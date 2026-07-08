Στεγαστικά δάνεια: Υπερδιπλασιάστηκαν οι εκταμιεύσεις στο πρώτο μισό του 2026

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Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε η παραγωγή νέων δανείων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα στεγαστικά δάνεια να καταγράφει τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης στις νέες συμβασιοποιήσεις.

Οι σχετικές επιδόσεις θα παρουσιαστούν στα τέλη Ιουλίου κατά τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων β΄ τριμήνου της εφετινής χρήσης από τους τέσσερις συστημικούς ομίλους, που κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στην εγχώρια αγορά.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η σχετική δραστηριότητα θα καταγραφεί ενισχυμένη σε ετήσια βάση, καθώς οι τράπεζες ανέβασαν ρυθμούς το αμέσως προηγούμενο διάστημα για να ολοκληρώσουν διαδικασίες δανειοδοτήσεων που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Υποστηρικτικά λειτουργούν επίσης το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, αλλά και η σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους χρήματος σε σχέση με τα υψηλά της διετίας 2023 – 2024.

Στεγαστικά δάνεια: Τα επίσημα στοιχεία

Μία αρκετά ολοκληρωμένη εικόνα για την πορεία μεγέθυνσης του δανειακού χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών πήρε η αγορά από τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με αυτά, κατά την περίοδο Ιανουάριος – Μάιος 2026 οι νέες χορηγήσεις προϊόντων τακτής λήξης, με προκαθορισμένη διάρκεια αποπληρωμής δηλαδή, διαμορφώθηκαν σε 9,32 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για επίπεδα υψηλότερα κατά 10% ή 831 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Το 80% αυτής της αύξησης προήλθε από τη στεγαστική πίστη.

Ειδικότερα, οι χορηγήσεις της κατηγορίας ανήλθαν στο πεντάμηνο 2026 σε 1,3 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 105% ή 660 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Μεγάλη ήταν η αύξηση και για τα καταναλωτικά δάνεια με τις εκταμιεύσεις να αυξάνονται κατά 13% ή 97 εκατ. ευρώ στα 832 εκατ. ευρώ.

Στον αντίποδα, οι μεταβολές ήταν ηπιότερες στην επιχειρηματική πίστη. Ειδικότερα, το σύνολο των νέων δανείων της κατηγορίας έφτασε στο πεντάμηνο εφέτος τα 7,03 δισ. ευρώ, με ετήσια αύξηση 1,28% ή 89 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τραπεζική πηγή, η εξέλιξη αυτή είναι φυσιολογική, μιας και οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις ήταν ήδη υψηλές, σε αντίθεση με το retail που ξεκίνησε από χαμηλότερη βάση.

Υπογραμμίζουν δε πως το business banking παραμένει πρώτο και με διαφορά σε επίπεδο εκταμιεύσεων σε σύγκριση με τη λιανική τραπεζική.

Από τα επιμέρους στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος προκύπτουν και τα εξής:

– Οι νέες συμβάσεις επιχειρηματικών δανείων έως 250.000 ευρώ ήταν μειωμένες σε αξία κατά 15% σε σχέση με το 2025.

– Για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ η πτώση περιορίστηκε σε 2,9%.

– Στις χορηγήσεις άνω του 1 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν και το 2026 το 90% της νέας παραγωγής, η άνοδος την υπό εξέταση περίοδο ήταν της τάξης του 3%, ποσοστό ικανοποιητικό.

Τα παραπάνω δείχνουν ότι κινητήριος μοχλός της δανειοδοτικής δραστηριότητας παραμένουν οι μεγάλες επιχειρήσεις.

Τα οργανικά έσοδα

Οι παραπάνω επιδόσεις αναμένεται να αποτυπωθούν στα αποτελέσματα των τραπεζών ως εξής:

– Στο β΄ τρίμηνο θα επιδράσουν θετικά κατά βάση στο εισόδημα από προμήθειες, λόγω των χρεώσεων που επιβάλλουν οι τράπεζες κατά την αρχική χορήγηση ενός δανείου.

– Από το γ΄ τρίμηνο θα ξεκινήσει η είσπραξη τόκων, βελτιώνοντας το έντοκο εισόδημα.

Για το σύνολο της χρήσης αναμένεται αύξηση και των δύο μεγεθών σε ετήσια βάση.

Κι αυτό διότι η ΕΚΤ όχι μόνο σταμάτησε να μειώνει τους δείκτες της, αλλά προχώρησε σε αύξησή τους κατά 25 μονάδες βάσης τον περασμένο μήνα, χωρίς να αποκλείεται μία ακόμη κίνηση προς την ίδια κατεύθυνση ως το τέλος του έτους.

Επιπλέον, στα αποτελέσματα θα ενσωματωθεί η συνεισφορά των εξαγορών που ολοκληρώθηκαν στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα.