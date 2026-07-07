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Κικίλιας: «Ο 6ος Προβλήτας και η κρουαζιέρα αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη»

Οι ισχυροί μοχλοί ανάπτυξης για την τοπική οικονομία - Η επίσκεψη Κικίλια

Λιμάνια 07.07.2026, 11:55
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Κικίλιας: «Ο 6ος Προβλήτας και η κρουαζιέρα αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη»
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Τη στρατηγική σημασία του λιμανιού της Θεσσαλονίκης για την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας ανέδειξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη.

Ο Υπουργός επισήμανε ότι το έργο επέκτασης του 6ου Προβλήτα και η δυναμική ανάπτυξη της Κρουαζιέρας αποτελούν ισχυρούς μοχλούς ανάπτυξης για την τοπική οικονομία, ενισχύοντας τις επενδύσεις, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ανοίγοντας προοπτικές για τη νέα γενιά.

Ο κ. Κικίλιας πραγματοποίησε σύσκεψη στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.), όπου ενημερώθηκε από τη Διοίκηση του Ο.Λ.Θ. για την πορεία υλοποίησης του έργου επέκτασης του 6ου Προβλήτα και ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του λιμένα. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης υπογράμμισε ότι η επέκταση του 6ου Προβλήτα ενισχύει τον ρόλο του λιμανιού ως κόμβου εμπορίου, μεταφορών, logistics και ενέργειας, δημιουργώντας νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την περιοχή. «Η συμφωνία που υπεγράφη δίνει τη δυνατότητα να γίνουν έργα υποδομής 200 εκατ. ευρώ, επέκτασης του 6ου Προβλήτα πάνω από 500 μέτρα, βυθοκορήσεων και δυνατότητας να μπορούμε εδώ να φιλοξενήσουμε πολύ μεγαλύτερα πλοία, πιο σύγχρονα πλοία, να αυξήσουμε την αποδοτικότητα του λιμανιού, ενώ κατά τη φάση κατασκευής του έργου της επέκτασης του Προβλήτα αναμένεται να δημιουργηθούν και να διατηρηθούν περίπου 20.000 θέσεις εργασίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κικίλιας

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός μίλησε στο 7ο “Balkan Forum”, όπου ανέδειξε τη ναυτιλία και τα λιμάνια ως βασικούς πυλώνες του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, συνδέοντάς τα με την αύξηση των εισοδημάτων, τη δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας και την προοπτική των νέων να ζήσουν και να δημιουργήσουν στην Ελλάδα.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα έχουν ακούσει πολλά τα τελευταία χρόνια, αλλά πλέον αρχίζουν να βλέπουν συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσα από έργα, υποδομές, επενδύσεις και αποφάσεις που διαμορφώνουν μια νέα αναπτυξιακή πραγματικότητα. Όπως είπε, η περιοχή δεν έχει ανάγκη από γενικόλογες υποσχέσεις, αλλά από εφαρμοσμένη πολιτική, συντονισμό και σταθερή κυβερνητική βούληση.

Κικίλιας

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της κρουαζιέρας στη Θεσσαλονίκη, υπενθυμίζοντας ότι, όταν ως Υπουργός Τουρισμού είχε μιλήσει για την ανάγκη να ξαναχτιστεί μια ισχυρή κρουαζιέρα για το λιμάνι της πόλης, η προοπτική αυτή αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό. Όπως σημείωσε, οι προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων αυξήθηκαν από 17 το 2021, σε 68 το 2023, με τη Θεσσαλονίκη να αποκτά πλέον δυνατότητα home porting και ταυτόχρονου ελλιμενισμού δύο κρουαζιερόπλοιων. «Από ένα, δύο, τρία, πέντε, επτά, δεκαεπτά κρουαζιερόπλοια, έχουμε εξήντα οκτώ. Η κρουαζιέρα στηρίζει τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τον εμπορικό κόσμο, τις διασυνδέσεις, τα logistics και την ασφάλεια, δημιουργώντας έναν πραγματικό οικονομικό κόμβο για την πόλη», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κικίλιας συνέδεσε τη ναυτιλία και τα λιμάνια με τη βασική πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης για αύξηση των εισοδημάτων και δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Όπως ανέφερε, παρά τις αυξήσεις μισθών και συντάξεων και τη μείωση φόρων που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, το πρόβλημα της ακρίβειας και της καθημερινότητας παραμένει. «Απαιτείται ένα παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο που να δίνει πραγματική προοπτική στην επόμενη γενιά», τόνισε.

Ο Υπουργός έκανε ειδική αναφορά στη μεσαία τάξη και στους ανθρώπους της παραγωγής, σημειώνοντας ότι αποτελούν τη σταθερή ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Όπως υπογράμμισε, η πολιτική της κυβέρνησης έχει στον πυρήνα της την ελληνική οικογένεια, τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τις τοπικές κοινωνίες και τους νέους που αναζητούν προοπτική.

Παράλληλα, συνέδεσε την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας με την αντιμετώπιση του δημογραφικού, τονίζοντας ότι η πολιτεία οφείλει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε οι νέοι να μπορούν να παραμείνουν στην Ελλάδα, να εργαστούν, να δημιουργήσουν οικογένεια και να σχεδιάσουν το μέλλον τους. Όπως είπε, η χώρα δεν μπορεί να περιορίζεται σε ένα μοντέλο που οδηγεί τα παιδιά αποκλειστικά στον δημόσιο τομέα, όταν οι δυνατότητες που προσφέρουν η ναυτιλία και τα επαγγέλματα της θάλασσας είναι τόσο μεγάλες. «Ξαναπήρε μπροστά η Θεσσαλονίκη λόγω του λιμανιού της», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι για πολλά χρόνια είχε υποτιμηθεί ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει το λιμάνι στην ανάπτυξη της πόλης και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Κικίλιας

Κατά την παραμονή του στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός επισκέφθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, όπου ενημερώθηκε από τα στελέχη για τη λειτουργία και το επιχειρησιακό έργο της υπηρεσίας. Στη συνέχεια, μετέβη στην Επισκευαστική Βάση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, όπου ενημερώθηκε για το έργο που επιτελείται στη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη των πλωτών και χερσαίων μέσων του Σώματος και ξεναγήθηκε στους χώρους των εγκαταστάσεων.

Ο κ. Κικίλιας συνεχάρη τα στελέχη για τον επαγγελματισμό, την υψηλή τεχνογνωσία και την αφοσίωσή τους, επισημαίνοντας ότι η καθημερινή τους εργασία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και την ασφαλή εκτέλεση της αποστολής του.

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