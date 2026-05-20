Στεγαστικά δάνεια: Το κόστος αυξάνεται απότομα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Απότομα έχει αυξηθεί το κόστος για στεγαστικά δάνεια σε όλη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, καθώς ο οικονομικός αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τις αγορές κατοικίας, ασκώντας πίεση στους δανειολήπτες που επιθυμούν να αγοράσουν νέο σπίτι ή να αναχρηματοδοτήσουν.

Η απότομη αύξηση σημειώθηκε παρόλο που οι κεντρικές τράπεζες απέφυγαν να αυξήσουν τα επιτόκια. Οι δανειστές στεγαστικών δανείων ανταποκρίνονται στις αυξήσεις του κόστους δανεισμού των κυβερνήσεων και στοιχηματίζουν ότι τα επίσημα επιτόκια τελικά θα χρειαστεί να αυξηθούν για να περιορίσουν την απειλή του πληθωρισμού, σημειώνουν οι Financial Times.

Στις ΗΠΑ, η σύγκρουση έχει οδηγήσει το επιτόκιο στεγαστικών δανείων 30 ετών στο 6,36%, πάνω από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2025, πριν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ξεκινήσει έναν κύκλο τριών μειώσεων επιτοκίων κατά 25 μονάδες.

Στην Ευρωζώνη, τα επιτόκια για στεγαστικά δάνεια στη μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής, τη Γερμανία, έχουν αυξηθεί κατά περίπου 0,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Το επιτόκιο των δημοφιλών 10ετών δανείων στη Γερμανία έχει αυξηθεί σε περίπου 3,6%, σύμφωνα με στοιχεία του μεσίτη λιανικών στεγαστικών δανείων Dr Klein, αυξάνοντας το ετήσιο κόστος επιτοκίου για ένα νέο δάνειο 350.000 ευρώ κατά 1.000 ευρώ, σε περίπου 13.000 ευρώ.

«Τα επιτόκια έχουν αυξηθεί απότομα μέσα σε λίγες εβδομάδες», δήλωσε στους FT ο Φλόριαν Πφάφινγερ, στέλεχος της Dr Klein, προσθέτοντας ότι οι κινήσεις αυτές «αναστάτωσαν την αγορά». Είπε ότι ορισμένοι αγοραστές κατοικιών βιάζονται να οριστικοποιήσουν τα στεγαστικά τους δάνεια πριν από οποιεσδήποτε περαιτέρω αυξήσεις.

Ιλλιγγιώδεις αυξήσεις στα στεγαστικά δάνεια της Βρετανίας

Οι πιο απότομες αυξήσεις σημειώθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το μέσο επιτόκιο για ένα διετές σταθερό στεγαστικό δάνειο με λόγο δανείου προς αξία 75% αυξήθηκε στο 5,1% τον Απρίλιο από 3,97% στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η Χίνα Μπούντια, συνεργάτης της Knight Frank Finance, δήλωσε ότι η πρόσφατη «έκρηξη» των επιτοκίων για νέα δάνεια με σταθερό επιτόκιο στο Ηνωμένο Βασίλειο σηματοδότησε «ένα πραγματικό πλήγμα στην αγοραστική δύναμη των πολιτών».

Στις ΗΠΑ, η αύξηση των επιτοκίων στεγαστικών δανείων έρχεται καθώς η αγορά ήδη αντιμετώπιζε προβλήματα λόγω έλλειψης κατοικιών πριν ξεκινήσει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου και οι αποκλεισμοί του Στενού του Ορμούζ οδήγησαν τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη.

«Υπερκατασκευάσαμε σπίτια πριν από την οικονομική κρίση και μετά είχαμε μια δεκαετία υποκατασκευής», δήλωσε στους FT ο Ματ Ακς, οικονομολόγος στην Evercore ISI. «Έτσι, υπάρχει υποπροσφορά και πιο πρόσφατα έχουμε εισέλθει σε μια περίοδο υψηλών επιτοκίων».

Η κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε να μειώσει τα επιτόκια στεγαστικών δανείων χρησιμοποιώντας τις κρατικά χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις Fannie Mae και Freddie Mac για να αγοράσουν τα δικά τους ομόλογα, υποστηριζόμενα από στεγαστικά δάνεια.

Ο πόλεμος επηρεάζει τα στεγαστικά δάνεια

Ωστόσο, οι αναλυτές ανέφεραν ότι οι επιπτώσεις αυτών των αγορών έχουν έκτοτε ακυρωθεί από τον πόλεμο. «Ο αντίκτυπος έχει γρήγορα αντισταθμιστεί από άλλους παράγοντες», δήλωσε ο Ακς.

Ο Μπράντλεϊ Σόντερς, οικονομολόγος για τη Βόρεια Αμερική στην Capital Economics, δήλωσε ότι η αγορά κατοικίας των ΗΠΑ θα δυσκολευτεί «να χτίσει οποιαδήποτε δυναμική» με τα επιτόκια στεγαστικών δανείων να παραμένουν πάνω από το 6%.

Ο Μπράιαν Λούις, μεσίτης ακινήτων στην αμερικανική χρηματιστηριακή εταιρεία Compass, πρόσθεσε ότι πολλοί υποψήφιοι αγοραστές «συμφιλιώνονταν» με την ιδέα ότι δεν θα δουν τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων να επιστρέφουν στο 2% που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Επενδυτές και οικονομολόγοι πιστεύουν ότι τα επιτόκια στεγαστικών δανείων θα αυξηθούν περαιτέρω εάν η κυκλοφορία μέσω Ορμούζ παραμείνει περιορισμένη.

Αυτό τελικά θα αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια για να περιορίσουν τις πιέσεις στις τιμές, ασκώντας περαιτέρω πίεση στους υποψήφιους αγοραστές.

«Ο κίνδυνος ενός λανθασμένου υπολογισμού μεταξύ του Τραμπ και της ηγεσίας του Ιράν αυξάνεται», δήλωσε στους FT ο Τζον Μουελμπάουερ, οικονομολόγος στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, προσθέτοντας ότι μια κλιμάκωση «θα μας οδηγούσε σε σοβαρό στασιμοπληθωρισμό».

Η αύξηση των επιτοκίων τελικά θα οδηγήσει σε λιγότερους ανθρώπους να αγοράζουν σπίτια, δήλωσε η Μπούντια της Knight Frank.

«Αναπόφευκτα θα δούμε επιβράδυνση της συναλλακτικής δραστηριότητας και πίεση στις τιμές των κατοικιών, καθώς η πρόσφατη αύξηση των επιτοκίων στεγαστικών δανείων θα επηρεάσει την κατάσταση», είπε. «Το πόσο θα εξαρτηθεί πραγματικά από το πόσο θα διαρκέσει η σύγκρουση».