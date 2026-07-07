ΤτΕ: Διευκρινίσεις για τιτλοποιήσεις, Ηρακλή και διαχείριση δανειακών απαιτήσεων

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Η Τράπεζα της Ελλάδος απέστειλε σήμερα την απάντησή της στην εξώδικη δήλωση που υπέβαλαν στις 24 Ιουνίου 2026 ενώσεις καταναλωτών και επαγγελματικοί φορείς. Στην τοποθέτησή της, η κεντρική τράπεζα διευκρινίζει ότι απαντά αποκλειστικά για ζητήματα που εμπίπτουν στις κατά νόμο αρμοδιότητές της ως αρμόδια εποπτική αρχή, παραθέτοντας το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι η απάντησή της δεν επεκτείνεται πέραν των εποπτικών της αρμοδιοτήτων και ότι σκοπός της είναι να αποσαφηνίσει τα όρια ευθύνης της σε σχέση με τις διαδικασίες που αφορούν την αγορά δανειακών απαιτήσεων. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων διέπεται από το θεσμικό πλαίσιο και από τις διατάξεις περί υπηρεσιακού και επαγγελματικού απορρήτου.

Τι διευκρινίζει

Στην απάντησή της, η Τράπεζα της Ελλάδος δίνει διευκρινίσεις για το κανονιστικό πλαίσιο των τιτλοποιήσεων απαιτήσεων, καθώς και για τη διάκριση ανάμεσα στην πραγματική και οριστική μεταβίβαση απαιτήσεων και στη μεταφορά σημαντικού κινδύνου. Επίσης, αναφέρεται στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου «Ηρακλής» και στις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων, όπως αυτές προβλέπονται από τον νόμο.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στο εποπτικό πλαίσιο που ισχύει για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, σύμφωνα με τον Ν. 5072/2023. Η ΤτΕ διευκρινίζει επίσης το εύρος των αρμοδιοτήτων της έναντι των διαχειριστών πιστώσεων, αλλά και τα όρια της εποπτείας της απέναντι σε άλλες οντότητες που δραστηριοποιούνται στην αγορά δανειακών απαιτήσεων.

Το θεσμικό πλαίσιο

Στο ίδιο πλαίσιο, η κεντρική τράπεζα αναφέρεται στο νομικό καθεστώς που διέπει τις μεταβιβάσεις και τιτλοποιήσεις δανειακών απαιτήσεων, καθώς και τις ανακεφαλαιοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων. Με τον τρόπο αυτό επιχειρεί να καταγράψει με σαφήνεια ποια ζητήματα υπάγονται στη δική της εποπτική ευθύνη και ποια καλύπτονται από άλλες διατάξεις ή αρμοδιότητες.

Η αναφορά στο άρθρο 54 του Ν. 4261/2014 είναι επίσης κομβική, καθώς η Τράπεζα της Ελλάδος σημειώνει ότι η παροχή πληροφοριών για εποπτικές διαδικασίες και εποπτευόμενα ιδρύματα περιορίζεται από τους κανόνες εμπιστευτικότητας που ισχύουν για τις εποπτικές αρχές. Αυτό, σύμφωνα με την ίδια, αποτελεί θεσμικό περιορισμό που δεν μπορεί να παρακαμφθεί.

Η επόμενη μέρα

Η Τράπεζα της Ελλάδος καταλήγει ότι συνεχίζει να ασκεί τις αρμοδιότητές της με γνώμονα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την εφαρμογή του εθνικού και ενωσιακού δικαίου. Η σημερινή απάντηση φαίνεται να τοποθετείται σε ένα πλαίσιο αυξημένης δημόσιας συζήτησης γύρω από τις τιτλοποιήσεις, τη διαχείριση δανειακών απαιτήσεων και τον ρόλο των εποπτικών αρχών.