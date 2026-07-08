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Έλληνες εφοπλιστές: Οδηγούν τη νέα κούρσα παραγγελιών στα bulk carriers

Οι Έλληνες εφοπλιστές δεν ακολουθούν απλώς την αγορά, αλλά διαμορφώνουν ενεργά την επόμενη φάση ανανέωσης του στόλου ξηρού φορτίου

Ναυτιλία 08.07.2026, 10:11
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Έλληνες εφοπλιστές: Οδηγούν τη νέα κούρσα παραγγελιών στα bulk carriers
Λάμπρος Καραγεώργος

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Σε νέα φάση έντονης επενδυτικής κινητικότητας περνά η αγορά των bulk carriers, με τους Έλληνες εφοπλιστές να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κούρσας για την ανανέωση του στόλου. Το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι παραγγελίες για πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου κατέγραψαν σημαντική άνοδο, επιβεβαιώνοντας ότι οι πλοιοκτήτες επιλέγουν να επενδύσουν τώρα σε νεότευκτα, παρά το θολό τοπίο γύρω από τα καύσιμα του μέλλοντος, το υψηλό κόστος ναυπήγησης και τις αβεβαιότητες για τη μακροπρόθεσμη πορεία της παγκόσμιας ζήτησης.

Σύμφωνα με στοιχεία του ναυλομεσιτικού οίκου Xclusiv, η αύξηση του orderbook δεν αποτελεί απλώς μια συγκυριακή αντίδραση της αγοράς, αλλά δείχνει βαθύτερη στρατηγική αναδιάταξη στον κλάδο του ξηρού φορτίου, με έμφαση σε πιο σύγχρονα, αποδοτικά και εμπορικά ευέλικτα πλοία.

Οι παραγγελίες από τους Έλληνες εφοπλιστές

Ειδικότερα οι νέες παραγγελίες, των Ελλήνων πλοιοκτητών, εκτοξεύθηκαν από 12 πλοία το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε 69 πλοία το πρώτο εξάμηνο φέτος, καλύπτοντας περίπου το 24% της παγκόσμιας δραστηριότητας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Έλληνες εφοπλιστές δεν ακολουθούν απλώς την αγορά, αλλά διαμορφώνουν ενεργά την επόμενη φάση ανανέωσης του στόλου ξηρού φορτίου. Την ίδια περίοδο οι παραδόσεις νεότευκτων πλοίων ελληνικών συμφερόντων αυξήθηκαν από 20 πλοία το 2025 σε 76 το 2026, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 25% του συνόλου.

Στο σύνολο του παγκοσμίου στόλου το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, το βιβλίο παραγγελιών (orderbook) περιελάμβανε σύμφωνα με την xclusiv, 1.642 πλοία, έναντι ενεργού στόλου 14.908 μονάδων, με τον λόγο παραγγελιών προς στόλο να διαμορφώνεται στο 11%. Την αντίστοιχη περίοδο του 2025, τα υπό παραγγελία πλοία ήταν 1.363, έναντι στόλου 14.360 μονάδων, με αναλογία 9,5%. Έτσι, ενώ ο ενεργός στόλος αυξήθηκε κατά περίπου 3,8% σε ετήσια βάση, το orderbook ενισχύθηκε πάνω από 20%.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται στα πλοία που φέρουν και γερανούς (geared) και μεσαίου μεγέθους. Τα Ultramax παραμένουν στην κορυφή, με 505 μονάδες υπό παραγγελία και αναλογία orderbook προς στόλο 27,9%. Ακολουθούν τα Kamsarmax, με 349 πλοία, ενώ εντυπωσιακή είναι η άνοδος στα Newcastlemax, όπου οι παραγγελίες σχεδόν διπλασιάστηκαν, από 94 πλοία το 2025 σε 178 το 2026, ανεβάζοντας τη σχετική αναλογία στο 34,2%.

Αυξημένες είναι και οι παραδόσεις νεότευκτων πλοίων. Στο πρώτο εξάμηνο παραδόθηκαν 310 bulk carriers, από 266 πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 16,5%. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η άνοδος στα Kamsarmax, με 98 παραδόσεις έναντι 45 το 2025.

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