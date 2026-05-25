Πιερρακάκης: Στηρίζει τον Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος εισηγήθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο της ακρόασης του κ. Στουρνάρα, σχετικά με την πρόταση επαναδιορισμού του στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

«Η απόφαση αυτή δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του Γιάννη Στουρνάρα, αλλά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας σε μια εποχή όπου η αβεβαιότητα έχει μετατραπεί σε μόνιμο χαρακτηριστικό της διεθνούς πραγματικότητας», επισήμανε στην ομιλία του ο κ. Πιερρακάκης.

Με την ανανέωση της θητείας του, ο Γιάννης Στουρνάρας, γίνεται ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος με τρείς διαδοχικές θητείες

Όπως τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, «μαζί με τον Γιάννη Στουρνάρα συμμετέχουμε καθημερινά σε αυτές τις κρίσιμες ευρωπαϊκές μάχες ο καθένας από την ιδιότητά του. Και εδώ βρίσκεται, επιτρέψτε μου να πω, και η βαθύτερη σημασία της σημερινής επιλογής».

«Η Ελλάδα χρειάζεται ανθρώπους με γνώση, με εμπειρία και διεθνές κύρος, που μπορούν να εκπροσωπούν τη χώρα με σοβαρότητα και αξιοπιστία σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

Με την ανανέωση της θητείας του, ο Γιάννης Στουρνάρας, γίνεται ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος με τρείς διαδοχικές θητείες. Αντίστοιχο χρονικό διάστημα, με την ολοκλήρωση της τρίτης θητείας με το καλό, λίγο παραπάνω, ιστορικά θα έχει καταγραφεί ότι αφορά μόνο το πρόσωπο του Ξενοφώντα Ζολώτα, που δεν ήταν και συνεχόμενες οι θητείες στη δική του περίπτωση.

Η θεσμική συνέχεια για εμάς αποκτά ιδιαίτερη αξία σε στιγμές που η σταθερότητα και η αξιοπιστία αποτελούν στρατηγικά πλεονεκτήματα για κάθε χώρα, πόσο μάλλον για τη δική μας».

«Ο Γιάννης Στουρνάρας δεν υπήρξε ποτέ ένας βολικός κεντρικός τραπεζίτης. Μίλησε όταν πίστευε ότι έπρεπε να μιλήσει.

Υπερασπίστηκε δύσκολες θέσεις ακόμη και όταν αυτό είχε πολιτικό κόστος. Αυτό είναι το πραγματικό περιεχόμενο της ανεξαρτησίας των θεσμών. Η αξιοπιστία τους», σημειωσε ο κ. Πιερρακάκης.