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, είχε προαναγγείλει ότι ορισμένοι ενδιαφερόμενοι δεν κατάφεραν καν να περάσουν το πρώτο στάδιο ελέγχου. Όπως είχε επισημάνει, προηγείται προαξιολόγηση και μόνο όσοι πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις περνούν στην πλήρη εξέταση του φακέλου τους.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς των crypto υπολογίζεται σήμερα κοντά στα 3 τρισ. δολάρια, έχοντας φθάσει ακόμη και τα 4,4 τρισ. δολάρια μέσα στο 2025.

Η αδειοδότηση όπως όλα δείχνουν, δεν θα αποτελέσει μια απλή διαδικασία νομιμοποίησης των εταιρειών που δραστηριοποιούνται ήδη στον χώρο. Οι υποψήφιοι πάροχοι καλούνται να αποδείξουν ότι διαθέτουν οργανωτική επάρκεια, συστήματα εσωτερικού ελέγχου και τις υποδομές που απαιτεί ένα περιβάλλον πολύ αυστηρότερης εποπτείας.

Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται στις αιτήσεις

Η κινητικότητα δεν αφορά μόνο τους φακέλους που κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή πραγματοποιεί πλέον συστηματικές διαδικτυακές σαρώσεις, αναζητώντας διαφημίσεις και επενδυτικές προτάσεις για κρυπτοστοιχεία που ενδέχεται να δημιουργούν παραπλανητικές προσδοκίες στους επενδυτές.

Η αγορά των crypto εξακολουθεί να κινεί τεράστια κεφάλαια σε διεθνές επίπεδο.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση υπολογίζεται σήμερα κοντά στα 3 τρισ. δολάρια, έχοντας φθάσει ακόμη και τα 4,4 τρισ. δολάρια μέσα στο 2025. Παράλληλα, οι κάτοχοι κρυπτονομισμάτων αυξήθηκαν στα 741 εκατομμύρια από 659 εκατομμύρια το 2024. Περίπου 365 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν έκθεση στο Bitcoin, ενώ οι κάτοχοι Ethereum υπολογίζονται σε περίπου 175 εκατομμύρια.

Το μήνυμα για τη διαφάνεια

Η φιλοσοφία πίσω από το νέο περιβάλλον εποπτείας αναδείχθηκε και κατά τη διάρκεια του 12ου Συνεδρίου Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, μέσα από τη συζήτηση της προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλικής Λαζαράκου με τον Commissioner της U.S. Securities and Exchange Commission, Mark T. Uyeda.

H Βασιλική Λαζαράκου στάθηκε στην ανάγκη οι εταιρικές γνωστοποιήσεις να επικεντρώνονται στις πληροφορίες που έχουν πραγματική αξία για τους επενδυτές και όχι σε γενικόλογες διατυπώσεις.

Σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν στο συνέδριο, η εταιρική διακυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια απλή λίστα υποχρεώσεων. Ο Mark T. Uyeda υπογράμμισε ότι οι αγορές μπορούν να χρηματοδοτούν την καινοτομία και την ανάπτυξη μόνο όταν οι επενδυτές εμπιστεύονται τις εταιρείες στις οποίες τοποθετούν τα κεφάλαιά τους. Αυτή την εμπιστοσύνη, όπως ανέφερε, τη δημιουργεί η σωστή εταιρική διακυβέρνηση.

Από την πλευρά της, η Βασιλική Λαζαράκου στάθηκε στην ανάγκη οι εταιρικές γνωστοποιήσεις να επικεντρώνονται στις πληροφορίες που έχουν πραγματική αξία για τους επενδυτές και όχι σε γενικόλογες διατυπώσεις. Όπως ανέφερε, οι πληροφορίες πρέπει να είναι «Clear, Concise και Comparable», δηλαδή σαφείς, συνοπτικές και συγκρίσιμες, ώστε να επιτρέπουν ουσιαστική αξιολόγηση των εταιρειών και των επιδόσεών τους.

Εργαλείο η Τεχνητή Νοημοσύνη

Η πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε επίσης στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία απλοποίησης του πλαισίου βιωσιμότητας μέσω του Omnibus Package, το οποίο εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο υποστήριξης της λήψης αποφάσεων, χωρίς όμως να υποκαθιστά τη λογοδοσία και τον στρατηγικό ρόλο των διοικητικών συμβουλίων.

Με την πρώτη άδεια crypto να έχει ήδη δοθεί και τις επόμενες να βρίσκονται προ των πυλών, το μήνυμα της Επιτροπής προς την αγορά είναι ότι η ανάπτυξη θα συμβαδίζει πλέον με πολύ αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας.