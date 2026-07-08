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Αεροδρόμια: «Απογειώνονται» οι καθυστερήσεις στις πτήσεις

«Αγκάθι» τα απαρχαιωμένα συστήματα του 1990 και η απουσία έμπειρων αεροελεγκτών

Μεταφορές 08.07.2026, 07:11
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Αεροδρόμια: «Απογειώνονται» οι καθυστερήσεις στις πτήσεις
Ρεπορτάζ Κώστας Ντελέζος

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Με τη χώρα να εισέρχεται στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, το απαρχαιωμένο σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στα ελληνικά αεροδρόμια… εκπέμπει σήμα κινδύνου.

Η ΥΠΑ εξακολουθεί να λειτουργεί με κρίσιμα συστήματα αεροναυτιλίας, τεχνολογίας της δεκαετίας του 1990

Τα τελευταία στοιχεία του Eurocontrol αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα: οι καθυστερήσεις στις πτήσεις που οφείλονται στον ελληνικό εναέριο χώρο αυξήθηκαν κατά 63% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη επιδείνωση στην Ευρώπη!

Την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, η Ελλάδα ευθυνόταν για το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο, με το 9% να προέρχεται από το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και άλλο ένα 4% από την περιοχή Μακεδονίας.

Το Eurocontrol, σε αντίθεση με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), αποδίδει την κατάσταση στους περιορισμούς χωρητικότητας που απορρέουν από το «αρχαίο» σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, στην υποστελέχωση των αντίστοιχων υπηρεσιών και στην αυξημένη διέλευση αεροσκαφών λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Πίσω όμως από τους αριθμούς κρύβεται ένα διαχρονικό πρόβλημα υποδομών. Η ΥΠΑ εξακολουθεί να λειτουργεί με κρίσιμα συστήματα αεροναυτιλίας, τεχνολογίας της δεκαετίας του 1990, ενώ η έλλειψη έμπειρων αεροελεγκτών περιορίζει τη δυνατότητα διαχείρισης της αυξημένης κυκλοφορίας. Οι τελευταίες προσλήψεις ελεγκτών εκτιμάται ότι θα αποδώσουν επιχειρησιακά σε περίπου ενάμιση χρόνο!

Το πρόσφατο περιστατικό στο «Ελ. Βενιζέλος»

Το πρόσφατο νέο περιστατικό δυσλειτουργίας του ραντάρ προσέγγισης στη Μερέντα (στις 24 Ιουνίου), που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Ανάλογες τεχνικές αστοχίες είχαν σημειωθεί και τους προηγούμενους μήνες, αλλά και στην κορύφωση της περσινής θερινής περιόδου, επιβεβαιώνοντας ότι οι βλάβες δεν αποτελούν συγκυριακό φαινόμενο.

Στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας εκτελούνται καθημερινά περίπου 1.000 πτήσεις. Σύμφωνα με τους αεροελεγκτές, περίπου το 80% των καθυστερήσεων στις ώρες αιχμής οφείλεται σε περιορισμούς του συστήματος διαχείρισης, δημιουργώντας ένα «ντόμινο» που ξεκινά από τις πρώτες πρωινές αναχωρήσεις και επηρεάζει αεροσκάφη, πληρώματα και επιβάτες μέχρι αργά το βράδυ, με τις καθυστερήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις να ξεπερνούν τα 90 λεπτά.

Παρότι το Ελευθέριος Βενιζέλος λειτουργεί φέτος ως αεροδρόμιο IATA Level 2, οι ελεγκτές υποστηρίζουν ότι τα συμφωνημένα όρια χωρητικότητας παραβιάζονται συστηματικά. Ενδεικτικά, σε πρωινές ζώνες αιχμής προγραμματίζονται έως και 40 αναχωρήσεις ή 35 αφίξεις ανά ώρα, όταν η προβλεπόμενη δυναμικότητα είναι 35 αναχωρήσεις και 31 αφίξεις. Το αποτέλεσμα είναι οι πρώτες καθυστερήσεις της ημέρας να μεταφέρονται αναπόφευκτα σε ολόκληρο το ημερήσιο πρόγραμμα.

Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο προχθεσινής σύσκεψης μεταξύ της ΥΠΑ, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και αεροπορικών εταιρειών, με στόχο την άμεση λήψη μέτρων.

Οι ελεγκτές ζήτησαν την αναβάθμιση του Ελευθέριος Βενιζέλος σε IATA Level 3, με αυστηρότερη και δεσμευτική διαχείριση των χρονοθυρίδων, προειδοποιώντας ότι η ζήτηση έχει ξεπεράσει τις πραγματικές επιχειρησιακές δυνατότητες του συστήματος.

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